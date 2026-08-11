HOVERAir hat mit der VERSA ein Kamerasystem angekündigt, das sich sowohl als Handheld-Kamera als auch für autonome Flugaufnahmen einsetzen lassen soll. Mit ansteckbaren Flügeln soll der Wechsel zwischen beiden Betriebsarten innerhalb kurzer Zeit möglich sein.
Im Handheld-Betrieb ist die VERSA als stabilisierte Kamera vorgesehen. Bei Bedarf lassen sich Flügel anbringen, mit denen das Gerät autonom fliegen können soll. HOVERAir richtet sich damit insbesondere an Nutzer, die bislang für unterschiedliche Aufnahmesituationen mehrere Geräte eingesetzt haben. Die VERSA soll Funktionen einer kompakten Handheld-Kamera mit den Aufnahmemöglichkeiten einer Flugkamera verbinden.
Das Konzept soll es ermöglichen, während einer Aufnahme zwischen bodennahen und fliegenden Kameraperspektiven zu wechseln. Vorgesehen sind unter anderem Selfies, Aufnahmen aus der Ich-Perspektive sowie automatische Verfolgungs- und Luftaufnahmen.
Einen konkreten Termin für den Marktstart hat HOVERAir noch nicht genannt. Weitere Angaben zu Funktionen und Verfügbarkeit sollen zum offiziellen Launch folgen.
Zum Preis hat sich HOVERAir noch nicht geäußert.
Pressemitteilung HOVERAir:
HOVERAir präsentiert VERSA: Diese Pocket-Kamera kann fliegen
Als Pionier im Bereich selbstfliegender Kameras setzt HOVERAir erneut Maßstäbe für die Content Creation. Mit der VERSA präsentiert das Unternehmen das weltweit erste Kamerasystem, das sich nahtlos von einer professionellen Handheld-Gimbal-Kamera in eine autonome Flugkamera verwandeln lässt. Damit eröffnet HOVERAir eine völlig neue Art, Momente flexibel, intuitiv und aus jeder Perspektive festzuhalten.
Bislang mussten sich Content Creator zwischen der unkomplizierten Handhabung eines Smartphones, der präzisen Stabilisierung eines Gimbals oder den einzigartigen Perspektiven einer Drohne entscheiden. VERSA vereint diese Möglichkeiten in einem kompakten Kamerasystem und eröffnet neue kreative Freiheiten am Boden und in der Luft.
Mit nur einem Klick werden die leichten Flügel befestigt und VERSA verwandelt sich in Sekundenschnelle von einer Handheld-Kamera in eine autonome Flugkamera. Ob Selfies, POV-Aufnahmen, intelligente Verfolgungsaufnahmen oder beeindruckende Luftaufnahmen. VERSA ermöglicht fließende Perspektivwechsel, ohne den Moment zu unterbrechen.
Mit VERSA unterstreicht HOVERAir einmal mehr seinen Anspruch, innovative Kameratechnologie intuitiver, vielseitiger und für mehr Menschen zugänglich zu machen.
Eine Kamera. Jede Perspektive.
Weitere Informationen zu Funktionen, Verfügbarkeit und dem offiziellen Launch folgen in Kürze.
Hier können Sie sich das VERSA Launch-Video ansehen: https://youtu.be/eWNhu7JzLRM?si=cBiJPUnYne5EAH85
Weitere Informationen finden Sie auch auf https://hoverair.com/pages/versa.
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