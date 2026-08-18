Unter dem Titel „Die Magie der Straße – Meisterwerke der Street Photography“ zeigt das f3 – freiraum für fotografie vom 17. September bis zum 29. November 2026 Arbeiten aus mehreren Jahrzehnten. Die Ausstellung versammelt rund 100 Fotografien von insgesamt 45 Fotografinnen und Fotografen.

Die gezeigten Aufnahmen stammen aus dem Leica Archiv und decken den Zeitraum von 1934 bis 2023 ab. Vertreten sind unter anderem Jane Evelyn Atwood, Henri Cartier-Bresson, Elliott Erwitt, Thomas Hoepker, William Klein, Steve McCurry, Joel Meyerowitz und Alexander Rodtschenko. Ergänzt werden ihre Werke durch jüngere Positionen, darunter Arbeiten von Julia Baier, Jacob Aue Sobol, Fred Mortagne und Matt Stuart.

Street Photography beschäftigt sich mit Menschen und Situationen im öffentlichen Raum. Dabei entstehen Aufnahmen häufig ohne Inszenierung und unmittelbar im Alltag. Neben Momentaufnahmen können solche Fotografien auch gesellschaftliche Entwicklungen, kulturelle Veränderungen und historische Ereignisse dokumentieren.

Die Ausstellung soll unterschiedliche Ansätze der Street Photography gegenüberstellen. Dazu gehören Elliott Erwitts humoristisch angelegte Aufnahmen von Menschen und Hunden ebenso wie frühe Reisebilder von Henri Cartier-Bresson. William Klein dokumentierte unter anderem die Pariser Studentenunruhen von 1968.

Weitere Arbeiten beschäftigen sich mit unterschiedlichen gesellschaftlichen und geografischen Kontexten. Gezeigt werden beispielsweise Fotografien von Graciela Magnoni über Frauen und Mädchen in verschiedenen Teilen der Welt sowie Aufnahmen von Steve McCurry aus indischen Großstädten. Neben bekannten Motiven kündigt das f3 auch weniger häufig gezeigte Arbeiten aus dem Archiv an.

Kuratiert wurde „Die Magie der Straße“ von Karin Rehn-Kaufmann und Inas Fayed.

Die Eröffnung findet am Mittwoch, 16. September 2026, von 19 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt statt. Foto-Führungen sind für den 4. Oktober und 1. November jeweils um 11 Uhr vorgesehen. Weitere Führungen mit Drinks sind für den 28. Oktober und 25. November jeweils um 19 Uhr angekündigt.

Die Ausstellung läuft vom 17. September bis 29. November 2026.

Pressemitteilung f³ – freiraum für fotografie: