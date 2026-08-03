Think Tank hat seine Airport-Backpack-Serie sowie die TurnStyle-V3-Slings überarbeitet. Die neuen Modelle sollen mehr Komfort, eine verbesserte Organisation und nachhaltigere Materialien bieten und richten sich an Fotografen, die ihre Ausrüstung auf Reisen transportieren.
Neue Airport-Backpacks für Flugreisen
Die neuen Modelle der Airport-Backpack-Serie sollen möglichst viel Kameraausrüstung innerhalb der gängigen Handgepäckmaße aufnehmen und dabei einen schnelleren Zugriff auf Technik und Reiseutensilien ermöglichen. Zur Serie gehören vier Modelle, darunter erstmals auch ein Rolling Backpack, der sich sowohl ziehen als auch mit ausklappbaren Schultergurten tragen lässt. Die Taschen sollen die meisten internationalen und US-amerikanischen Handgepäckvorgaben erfüllen.
Zu den wichtigsten Neuerungen zählt ein neu positioniertes Laptopfach auf der Rückseite der Rucksäcke. Dadurch soll sich der Rucksack nach vorn schwenken lassen, um unterwegs einfacher auf Laptop, Tablet oder Dokumente zuzugreifen. Beim Rolling Backpack bleibt das Laptopfach an der Vorderseite.
Die Serie deckt verschiedene Einsatzbereiche ab. Der Airport Essentials 26L richtet sich an Reisen mit kleineren Flugzeugen und bietet Platz für eine Kamera sowie drei bis fünf Objektive, darunter ein angesetztes 300-mm-f/2.8-Objektiv.
Der Airport Commuter 31L soll Kameras mit Batteriegriff und eine umfangreichere Objektivausrüstung bis hin zu einem angesetzten 400-mm-f/2.8-Objektiv aufnehmen. Das größte Modell, der Airport Accelerator 41L, bietet laut Hersteller Platz für eine Ausrüstung mit einem nicht angesetzten 600-mm-f/4-Objektiv.
Der Airport Essentials Rolling Backpack kombiniert Rollkoffer und Rucksack. Er soll zwei Kameragehäuse, vier bis sechs Objektive sowie einen 16-Zoll-Laptop aufnehmen.
TurnStyle V3 mit neuen Farben und nachhaltigen Materialien
Parallel dazu erscheint die überarbeitete TurnStyle-V3-Sling-Serie. Die Taschen richten sich an Fotografen, die unterwegs schnellen Zugriff auf ihre Ausrüstung benötigen. Laut Hersteller lassen sich die Slings zum Fotografieren mit einer Bewegung nach vorn schwenken.
Die Serie wird in den Größen 5, 8 und 11 Liter angeboten und ist in den Farben Asphalt Black, Greenway, Golden Hour und Urban Rust erhältlich. Zu den Neuerungen zählen eine verstaubare Trinkflaschentasche, drehbare Befestigungspunkte für den Schultergurt, eine Schiene für Kamera-Clips sowie Tragegriffe an Ober- und Seite.
Der Airport Backpack ist ab 299,99 Euro erhältlich. Die TurnStyle V3 Sling startet bei 99,99 Euro. Die neuen Serien sind laut Hersteller seit Ende Juli bei Think-Tank-Händlern in Deutschland und Österreich verfügbar.
Pressemitteilung Transcontinenta:
Think Tank erneuert die Airport Backpack Serie und die TurnStyle Sling
Transcontinenta GmbH, Distributor von Think Tank in Deutschland und Österreich, erweitert das Think Tank Sortiment um eine vollständig neu entwickelte Airport Backpack Serie und eine modernisierte TurnStyle V3 Sling Serie.
Die neuen Airport Rucksäcke definieren neu, wie reisende Fotograf:innen ihre Ausrüstung innerhalb der Handgepäckmaße transportieren, griffbereit halten und schützen. Die TurnStyle V3 Sling Serie kombiniert neue Farben, umweltfreundliche Materialien und einen verbesserten Zugriff für eine neue Generation mobiler Fotograf:innen.
Airport Backpack Serie, neu entwickelt für reisende Fotografen
Die neue Airport Backpack Serie umfasst vier Rucksäcke in Handgepäckgröße, von einem kompakten Modell für Regionalflüge bis zum größten Rucksack, der noch die meisten Handgepäckbestimmungen erfüllt. Zur Serie gehört außerdem ein Rolling Backpack, der gerollt oder getragen werden kann und für unwegsames Gelände über ausklappbare Schultergurte verfügt.
