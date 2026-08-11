HOVERAir hat mit der VERSA ein Kamerasystem angekündigt, das sich sowohl als Handheld-Kamera als auch für autonome Flugaufnahmen einsetzen lassen soll. Mit ansteckbaren Flügeln soll der Wechsel zwischen beiden Betriebsarten innerhalb kurzer Zeit möglich sein.

Im Handheld-Betrieb ist die VERSA als stabilisierte Kamera vorgesehen. Bei Bedarf lassen sich Flügel anbringen, mit denen das Gerät autonom fliegen können soll. HOVERAir richtet sich damit insbesondere an Nutzer, die bislang für unterschiedliche Aufnahmesituationen mehrere Geräte eingesetzt haben. Die VERSA soll Funktionen einer kompakten Handheld-Kamera mit den Aufnahmemöglichkeiten einer Flugkamera verbinden.

Das Konzept soll es ermöglichen, während einer Aufnahme zwischen bodennahen und fliegenden Kameraperspektiven zu wechseln. Vorgesehen sind unter anderem Selfies, Aufnahmen aus der Ich-Perspektive sowie automatische Verfolgungs- und Luftaufnahmen.

Einen konkreten Termin für den Marktstart hat HOVERAir noch nicht genannt. Weitere Angaben zu Funktionen und Verfügbarkeit sollen zum offiziellen Launch folgen.

Zum Preis hat sich HOVERAir noch nicht geäußert.

Pressemitteilung HOVERAir: