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Candela-Studio: Rollei präsentiert neue LED-Lichtserie für professionelles Studio-Arbeiten

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Hell. Präzise. Candela Studio.

Rollei erweitert die beliebte Candela-Serie um die Modelle Candela Studio. Mit 200 und 300 Watt in je Bi-Color oder RGB steht die Auswahl für Foto- und Videografie sowie Content Creator zur Verfügung.

Jetzt Candela Stuio entdecken!
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Deine Wahl: Bi-Color oder RGB.

Ob dezente Bi-Color-Farbtöne oder das volle RGB-Farbspektrum. Die neuen Candela-Studio-Modelle bekommst du jeweils in 200 oder 300 Watt. So findet sich für jeden Anspruch das passende LED-Licht.

Candela 200 Studio Bi-Color

 

Candela 200 Studio Bi-Color

149 €

249 €

Candela 300 Studio Bi-Color

 

Candela 300 Studio Bi-Color

249 €

349 €

Candela 200 Studio RGB

 

Candela 200 Studio RGB

249 €

349 €

Candela 300 Studio RGB

 

Candela 300 Studio RGB

349 €

449 €

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Candela Studio Abbinder

Vielseitig kombinierbar mit dem richtigen Zubehör.

Alle neuen Modelle der Candela-Serie verfügen über einen Bowens-Mount und können flexibel mit einer Vielzahl von Softboxen, Reflektoren und weiteren Zubehör kombiniert werden. Entdecke das vielseitige Zubehör-Sortiment bei Rollei.

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