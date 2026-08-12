ARTfair Innsbruck feiert Bettina Heinen-Ayech!

Die Bettina Heinen-Ayech Foundation München freut sich auf eine ganz besondere Präsentation im Rahmen der ARTfair Innsbruck vom 23. bis 25. Oktober 2026!

Wenn die Kunstmesse ARTfair Innsbruck ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, steht nicht nur die internationale Gegenwartskunst im Mittelpunkt. Mit einer hochkarätigen musealen Sonderausstellung der Bettina Heinen-Ayech Foundation München setzt Österreichs traditionsreichste internationale Kunstmesse zugleich ein Zeichen für die Verbindung von Kunstmarkt, kulturellem Erbe und kunsthistorischer Forschung.

Erstmals zeigt die Stiftung der deutsch-algerischen Malerin Bettina Heinen-Ayech (1937–2020) eine umfassende Solo-Ausstellung im Rahmen einer internationalen Kunstmesse. Präsentiert werden ausgewählte Hauptwerke aus ihrem umfangreichen Nachlass, darunter zahlreiche selten sowie teilweise bislang noch nie öffentlich vorgestellte Arbeiten. Sie dokumentieren eindrucksvoll die künstlerische Entwicklung einer außergewöhnlichen Malerin, deren Werk heute verstärkt Aufmerksamkeit erfährt.

Bettina Heinen-Ayech

Bettina Heinen-Ayech zählt zu den eigenständigsten Landschaftsmalerinnen der europäischen Nachkriegskunst. Nach ihrer Ausbildung an der Kölner Werkschule sowie an der Kunstakademie in München entwickelte sie früh eine unverwechselbare Bildsprache, deren besondere Qualität in der unmittelbaren malerischen Erfassung von Licht, Atmosphäre und Farbe liegt. Ihre meist unmittelbar vor der Natur entstandenen Aquarelle und Ölgemälde zeichnen sich durch außergewöhnliche Leuchtkraft, gestische Freiheit und hohe emotionale Dichte aus.

Einen entscheidenden Wendepunkt nahm ihr Leben Anfang der 1960er-Jahre mit ihrer Reise nach Algerien. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann, den algerischen Bauunternehmer Abdelhamid Ayech kennen. Nach der Unabhängigkeit des Landes entschied sie sich bewusst für ein Leben in Algerien – eine außergewöhnliche Entscheidung für eine europäische Künstlerin jener Zeit. Dort entstand über Jahrzehnte ein einzigartiges Werk, das Landschaften, Städte und Menschen Nordafrikas mit großer Sensibilität und künstlerischer Eigenständigkeit festhält.

Bis heute genießt Bettina Heinen-Ayech insbesondere in Algerien einen außergewöhnlichen Stellenwert. Sie gilt als bedeutende Kulturvermittlerin zwischen Europa und Nordafrika und als eine der wichtigsten europäischen Künstlerinnen, die das Land über Jahrzehnte hinweg malerisch dokumentiert haben. Ihre Werke befinden sich in öffentlichen Museen und renommierten Privatsammlungen in Europa und Nordafrika und waren Gegenstand zahlreicher Ausstellungen.

Die Bettina Heinen-Ayech Foundation als wissenschaftliche und kulturelle Institution

Die in München ansässige Bettina Heinen-Ayech Foundation widmet sich der wissenschaftlichen Erforschung, Dokumentation und Digitalisierung des umfangreichen Nachlasses ebenso wie dessen konservatorischer Sicherung. In Zusammenarbeit mit Museen, Universitäten, Stiftungen und weiteren Kulturinstitutionen entstehen Ausstellungen, Publikationen und Forschungsprojekte, die das Werk Bettina Heinen-Ayechs dauerhaft im kunsthistorischen Diskurs verankern.

Darüber hinaus engagiert sich die Stiftung für den kulturellen Austausch zwischen Deutschland, Österreich, Algerien und dem Mittelmeerraum. Damit bewahrt sie nicht nur das künstlerische Vermächtnis Bettina Heinen-Ayechs, sondern führt deren lebenslanges Anliegen fort: Kunst als verbindende Sprache zwischen Kulturen und Gesellschaften zu verstehen.

Die Präsentation auf der ARTfair Innsbruck markiert einen weiteren Meilenstein dieser Arbeit. Erstmals wird das Werk Bettina Heinen-Ayechs im Rahmen einer bedeutenden Kunstmesse in einer eigens kuratierten musealen Ausstellung vorgestellt!

Johanna Penz, Gründerin und Direktorin der ARTfair Innsbruck betont die Bedeutung dieser besonderen Zusammenarbeit:

„Die 30. Ausgabe der ARTfair Innsbruck ist für uns ein besonderer Anlass, den Blick nicht nur auf die Gegenwartskunst, sondern auch auf Künstlerpersönlichkeiten zu richten, deren Werk heute neue kunsthistorische Relevanz gewinnt. Mit der erstmaligen musealen Präsentation von Bettina Heinen-Ayech im Rahmen einer internationalen Kunstmesse bringen wir Kunstmarkt, kunsthistorische Forschung und kulturellen Austausch auf einzigartige Weise zusammen. Dass dabei überwiegend selten und teilweise noch nie öffentlich gezeigte Werke präsentiert werden, verleiht dieser Sonderausstellung eine besondere kunsthistorische Bedeutung und macht sie zu einem einzigartigen Erlebnis für Sammler:innen, Museumsfachleute und das kunstinteressierte Publikum. Wir möchten das außergewöhnliche Lebenswerk einer Künstlerin sichtbar machen, die zwischen Europa und Algerien Brücken gebaut hat und deren Bilder bis heute Brücken zwischen Kulturen schlagen. Gerade in einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen sehen wir in der Kunst eine verbindende Kraft, die über Grenzen hinaus wirkt und nachhaltige kulturelle Begegnungen ermöglicht.“

Mit der musealen Sonderausstellung unterstreicht die ARTfair Innsbruck ihren Anspruch, aktuelle Positionen des Kunstmarktes mit kunsthistorischen Perspektiven zu verbinden. Die Jubiläumsausgabe präsentiert Galerien und renommierte Künstler und Künstlerinnen aus mehr als 20 Nationen und setzt zugleich ein Zeichen für Kunst als Medium des kulturellen Austauschs und der Verständigung. Die Kooperation mit der Bettina Heinen-Ayech Foundation München steht beispielhaft für diesen Anspruch und zeigt, dass eine Kunstmesse heute weit mehr sein kann als ein Marktplatz – nämlich auch ein Ort kultureller Verantwortung und wissenschaftlicher Auseinandersetzung.

30. ARTfair Innsbruck

23.–25. Oktober 2026

Olympiaworld Innsbruck

Olympiastraße 10

6020 Innsbruck, Austria

Tel. +43(0)512 567101

https://www.artfair-innsbruck.com/