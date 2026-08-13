Sony präsentiert das FE 100 – 400mm F5.6-8 OSS – das ideale Super-Telezoomobjektiv für ambitionierte Hobbyfotograf*innen

Herausragende Mobilität und exzellente Bildqualität über den gesamten Zoombereich hinweg

Berlin, 4. August 2026. Sony stellt das FE 100 – 400mm F5.6-8 OSS vor, ein Super-Telezoomobjektiv mit einem Brennweitenbereich von 100 bis 400 mm für Alpha Vollformatkameras mit E-Mount. Mit diesem Objektiv kommen Anwender*innen den Momenten näher, die sonst unerreichbar bleiben. Trotz seiner Super-Telezoom-Leistung bis 400 mm ist das neue Objektiv kompakt und leicht und wiegt lediglich ca. 654 g.

Dank des neuesten optischen Designs mit zwei ED-Glaselementen (Extra-low Dispersion) und zwei asphärischen Elementen liefert das Objektiv über den gesamten Zoombereich hinweg eine hervorragende Bildqualität. Darüber hinaus bietet es eine schnelle und präzise AF-Leistung (Autofokus), um bewegte Motive wie Vögel, Sportveranstaltungen, Züge oder Flugzeuge zuverlässig einzufangen. Die integrierte optische Bildstabilisierung unterstützt zudem verwacklungsfreie Freihandaufnahmen im Super-Telebereich.

Jazz Sidharh, Lens Marketing Manager, Sony Imaging Products and Solutions Europe, sagt: „Das FE 100-400mm F5.6-8 OSS vereint hervorragende Mobilität mit exzellenter Bildqualität. Trotz seiner Super-Telezoom-Leistung ist es leicht zu transportieren und damit ideal für alle, die in die Super-Telefotografie einsteigen und gleichzeitig von einer hochwertigen Bildqualität profitieren möchten“

Die wichtigsten Merkmale des FE 100-400mm F5.6-8 OSS im Detail:

Kompaktes und leichtes Design für eine einfache Handhabung – auch für Einsteiger*innen in die Super-Telefotografie

Das Objektiv deckt einen Super-Telezoom-Bereich von 100 bis 400 mm ab und wiegt dabei nur etwa 654 g. Dadurch lässt es sich besonders komfortabel transportieren. Neben seiner hohen Mobilität überzeugt es durch eine einfache Handhabung bei Freihandaufnahmen und ermöglicht eine schnelle Bildkomposition.

Fotograf*innen können eindrucksvolle Aufnahmen von Motiven machen, denen man sich nur schwer nähern kann – beispielsweise Vögeln oder Sportszenen. Gleichzeitig ermöglicht das Objektiv beeindruckende Landschaftsaufnahmen mit dem für Teleobjektive typischen Kompressionseffekt, bei dem nahe und entfernte Bildelemente optisch näher zusammenrücken. In Kombination mit einem optionalen Telekonverter1 lässt sich die erreichbare Distanz verdoppeln. Das Objektiv unterstützt dann Brennweiten von bis zu 800 mm beziehungsweise bis zu 1.200 mm im APS-C-Modus.

Detailreiche Schärfe über den gesamten Zoombereich hinweg – für Aufnahmen, bei denen jedes Detail zählt

Die hochwertige optische Konstruktion mit zwei ED-Glaselementen und zwei asphärischen Elementen reduziert chromatische Aberrationen sowie weitere optische Fehler und sorgt für eine klare und detailreiche Abbildungsleistung über den gesamten Zoombereich hinweg.

Dank der zirkularen Blende mit neun Lamellen und der Optimierung sphärischer Aberrationen erzeugt das Objektiv ein natürliches, weiches Bokeh, wodurch sich das Motiv eindrucksvoll vom Hintergrund abheben kann.

Zudem überzeugt das Objektiv mit einer ausgezeichneten Naheinstellgrenze: 0,86 m im Telebereich beziehungsweise 1,13 m im Weitwinkelbereich sowie einem maximalen Abbildungsmaßstab von 0,41x.

Damit eignet es sich nicht nur für weit entfernte Motive, sondern auch für Nahaufnahmen von Blumen, Insekten und anderen Motiven im direkten Umfeld.

Schneller, präziser Autofokus und integrierte optische Bildstabilisierung für bewegte Motive

Der Linearmotor ermöglicht einen schnellen, präzisen und leisen Autofokus und unterstützt das zuverlässige Erfassen bewegter Motive. In Kombination mit der spiegellosen Vollformatkamera α9 III unterstützt das Objektiv Serienaufnahmen mit AF-/AE-Nachführung von bis zu ca. 120 Bildern pro Sekunde2.

Die integrierte optische Bildstabilisierung reduziert effektiv Verwacklungen bei Freihandaufnahmen und ermöglicht eine stabile Bildkomposition sowie eine sichere Aufnahme auch weit entfernter Motive.

Darüber hinaus unterstützt das Objektiv den Active Mode der kamerainternen Bildstabilisierung für eine abgestimmte Stabilisierung von Kamera und Objektiv3. Dadurch lassen sich sowohl Fotos als auch Videos mit reduziertem Verwacklungsrisiko aufnehmen. Zusätzlich wird die Breathing Compensation-Funktion kompatibler Kameras4 unterstützt, die Änderungen des Bildwinkels durch Fokusverlagerungen während Videoaufnahmen ausgleicht.

Bedienkomfort und Zuverlässigkeit für Outdoor-Abenteuer – mit Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit

Ausgestattet mit einer individuell belegbaren Fokus-Haltetaste, einem Fokusmodus-/ Fokusbereichsschalter sowie einer Zoom-Arretierung ermöglicht das Objektiv eine schnelle und komfortable Bedienung in unterschiedlichsten Aufnahmesituationen.

Das staub- und feuchtigkeitsresistente Design5 bietet zusätzliche Sicherheit bei wechselnden Wetterbedingungen. Die mitgelieferte Gegenlichtblende reduziert Streulicht und Geisterbilder, die die Bildqualität beeinträchtigen können.

Preis und Verfügbarkeit

Das FE 100-400mm F5.6-8 OSS wird ab August 2026 zu einem UVP von 899 Euro erhältlich sein.

1 Mit angebrachtem 2x-Telekonverter (SEL20TC).

2 Basierend auf Sony-Testbedingungen. Die Serienbildgeschwindigkeit kann abhängig von den Aufnahmebedingungen variieren. Bei Einstellung des Fokusmodus AF-C hängt die Serienbildgeschwindigkeit vom verwendeten Objektiv ab. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite zur Objektivkompatibilität.

3 Informationen zu kompatiblen Kameras finden Sie in den Support-Hinweisen.

4 Informationen zu kompatiblen Kameras finden Sie in den Support-Hinweisen. Ist diese Funktion auf „Ein“ gesetzt, können sich Bildwinkel und Bildqualität geringfügig verändern. Je nach Objektiv ist die Kompensation selbst bei aktivierter Funktion möglicherweise nicht vollständig wirksam. *

5 Das Objektiv wurde staub- und feuchtigkeitsresistent konstruiert, ist jedoch nicht vollständig gegen das Eindringen von Staub oder Wassertropfen abgedichtet.