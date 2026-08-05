Die kristallbesetzte Beschichtung soll das Motiv je nach Lichteinfall unterschiedlich wirken lassen und für mehr räumliche Tiefe sorgen. Das Wandbild richtet sich laut Hersteller unter anderem an Nutzer, die Hochzeitsfotos, Familienaufnahmen, Porträts oder Landschaftsbilder besonders hervorheben möchten.

Das Motiv wird in einem schwarzen Metallrahmen mit Passepartout präsentiert. CEWE bietet das Wandbild in mehreren Formaten an. Bei der Variante mit 30 × 40 Zentimetern kommen nach Herstellerangaben rund 13.000 Kristalle zum Einsatz, beim Format 40 × 60 Zentimeter sind es etwa 26.000 Kristalle.

Neben dem Vertrieb über den eigenen Onlineshop kann das Produkt auch in ausgewählten Swarovski-Stores in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, den Niederlanden, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich besichtigt werden. Zusätzlich ist das Wandbild in den Swarovski Kristallwelten in Wattens, Innsbruck und Wien ausgestellt.

Der CEWE Wandbild mit Swarovski-Kristallen kostet in der Ausführung 30 × 40 Zentimeter 149 Euro. Die Variante 40 × 60 Zentimeter kostet 249 Euro.