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Candela-Studio: Rollei präsentiert neue LED-Lichtserie für professionelles Studio-Arbeiten
Hell. Präzise. Candela Studio.
Rollei erweitert die beliebte Candela-Serie um die Modelle Candela Studio. Mit 200 und 300 Watt in je Bi-Color oder RGB steht die Auswahl für Foto- und Videografie sowie Content Creator zur Verfügung.
Deine Wahl: Bi-Color oder RGB.
Ob dezente Bi-Color-Farbtöne oder das volle RGB-Farbspektrum. Die neuen Candela-Studio-Modelle bekommst du jeweils in 200 oder 300 Watt. So findet sich für jeden Anspruch das passende LED-Licht.
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