VisitMalta und Fotorivals.com veranstalten im Oktober 2026 eine sechstägige Foto-Challenge auf Malta und Gozo. Teilnehmer lösen dabei fotografische Aufgaben und können Preisgelder von insgesamt 10.000 Euro gewinnen.
Vom 11. bis 16. Oktober 2026 veranstalten VisitMalta und die Plattform Fotorivals.com die „Malta & Gozo Quest 2026“. Das sechstägige Format verbindet eine Reise über die beiden Mittelmeerinseln mit verschiedenen fotografischen Aufgaben.
Die Teilnehmer sollen dabei unterschiedliche Orte und Motive auf Malta und Gozo fotografisch umsetzen. Zum Programm gehören unter anderem Valletta mit seinen historischen Straßen und dem Grand Harbour, die frühere Hauptstadt Mdina sowie Fischerdörfer und verschiedene Küstenlandschaften. Auch Gozo mit seinen Buchten und Küstenabschnitten ist Teil der Foto-Challenge.
Die einzelnen Aufgaben werden über die Smartphone-App von Fotorivals.com abgewickelt. Nutzer treten dort in verschiedenen Foto-Challenges gegeneinander an und können sich über eine Rangliste mit anderen Teilnehmern vergleichen.
Für die Teilnahme ist keine professionelle Kamera vorgeschrieben. Auch Aufnahmen mit einem Smartphone sind möglich. Damit richtet sich die Malta & Gozo Quest 2026 sowohl an Hobbyfotografen als auch an Teilnehmer mit größerer fotografischer Erfahrung.
Über die Gewinner soll eine öffentliche Abstimmung auf Fotorivals.com entscheiden. Insgesamt stellen die Veranstalter ein Preisgeld von 10.000 Euro bereit.
Anmeldung zur Malta & Gozo Quest 2026
Die Malta & Gozo Quest 2026 findet vom 11. bis 16. Oktober 2026 statt. Die Registrierung ist kostenlos, für Reise und Unterkunft sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Die Anmeldung und weitere Informationen sind unter https://fotorivals.com/malta-gozo-quest-2026 verfügbar.
Bild: Malta Ta’ Pinu-Basilica (c)VisitMalta / @drembeachmedia
Pressemitteilung VisitMalta:
Malta und Gozo durch die Linse entdecken
Sechstägiges Fotografie-Abenteuer mit Fotorivals.com durch die schönsten Winkel des Mittelmeerstaates
Valletta / München – 21. Juli 2026. Wie oft scrollt man durch die unzähligen Urlaubsfotos und spürt: Die Schnappschüsse zeigen Orte, aber nicht das Gefühl, das man dort hatte. Das besondere Licht am Morgen, die Stille in einer Gasse, die mitreisende Stimmung auf einem Konzert. Mit der „Malta & Gozo Quest 2026″ schaffen VisitMalta und die Smartphone App Fotorivals.com die Gelegenheit, genau das einzufangen. Fotografen und Reisebegeisterte sind eingeladen, ihren Urlaubsmomenten auf Malta und Gozo während einer sechstägigen Fotografie-Schatzsuche Leben einzuhauchen. Vom 11. bis 16. Oktober 2026 erkunden die Teilnehmenden Malta und Gozo auf kreativen Foto-Challenges. Als Ergebnis warten nicht nur eine Reisedokumentation mit Tiefgang, sondern Preisgelder von insgesamt 10.000 Euro.
„Malta und Gozo bieten eine unglaublich reiche und vielfältige Kulisse für die Fotografie. Unsere Partnerschaft mit Fotorivals.com eröffnet Besuchern eine neue Möglichkeit, unsere Inseln zu entdecken, während gleichzeitig beeindruckende Inhalte entstehen, die unser Reiseziel präsentieren”, sagt Carlo Micallef, CEO von VisitMalta, dem Fremdenverkehrsamt von Malta, und lädt Fotobegeisterte dazu ein, beim Malta & Gozo Quest 2026 die ikonischen Sehenswürdigkeiten Maltas zu entdecken und auch eigene Lieblingsplätze aufzuspüren und festzuhalten. Das Programm der “Photography-Scavenger-Hunt-
Mit Fotorivals.com, der weltweit ersten Photography-eSports-Plattform, wird aus der Maltareise für die Teilnehmenden ein interaktives Fotografie-Erlebnis. Über die Smartphone-App treten sie in skill-basierten Foto-Challenges gegeneinander an, werden von der Community und KI bewertet und können in Ranglisten aufsteigen. Die Teilnahme steht Hobby- sowie auch ambitionierten Fotografen aller Erfahrungsstufen offen. Ein Smartphone genügt, eine professionelle Kameraausrüstung ist nicht erforderlich.
Die Gewinner werden per öffentlicher Publikumsabstimmung auf fotorivals.com ermittelt. Insgesamt wird ein Preisgeld-Pool von 10.000 Euro ausgeschüttet:
1. Platz: 5.000 Euro plus Pokal und Präsenz in den offiziellen VisitMalta-Medien
2. Platz: 3.000 Euro plus offizielle Anerkennung auf fotorivals.com
3. Platz: 2.000 Euro plus Finalisten-Abzeichen
Anmeldung unter: fotorivals.com/malta-gozo-
#MaltaGozoQuest
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