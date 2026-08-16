gute aussichten: Festival der Fotografie, Poesie & KI Mittwoch, 9.9.2026 bis Sonntag, 13.9.2026

In Neustadt/W., Edenkoben, Hambach, Karlsruhe Analog*Digital*Synthetisch: Zwischen Künstlerischer und Künstlicher Intelligenz – über 30 Mitwirkende laden in mehr als 20 Veranstaltungen zum Betrachten, Bestaunen, Zuhören und Besprechen ein

Ein paar präzise Worte und die KI verwandelt sie in ein Bild: “Promptografieren” wir in Zukunft also nur noch oder ist KI doch die Übersetzung für “Künstlerische Intelligenz”? Wie beeinflusst und verändert die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) die Fotografie, die Poesie, die Sprache und was liegt jenseits des Sichtbaren?

Von anlog über digital bis synthetisch: Vom 9.-13.9.2026 erkundet das gute aussichten: Festival der Fotografie, Poesie & KI welche Kraft der Fotografie, der Poesie und Sprache innewohnt und welche ästhetischgestalterischen Qualitäten generative KI-Systeme in diesen Generes entfalten.

Woher, fragte der amerikanische Autor William Gibson schon vor Jahren, kommt das Neue? Angesichts der nächsten Generation technischer Bilder und der Vielfalt, in der die generativen KI-Systeme dafür eingesetzt werden, sind wir mitten in einem Diskurs über Original, Autoren- und Urheberschaft, Wortgewalt und Bilderflut, Chancen und Vertrauen, Ermächtigung und Abhängigkeit.

In über 20 Veranstaltungen, u.a. Ausstellungen und Bildbesprechungen, in Lesungen und Screenings, in Vorträgen, Präsentationen und Diskussionen wird das Festival die mit der alltäglichen KI-Nutzung verbundenen Fragen interdisziplinär beleuchten und reflektieren. Die betrachtende Zusammenschau der drei Genres Bilder, Sprache und KI-Anwendung zeigt die Schnittpunkte, Überlagerungen und transmedialen Grenzüberschneidungen in der Kunst auf.

Das Ziel des Festivals ist es, die Gegenwart konstruktiv-kritisch zu betrachten und einen Wahrnehmungs- und Erlebnisraum zu schaffen, der uns neue Horizonte eröffnet. Ein Begegnungs- und Kommunikations-Forum unterschiedlicher künstlerischer und wissenschaftlicher Disziplinen, bei dem der persönliche Austausch und das Dazu-Lernen und -Verstehen ganz im Vordergrund stehen.

Mit u.a. dem renommierten, international tätigen Künstler Elger Esser, der Autorin, Journalistin und Liebeserforscherin Elke Schmitter, den KI-Experten und -Kennern Dr. Jürgen Rink, Dr. Adriano Lucieri (DFKI, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) und Ralf Krauter (DLF, Deutschlandfunk), dem transdisziplinären Medienkünstler Navid Razavi, dem bekannten Schriftsteller. Poeten und DJ Franz Dobler, dem Programmierer, Künstler, Autor und KI-Veteran David Link, der Philosophin, Künstlerin und Autorin Doris Feil, dem Verleger und Publizisten Klaas Jarchow, dem Schweizer Künstler Werner Widmer, dem renommierten Kulturjournalisten und Autor Wolfgang Frömberg und mit -erstmals in Deutschland- den klugen KI-Bildern des Filmemachers, Künstlers und Autors Alexander Kluge.

Die Teilnahme am Festival ist, mit Ausnahme der üblichen Eintrittspreise unserer Festival-Partner, kostenfrei.

Die Eröffnung des Festivals findet am Donnerstag, 10.9.2026 um 19 Uhr im Hambacher Schloss statt. Anmeldung erforderlich: anmeldung@hambacher-schloss.de

Das aktuelle Festival-Programm mit allen Orten und Terminen: https://1fpf.org