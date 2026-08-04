FUJIKINA Cologne 2026 – Ein einzigartiges Festival der Fotografie

Ratingen, 6. Juli 2026 – FUJIFILM öffnet erneut seine Türen für alle Fotografie-Begeisterten: Am 10. und 11. Oktober 2026 verwandelt sich der historische Gürzenich im Herzen Kölns in eine lebendige Bühne für Kreativität, Innovation und Inspiration. Die FUJIKINA Cologne 2026 ist ein einzigartiges Festival, das weit über eine klassische Produktpräsentation hinausgeht und die Faszination der Fotografie in all ihren Facetten feiert.

Nach dem großen Erfolg der FUJIKINA Berlin 2024 und der FUJIKINA Cologne 2025 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm, das Profis, ambitionierte Semi-Profis und kreative Hobbyfotografen gleichermaßen begeistert. Die FUJIKINA Cologne 2026 bietet die einmalige Gelegenheit, das gesamte Spektrum der digitalen Foto- und Videografie von FUJIFILM hautnah zu erleben – von den innovativen spiegellosen Systemkameras der X und GFX Serie über die hochwertigen FUJINON Objektive bis hin zum umfangreichen Zubehör.

Ein interaktives Erlebnis für alle Sinne

Die FUJIKINA Cologne lädt dazu ein, die eigene Kreativität zu entfalten und den Blick für neue Perspektiven zu schärfen. Inspirierende Live Talks, mitreißende Live Shootings und spannende X Talks renommierter Fotografinnen und Fotografen geben Einblicke in die kreative Arbeit mit FUJIFILM Equipment.

Exklusive Workshops bieten die Möglichkeit, die fotografischen Fähigkeiten zu vertiefen, während Photo Walks zum Mitmachen und Entdecken einladen. Ein kostenloser „Check & Clean“-Service sorgt dafür, dass die eigene Ausrüstung in Bestform bleibt. Zudem können Besucher FUJIFILM Produkte vor Ort ausleihen und ausprobieren.

Eine Ausstellung zeigt beeindruckende fotografische Werke und unterstreicht die kreative Vielfalt, die das Festival prägt.

Hochkarätiges Line-up auf den Bühnen

Auf den Live-Bühnen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Fotografinnen und Fotografen wie Hannes Becker, Martin Krolop, Tom Hegen, Nina Papiorek, Thomas B. Jones, Ines Thomsen, Johannes Hulsch, Elke Vogelsang, Lennart Pagel und Mathias Matschke. Ob People-, Landschafts-, Fashion-, Reise- oder Luftbildfotografie – die Bandbreite der Themen ist so vielfältig wie die Fotografie selbst.

FUJIKINA Cologne 2026 – Ein Muss für alle Fotografie-Liebhaber

Die FUJIKINA Cologne 2026 ist weit mehr als eine Messe. Sie ist eine Plattform, die Menschen zusammenbringt, die ihre Leidenschaft für Fotografie entdecken, vertiefen oder neu entfachen möchten. Hier trifft modernste Technik auf kreative Inspiration, hier entstehen neue Ideen und Freundschaften, hier wird die Fotografie lebendig.

Termin und Ort:

10. und 11. Oktober 2026

10:00 – 18:00 Uhr

Gürzenich Köln

Martinstraße 29-37

50667 Köln

Detaillierte Informationen zur FUJIKINA Cologne 2026 finden Sie auf der offiziellen Website: https://www.fujifilm-x.com/de- de/events/fujikina-cologne- 2026/