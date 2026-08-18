Der bpp reagiert mit dem Business Compass auf wirtschaftliche und technologische Veränderungen in der professionellen Fotografie. Das Angebot soll Betrieben helfen, ihre aktuelle Situation zu analysieren und mögliche Anpassungen am Geschäftsmodell zu identifizieren.
Der bpp | bund professioneller people- & portraitfotografen startet mit dem Business Compass ein neues Beratungsangebot für professionelle Fotografinnen und Fotografen. Hintergrund sind Veränderungen bei Nachfrage, Preisen und Kundenanforderungen sowie neue Technologien wie künstliche Intelligenz und die wachsende Bedeutung von Video und kontinuierlich produzierten Inhalten.
Auch Unternehmen erstellen visuelles Material zunehmend selbst. Der bpp sieht deshalb nicht nur die Konjunktur als Ursache für die Veränderungen, sondern einen strukturellen Wandel des Marktes. Für Fotografie-Betriebe stellt sich damit die Frage, welche Anpassungen am eigenen Geschäftsmodell notwendig sind.
Der Business Compass analysiert fünf Bereiche: die wirtschaftliche Situation, Positionierung, Sichtbarkeit und Kundengewinnung, die unternehmerische Rolle sowie die künftige Ausrichtung. Dabei werden unter anderem Umsatz, Kosten, Auftragswerte und Anfragen betrachtet, aber auch Marketing, Arbeitsaufwand und mögliche neue Geschäftsfelder.
Anschließend folgt ein persönliches Strategiegespräch. Ziel ist es, die wichtigsten Handlungsfelder zu identifizieren und konkrete nächste Schritte festzulegen. Dabei kann es etwa um Weiterbildung und Mentoring gehen, aber auch um grundlegende unternehmerische Entscheidungen.
Das Angebot richtet sich laut bpp grundsätzlich an alle professionellen Fotografinnen und Fotografen, nicht nur an bpp-Mitglieder. Der Verband will damit seine Rolle als Begleiter bei der geschäftlichen Weiterentwicklung ausbauen und stärker auf die individuelle Situation einzelner Betriebe eingehen. Die Preise liegen bei 249 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für bpp-Mitglieder und 349 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für externe Teilnehmer.
Pressemitteilung bpp:
bpp Business Compass
Branche im Umbruch: bpp übernimmt Verantwortung und startet Business Compass
Die professionelle Fotografie steht vor einem tiefgreifenden wirtschaftlichen und technologischen Wandel. Verändertes Kundenverhalten, künstliche Intelligenz, Preisdruck und neue Anforderungen an visuelle Kommunikation stellen viele Fotografinnen und Fotografen vor die Frage, wie tragfähig ihr bisheriges Geschäftsmodell noch ist. Der bpp reagiert darauf mit einem neuen Ansatz: erst verstehen, dann verändern.
Oberursel, 17. August 2026 – Viele professionelle Fotografinnen und Fotografen erleben derzeit unberechenbarere Anfragen, Preisdruck und verändertes Kundenverhalten. Gleichzeitig verändern künstliche Intelligenz und neue Videound Content-Anforderungen den Markt, während Unternehmen visuelle Inhalte zunehmend selbst produzieren. Der bpp | bund professioneller people- & portraitfotografen will diese Entwicklung nicht nur beobachten, sondern die Branche dabei unterstützen, wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben.
„Unsere Aufgabe als Berufsverband kann nicht darin bestehen, eine schwierige Marktlage nur zu kommentieren oder einfach das nächste Seminar anzubieten. Wir müssen zuhören, verstehen, wo die Fotografinnen und Fotografen tatsächlich stehen, und daraus konkrete Hilfe ableiten“, sagt Sebastian Weißmann, Geschäftsführer des bpp.
Mehr als nur Konjunktur
Aus Sicht des bpp greift es zu kurz, die aktuelle Situation ausschließlich als vorübergehende Schwächephase zu betrachten. Ein Teil der Belastung ist konjunkturell. Gleichzeitig verändern sich jedoch Strukturen: Kunden benötigen andere Inhalte, Budgets werden anders verteilt, neue Technologien übernehmen einzelne Produktionsschritte und die Grenzen zwischen Fotografie, Bewegtbild und laufender Content-Produktion verschieben sich.
Für die Branche entsteht daraus eine entscheidende Frage: Welche Probleme sind kurzfristig und an welchen Stellen muss das eigene Geschäftsmodell grundsätzlich weiterentwickelt werden? Genau hier setzt der bpp Business Compass an.
Erst verstehen, dann verändern
Der Business Compass beginnt nicht mit einer Empfehlung, sondern mit einer strukturierten und ausführlichen Selbstanalyse über fünf Ebenen: Business & Wirtschaftlichkeit, Positionierung, Sichtbarkeit & Kundengewinnung, die unternehmerische Rolle sowie Zukunftsfähigkeit. Dabei gehören Zahlen ausdrücklich dazu: Umsatz, Kosten, notwendiger Zielumsatz, Auftragswerte, Anfragen und die wirtschaftliche Bedeutung einzelner Geschäftsfelder. Ebenso geht es um Energieaufwand, Motivation, Marketingkanäle, aufgeschobene Entscheidungen und zukünftige Geschäftsfelder.
Auf die Standortanalyse folgt ein persönliches Strategiegespräch. Statt einer langen Maßnahmenliste mit 27 neuen Aufgaben werden die wenigen Hebel priorisiert, die für das jeweilige Unternehmen aktuell den größten Unterschied machen können. Es entsteht ein individueller Entwicklungsweg.
„Viele Fotografinnen und Fotografen spüren sehr genau, dass sich etwas verändert. Aber zwischen diesem Gefühl und einer guten unternehmerischen Entscheidung liegt ein entscheidender Schritt: zu verstehen, was das eigentliche Problem ist. Wir wollen niemandem ein Webinar empfehlen, nur weil wir es gerade im Programm haben. Vielleicht ist Weiterbildung der richtige Schritt. Vielleicht Mentoring. Vielleicht müssen zunächst zwei grundlegende Entscheidungen getroffen werden und dafür muss die Fotografin oder der Fotograf keinen weiteren Euro ausgeben. Die Empfehlung folgt der Diagnose. Nicht umgekehrt“, so Weißmann.
Vom Weiterbildungsanbieter zum Entwicklungspartner
Der bpp Business Compass richtet sich ausdrücklich nicht nur an Mitglieder, sondern an alle professionellen Fotografinnen und Fotografen. Mit ihm verbindet der bpp zugleich einen neuen Anspruch an seine eigene Rolle. Statt ausschließlich ein Programm bereitzustellen, aus dem Mitglieder sowie externe Fotografinnen und Fotografen selbst auswählen, soll der Verband stärker als Entwicklungspartner agieren: erst verstehen, dann priorisieren und anschließend gezielt unterstützen.
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