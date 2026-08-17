Mit „National Geographic. The United States of America“ veröffentlicht National Geographic einen umfangreichen Bildband über die Vereinigten Staaten. Auf 792 Seiten versammelt das Hardcover mehr als 700 Fotografien aus den Archiven des Magazins. Die Aufnahmen sollen einen Zeitraum von rund einem Jahrhundert abdecken und unterschiedliche Facetten des Landes dokumentieren.

Dabei beschränkt sich das Buch nicht auf bekannte Sehenswürdigkeiten oder Landschaften. Zu sehen sind auch Alltagsszenen, gesellschaftliche Veränderungen sowie die Entwicklung von Städten und Industrie. Die geografische Bandbreite reicht dabei quer durch die US-Bundesstaaten.

Die Auswahl stellt sehr unterschiedliche Orte und Lebenswelten gegenüber. Motive stammen unter anderem von den Skipisten Colorados, aus Jazzbars in New Orleans und aus den Hollywood Hills. Weitere Fotografien entstanden beispielsweise in einem Friseursalon in Kentucky, in Manhattans Chinatown oder bei einer Taufe am Mississippi.

Damit soll der Bildband sowohl ländliche Regionen als auch die Entwicklung wachsender Metropolen zeigen. Menschen und ihr Alltag nehmen dabei ebenso Raum ein wie Natur, Architektur und wirtschaftlicher Wandel.

Fotografien zeigen auch technischen Fortschritt

Die zeitliche Einordnung der Bilder macht zugleich Veränderungen der Fototechnik sichtbar. Zu den frühen Aufnahmen gehören Schwarz-Weiß-Fotografien und Autochrome aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Später folgen unter anderem auf Kodachrome aufgenommene Farbfotografien.

Reportagebilder aus den 1970er- und 1980er-Jahren markieren eine weitere Phase. Den jüngsten Abschnitt bilden digitale Fotografien aus den späten 1990er-Jahren. Der Band lässt sich damit nicht nur als Porträt der USA, sondern auch als Überblick über mehrere Generationen fotografischer Verfahren lesen.

Texte liefern Hintergründe zu den Aufnahmen

Ergänzt wird die Bildauswahl durch einen einleitenden Essay des Fotoredakteurs David Walker. Hinzu kommen Vorworte zu den Kapiteln über die einzelnen Bundesstaaten sowie Bildunterschriften, die zusätzliche Informationen zu den jeweiligen Motiven liefern.

„National Geographic. The United States of America“ erscheint bei Taschen als Hardcover mit 792 Seiten und kostet 125 Euro.