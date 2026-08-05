Die Leica Galerie Stuttgart präsentiert vom 18. Juli bis 10. Oktober 2026 die Ausstellung „Valentin Goppel | Bless this Couch“. Gezeigt werden Werke des Fotografen Valentin Goppel, der 2022 den Leica Oskar Barnack Newcomer Award erhielt und 2025 mit dem Alexander Tutsek Photography Grant ausgezeichnet wurde. Die ausgestellten Arbeiten setzen sich mit den Themen Zugehörigkeit, Entfremdung und der Frage nach fotografischer Objektivität auseinander.

Langzeitprojekt über die USA

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das seit 2023 entstehende Langzeitprojekt „False Prophet Radio“. Dafür bereiste Goppel mehrfach den Westen der USA. Nach Angaben des Veranstalters greift die Serie eine nie verwirklichte Familienreise auf und verbindet persönliche Erinnerungen mit aktuellen Eindrücken aus einem Land im Wandel. Die Fotografien sollen Begegnungen mit Menschen ebenso zeigen wie die Auseinandersetzung des Fotografen mit Herkunft, Sehnsucht und familiären Erfahrungen.

Rückblick auf die Corona-Jahre

Ergänzt wird die Ausstellung durch die Serie „Zwischen den Jahren“, für die Goppel 2022 mit dem Leica Oskar Barnack Newcomer Award ausgezeichnet wurde. Die Arbeiten beschäftigen sich mit dem Erwachsenwerden während der Corona-Pandemie und bewegen sich zwischen dokumentarischer Beobachtung, Inszenierung und Erinnerung.

Beide Werkserien treten in der Ausstellung miteinander in Beziehung. Sie sollen zeigen, wie persönliche und gesellschaftliche Veränderungen Identität prägen können. Der Ausstellungstitel „Bless this Couch“ verweist dabei nach Angaben des Veranstalters auf den Spannungsbogen zwischen Alltag, Rückzugsort und Sehnsucht.

Der Fotograf

Valentin Goppel wurde 2000 in Regensburg geboren und studiert seit 2019 Fotojournalismus und Dokumentarfotografie in Hannover. Seine Arbeiten wurden bereits international ausgestellt und befinden sich in institutionellen sowie privaten Sammlungen. Neben freien Projekten arbeitet er auch als Fotojournalist unter anderem für Die Zeit und die New York Times. Sein erster Bildband „Zwischen den Jahren“ erschien 2024 beim britischen Verlag GOST.

„Valentin Goppel | Bless this Couch“ ist vom 18. Juli bis 10. Oktober 2026 in der Leica Galerie Stuttgart, Calwer Straße 41, 70173 Stuttgart, zu sehen. Die Galerie ist montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Bild: Valentin Goppel – „False Prophet Radio“