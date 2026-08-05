CEWE präsentiert das CEWE Wandbild mit Swarovski® Kristallen
CEWE erweitert sein Wandbildsortiment um ein neues Premiumprodukt: Das CEWE Wandbild mit Swarovski® Kristallen verbindet persönliche Fotomotive mit funkelnder Brillanz und ist exklusiv bei CEWE erhältlich. Die kristallbesetzte Oberfläche erstreckt sich über die gesamte Bildfläche und verleiht dem Motiv einen edlen Schimmer sowie sichtbare Tiefe. Je nach Lichteinfall entfaltet das Wandbild immer neue Facetten und wird zu einem besonderen Blickfang. Aus einem persönlichen Motiv entsteht so ein hochwertiges Designobjekt mit glänzender Ausstrahlung.
Das neue Wandbildeignet sich für Motive, die bewusst in Szene gesetzt werden sollen. Hochzeitsfotos, Familienaufnahmen, ausdrucksstarke Porträts oder Landschaftsmotive erhalten einen edlen Akzent, der den persönlichen Charakter unterstreicht.
„Mit dem CEWE Wandbild mit Swarovski Kristallen möchten wir persönlichen Fotomotiven eine besondere Bühne geben. Die Kristalle von Swarovski heben das Bild elegant hervor und verleihen ihm je nach Blickwinkel eine besondere Tiefe. So entsteht ein Wandbild, das sehr persönlich bleibt und zugleich einen hochwertigen Akzent im Zuhause setzt“, sagt Neele Stratmann, Produktmanagerin für Wandbilder bei CEWE.
Hochwertig gerahmt und klar gestaltet
Das persönliche Fotomotiv wird mit einer kristallbesetzten Oberfläche kombiniert und in einem schwarzen Metallrahmen mit Passepartout präsentiert. Je nach Format verleihen rund 13.000 Kristalle bei 30 x 40 cm beziehungsweise rund 26.000 Kristalle bei 40 x 60 cm dem Motiv seinen besonderen Glanz. Die Kombination aus Digitaldruck, kristallbesetzter Oberfläche und klarer Rahmung setzt das Motiv elegant in Szene und verwandelt das CEWE Wandbild mit Swarovski Kristallen in ein außergewöhnliches Highlight im Wohnraum. In ausgewählten Swarovski Stores in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, den Niederlanden, Polen, der Schweiz und im Vereinigten Königreich sowie in den Swarovski Kristallwelten in Wattens, Innsbruck und Wien, Österreich, kann das Premium-Wandbild vor Ort erlebt werden; bestellbar ist es exklusiv bei CEWE. Das Produkt ist in mehreren Formaten erhältlich.
UVP CEWE Wandbild mit Swarovski Kristallen 30 x 40 cm: 149,00 Euro
UVP CEWE Wandbild mit Swarovski Kristallen 40 x 60 cm: 249,00 Euro
https://www.cewe.de/wandbilder/wandbild-mit-swarovski-kristallen
Weitere Informationen unter: www.cewe.de
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