Integriertes RGB-LED-Licht, vielseitige Nebelaufsätze und kabelloses Akku-System

Rollei präsentiert den neuen SmokeMaster Pro RGB für Effekte, die begeistern

Norderstedt, 22.07.2026. Mit dem SmokeMaster Pro RGB präsentiert Rollei eine weiterentwickelte Nebelmaschine, die professionelle Effekte in die Hände von Fotografen, Videografen und Content Creatorn legt. Ob dramatische Produktaufnahmen, verfeinerte Food-Fotografie oder cineastische Porträtszenen – der SmokeMaster Pro RGB eröffnet kreative Möglichkeiten, die zuvor schwer zugänglich waren.

Mit dem SmokeMaster Pro RGB lässt sich im Handumdrehen eine einzigartige Atmosphäre für jede Szene erzeugen. Der um 180 Grad rotierbare Kopf sorgt für ergonomischen Grip und präzise Steuerung des Nebels. Die mitgelieferte Nebelflüssigkeit basiert auf pflanzlichem Glycerin und Propylenglykol und ist unbedenklich für Mensch und Umwelt.

Mit den vielseitigen Aufsätzen passt sich der Nebel genau an die gewünschten Vorstellungen an: Der magnetische Aufsatz kombiniert Ventilator und RGB-LED-Licht und ist eine echte Premiere für den SmokeMaster: Er leuchtet in 360 Farben und erzeugt einen bunt eingefärbten, feinen und diffusen Nebel für spektakuläre Effekte. Daneben sorgt der kleine, flexible Aufsatz für präzisen Nebel, während der Trockeneis-Aufsatz dichten, kompakten Rauch erzeugt, der wie echter Trockeneis-Effekt auf Oberflächen „liegen bleibt“.

Die Steuerung ist intuitiv: Der SmokeMaster Pro RGB lässt sich direkt am Gerät über Tasten und Display bedienen. Alternativ kann die mitgelieferte Fernbedienung genutzt werden – mit dieser lassen sich mehrere Geräte im Umkreis von bis zu 10 Metern gleichzeitig steuern. Dichte, Geschwindigkeit und Ausstoßzyklus des Nebels lassen sich flexibel an die Szene anpassen.

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht mobile Einsätze ohne störende Kabel. Mit einer Betriebszeit von circa 30 Minuten bei voller Leistung und Ladezeit von etwa 2 Stunden ist das Gerät schnell wieder einsatzbereit. Die kompakte Nebelmaschine (nur 351 Gramm) lässt sich inklusive Zubehör in der mitgelieferten Tasche verstauen – bereit für den Einsatz im Studio, draußen oder on Location.

Für die langfristige Nutzung bietet Rollei auch beim neuen Modell wieder Ersatzteile an: Ein Ersatz-Flüssigkeitstank (29,99 Euro; UVP: 39,99 Euro) sowie Ersatz-Flüssigkeit in einem wiederverschließbaren Fläschchen einzeln oder in Sets ab 9,99 Euro (UVP: 14,99 Euro).

Der SmokeMaster Pro RGB ist ab sofort im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/nebelmaschinen für 99 Euro (UVP: 149 Euro) verfügbar.