Die Finalisten der URBAN Photo Awards 2026 stehen fest. Aus fast 20.000 eingereichten Bildern von rund 5.000 Fotografen hat eine internationale Jury die Teilnehmer für die nächste Runde ausgewählt. Die Gewinner sollen im September bekannt gegeben werden.

Den Vorsitz der Jury für den Bereich Projects & Portfolios übernimmt der britische Fotograf Mark Power. Für die Kategorie Single Photos ist Christopher Morris als Juryvorsitzender verantwortlich.

Insgesamt gingen laut Veranstalter fast 20.000 Bilder von rund 5.000 Fotografinnen und Fotografen aus verschiedenen Ländern ein. Die Namen der Finalisten sowie ihre Arbeiten sind nach Wettbewerbskategorien sortiert auf der Website der URBAN Photo Awards abrufbar. Innerhalb der jeweiligen Bereiche erfolgt die Darstellung alphabetisch und ohne Rangfolge.

Gewinner sollen im September folgen

Die nächste Wettbewerbsphase ist für September 2026 vorgesehen. Dann wollen die Veranstalter die Gewinner veröffentlichen, zunächst ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge und ohne Platzierungen.

In diesem Zeitraum sollen auch die Preisträger mehrerer Sonderkategorien feststehen. Dazu zählen der URBAN Book Award, der URBAN Press Award, der Patricia D. Richards Legacy Award und der Mark Power Special Prize. Die entsprechenden Auszeichnungen werden nach Angaben der Organisatoren im Rahmen der Preisverleihung übergeben.

Preisverleihung bei den Trieste Photo Days

Die Verleihung der URBAN Photo Awards 2026 ist für Samstag, den 24. Oktober, im Rahmen der Trieste Photo Days geplant. Mark Power und Christopher Morris sollen bei der Veranstaltung vor Ort sein.

Ausgezeichnet werden unter anderem die Gewinner der vier Themenbereiche der Kategorie Single Photos: Streets, People, Spaces und Creative. Hinzu kommen die Preisträger aus Projects & Portfolios und der URBAN Photo Arena sowie weitere Auszeichnungen und lobende Erwähnungen.

Aus dem Kreis der Erstplatzierten der vier Single-Photos-Kategorien soll zudem der Titel „Photographer of the Year 2026“ vergeben werden.

Trophäen von Giorgio Celiberti

Für Gewinner sowie ausgewählte weitere Preisträger sind Trophäen beziehungsweise Medaillen vorgesehen. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich dabei um handgefertigte Arbeiten des Künstlers Giorgio Celiberti. Die Auszeichnungen sollen jeweils mit einem Echtheitszertifikat ausgegeben werden.

Wer bei den URBAN Photo Awards mehr als eine Auszeichnung erhält, soll außerdem für den Preis „TPD Best Author 2026“ in die engere Auswahl kommen. Dieser wird ebenfalls während der Trieste Photo Days vergeben.