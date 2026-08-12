VisitMalta und Fotorivals.com veranstalten im Oktober 2026 eine sechstägige Foto-Challenge auf Malta und Gozo. Teilnehmer lösen dabei fotografische Aufgaben und können Preisgelder von insgesamt 10.000 Euro gewinnen.

Vom 11. bis 16. Oktober 2026 veranstalten VisitMalta und die Plattform Fotorivals.com die „Malta & Gozo Quest 2026“. Das sechstägige Format verbindet eine Reise über die beiden Mittelmeerinseln mit verschiedenen fotografischen Aufgaben.

Die Teilnehmer sollen dabei unterschiedliche Orte und Motive auf Malta und Gozo fotografisch umsetzen. Zum Programm gehören unter anderem Valletta mit seinen historischen Straßen und dem Grand Harbour, die frühere Hauptstadt Mdina sowie Fischerdörfer und verschiedene Küstenlandschaften. Auch Gozo mit seinen Buchten und Küstenabschnitten ist Teil der Foto-Challenge.

Die einzelnen Aufgaben werden über die Smartphone-App von Fotorivals.com abgewickelt. Nutzer treten dort in verschiedenen Foto-Challenges gegeneinander an und können sich über eine Rangliste mit anderen Teilnehmern vergleichen.

Für die Teilnahme ist keine professionelle Kamera vorgeschrieben. Auch Aufnahmen mit einem Smartphone sind möglich. Damit richtet sich die Malta & Gozo Quest 2026 sowohl an Hobbyfotografen als auch an Teilnehmer mit größerer fotografischer Erfahrung.

Über die Gewinner soll eine öffentliche Abstimmung auf Fotorivals.com entscheiden. Insgesamt stellen die Veranstalter ein Preisgeld von 10.000 Euro bereit.

Anmeldung zur Malta & Gozo Quest 2026

Die Malta & Gozo Quest 2026 findet vom 11. bis 16. Oktober 2026 statt. Die Registrierung ist kostenlos, für Reise und Unterkunft sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Die Anmeldung und weitere Informationen sind unter https://fotorivals.com/malta-gozo-quest-2026 verfügbar.

Bild: Malta Ta’ Pinu-Basilica (c)VisitMalta / @drembeachmedia

Pressemitteilung VisitMalta: