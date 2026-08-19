Mit Carrie Yamaoka stellt die Hamburger Kunsthalle eine Künstlerin vor, deren Arbeiten sich zwischen Fotografie, Bild und Skulptur bewegen. Die Ausstellung im Lichthof der Galerie der Gegenwart öffnet am 21. August 2026 und ist bis zum 10. Januar 2027 zu sehen. Die Eröffnung findet am 20. August um 19 Uhr statt.

Anlass der Schau ist der Maria Lassnig Preis 2025. Die in New York lebende Yamaoka, Jahrgang 1957, erhält die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung und damit verbunden eine Einzelausstellung an einer internationalen Kunstinstitution.

Yamaoka beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit Oberflächen, Materialien und deren Veränderung. Dabei verbindet sie unter anderem fotografische Verfahren mit Text und reflektierenden Bildträgern. Auch chemische Prozesse und Veränderungen, die sich nicht dauerhaft festhalten lassen, spielen in ihrem Werk eine Rolle.

Einige Arbeiten greift die Künstlerin nach Jahren erneut auf und verändert sie. Damit stellt sie die Vorstellung infrage, dass sich ein künstlerisches Werk zwangsläufig in einer festen zeitlichen Reihenfolge entwickelt. Reflektierende Flächen beziehen zugleich die Umgebung ein: Je nach Standort erscheinen Raum, Licht und Betrachtende in veränderter Form in den Werken.

Die Maria Lassnig Stiftung vergibt den Preis im Abstand von zwei Jahren. Er richtet sich nach Angaben der Stiftung an Kunstschaffende in der Mitte ihrer Karriere, deren bisheriges Werk mehr öffentliche Aufmerksamkeit erhalten soll. Maria Lassnig hatte die Auszeichnung noch vor ihrem Tod im Jahr 2014 konzipiert. Erstmals wurde sie 2017 vergeben.

Zu den bisherigen Preisträgerinnen zählen Cathy Wilkes, Sheela Gowda, Atta Kwami und Lubaina Himid. Mit dem Preis ist jeweils eine Einzelausstellung verbunden. Yamaoka wurde von einer Jury ausgewählt, der unter anderem Vertreterinnen der Maria Lassnig Stiftung, der Hamburger Kunsthalle, der Serpentine Galleries und des Lenbachhauses sowie die Künstlerin Rosa Barba angehörten.

Begleitend zur Ausstellung ist am 21. August um 11 Uhr ein englischsprachiger Artist Talk mit Carrie Yamaoka vorgesehen. Die Teilnahme ist nach Angaben der Kunsthalle im regulären Museumseintritt enthalten.

Am 4. September folgt im Rahmen der Hamburg Art Week eine Führung mit Assistenzkuratorin Michelle Adler. Die Ausstellung wird von Brigitte Kölle kuratiert, Adler übernimmt die Assistenz.

Parallel ist in der Galerie der Gegenwart noch bis zum 30. August 2026 die Ausstellung „Maria Lassnig und Edvard Munch. Malfluss = Lebensfluss“ zu sehen. Sie stellt Werke Lassnigs und Edvard Munchs gegenüber und umfasst nach Angaben der Hamburger Kunsthalle knapp 200 Arbeiten.

Pressemitteilung Hamburger Kunsthalle: