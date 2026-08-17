Ein besonderes Highlight der Imaging World 2026 ist das umfangreiche Workshop- und Seminarprogramm. Mehr als 60 Fotografie-Workshops, Seminare, Fotowalks und Content-Creation-Sessions bieten vom 2. bis 4. Oktober die Möglichkeit, neues Wissen direkt in der Praxis anzuwenden. Renommierte Fotografen, Videografen und Branchenexperten vermitteln Techniken, geben Einblicke in ihre Arbeitsweise und begleiten die Teilnehmenden bei der Umsetzung eigener Bildideen. Das Programm richtet sich an Einsteiger ebenso wie an ambitionierte Hobbyfotografen und Profis und deckt Themen wie Porträtfotografie, Lichtsetzung, Available Light, Studiofotografie, Streetfotografie, Videografie, KI-gestützte Bildbearbeitung und Content Creation ab.

Zu den Höhepunkten zählen die Workshops von Alexander Heinrichs, der sich intensiv mit kreativem Licht beschäftigt. Ob Blitzlicht oder Dauerlicht, Kreative Blitzlichtfotografie oder der Porträtworkshop Available Light – hier dreht sich alles um den gezielten Einsatz verschiedener Lichtquellen für ausdrucksstarke Porträts.

Ebenfalls stark vertreten ist Gordon Below, der zeigt, wie aus Bildern Geschichten entstehen. In „Filmische Peoplefotografie“ ermittelt er den Aufbau atmosphärischer Szenen, während der Workshop „Menschen vor der Kamera führen“ den Fokus auf Kommunikation, Regie und authentische Emotionen legt. Mit „Endzeit-Porträts mit Available Light“ nimmt er die Teilnehmenden mit in eine postapokalyptische Bildwelt, in der mit vorhandenem Licht, kreativen Ideen und markanten Charakteren eindrucksvolle, filmreife Porträts entstehen. Speziell für Fotografinnen bietet er außerdem den Workshop „Vor und

hinter der Kamera“ – ein Workshop für Frauen an.

Mit gleich mehreren Workshops ist auch Paul Leclaire vertreten. In „Fotografieren ist einfach“ zeigt er, wie mit minimalem Equipment überzeugende Ergebnisse entstehen. „Das fotografische Momentum“ widmet sich dem perfekten Augenblick in der Porträtfotografie, während „Tanz. Bewegung. Moment.“ die Dynamik professioneller Tänzerinnen mit kreativem Licht und ausdrucksstarken Bildkompositionen verbindet.

Naturfotografen kommen bei Michael Paramonti auf ihre Kosten. Seine „Nebelwald Masterclass“ zeigt, wie sich mit Nebel, Licht und Bildgestaltung stimmungsvolle Waldlandschaften fotografisch in Szene setzen lassen.

Ein weiteres Highlight ist der gemeinsame Workshop „Die Magie der ECHTEN Porträtfotografie“ von Martin Krolop und Julia Schwegmann. Im Mittelpunkt stehen authentische Porträts, gezielte Lichtführung und der bewusste Blick für Ausdruck und Persönlichkeit.

Mit Dirk Bleyer, National Geographic Fotograf, ist einer der bekanntesten Reisefotografen Deutschlands auf der Imaging World 2026 vertreten. Gemeinsam mit mit seiner Frau Aneta Bleyer zeigt er im Workshop „Leben im Bild“, wie Bewegung, Emotionen und Atmosphäre zu ausdrucksstarken Bildern werden. Außerdem präsentieren die beiden ihre neue Multivisionsshow „Australien 2026 – Ein Jahr grenzenlose Freiheit“ und nehmen das Publikum mit auf eine beeindruckende fotografische Reise durch den fünften Kontinent.

Wer seine Porträtfotografie gezielt weiterentwickeln möchte, findet in der „Porträtfotografie Masterclass“ von Oliver Hadji wertvolle Impulse zu Lichtführung, Bildgestaltung und dem professionellen Arbeiten mit Models.

Auch das Thema Farbmanagement kommt nicht zu kurz: Im „Farbmanagement-Seminar“ von Christian Ohlig – powered by EIZO – lernen Fotografen, ihren gesamten Farbworkflow zu optimieren – von der Aufnahme über Monitorkalibrierung und Softwareeinstellungen bis zur farbverbindlichen Bildausgabe für Web, Fine-Art-Druck und den professionellen Druckdienstleister.

Das vielseitige Kursprogramm verbindet kreative Praxis mit fundiertem Fachwissen und bietet zahlreiche Gelegenheiten, direkt mit bekannten Fotografen und Experten zu arbeiten. Erfahrungsgemäß sind besonders gefragte Workshops schnell ausgebucht – eine frühzeitige Buchung lohnt sich daher.