Die neue Airport Backpack Serie wurde dafür entwickelt, die maximale Menge an Kameraausrüstung in einer Tasche mit Handgepäckmaßen zu transportieren. Sie bietet jetzt robustere Materialien, höheren Tragekomfort und eine intelligentere Organisation. Die wichtigste Neuerung ist ein vollständig überarbeitetes Zugriffs- und Aufbewahrungssystem, das die Ausrüstung schützt und gleichzeitig schnellen Zugriff auf Laptop, Tablet und Reiseutensilien ermöglicht. Alle Modelle erfüllen die meisten internationalen und US-amerikanischen Handgepäckbestimmungen. Reisende sollten die aktuellen Vorgaben dennoch vorab bei ihrer Fluggesellschaft prüfen.
Neue und verbesserte Funktionen
- Das Laptopfach wurde von der Fronttasche in ein neues rückseitiges Reißverschlussfach verlegt. Dadurch kann der Rucksack nach vorn geschwenkt werden, um im Stehen auf Laptop, Tablet oder Dokumente zuzugreifen. Beim Rolling Backpack befindet sich das Laptopfach weiterhin in der Front.
- Eine neue, über die gesamte Breite verlaufende Trennwand unterteilt beim Airport Essentials 26L, Airport Commuter 31L und Airport Essentials Rolling Backpack das Hauptfach in separate Bereiche für Ausrüstung und persönliche Gegenstände.
- Drei neue gepolsterte Trennwände mit integrierten Zubehörtaschen sowie Netzfächer mit Reißverschluss im Deckel für Kabel, Speicherkarten und Akkus.
- Zwei seitliche Reißverschlusstaschen mit Befestigungsgurten ersetzen die bisherigen Stretchfächer und ermöglichen den sicheren Transport eines Stativs oder einer Trinkflasche.
- Verbesserte Rückenpolsterung, Schultergurte und Trolleyhalterung sowie ein neues, verdecktes Sicherheitsfach für Reisepass oder Bargeld. Das Sicherheitsfach ist beim Rolling Backpack nicht vorhanden.
- Hochwertigere Materialien aus 420D Nylon Mini-Ripstop, 1260D Poly Ballistic und 600D Polyester sowie ein Innenfutter aus zweifarbigem 200D Diamond Ripstop sorgen für eine elegante und hochwertige Anmutung.
Was passt in die neue Think Tank Airport Backpack Serie?
Die Serie umfasst vier Modelle in Handgepäckgröße, von einem kompakten Rucksack für Regionalflüge bis zum größten Modell, das noch die meisten Handgepäckbestimmungen erfüllt. Der Airport Essentials 26L ist für Regionalflüge und kleinere Flugzeuge optimiert. Er bietet Platz für Standard-Kameragehäuse und 3 bis 5 Objektive, darunter ein angesetztes 300mm f/2.8, und verfügt jetzt über eine durchgehende Trennwand für Ausrüstung und persönliche Gegenstände. Der Airport Commuter 31L erfüllt die meisten nationalen und internationalen Handgepäckbestimmungen und nimmt Kameragehäuse mit Batteriegriff sowie eine umfangreichere Objektivausrüstung auf, darunter ein angesetztes 400mm f/2.8. Der Airport Accelerator 41L ist das größte Modell, das noch die meisten Handgepäckbestimmungen erfüllt. Er bietet Platz für Kameragehäuse mit Batteriegriff und eine umfangreiche Ausrüstung bis zu einem nicht angesetzten 600mm f/4, wodurch das Risiko minimiert wird, die Kameraausrüstung aufgeben zu müssen. Der Airport Essentials Rolling Backpack kann gerollt oder getragen werden. Er verfügt über ausklappbare Schultergurte für unwegsames Gelände, präzisionsgefertigte 80-mm-Rollen mit abgedichteten ABEC-Lagern der Klasse 5 und einen verstärkten Teleskopgriff. Er nimmt zwei Standard-Kameragehäuse, 4 bis 6 Objektive und einen 16-Zoll-Laptop auf. Jedes Modell bietet Platz für ein 16″ MacBook Pro und ein 10″-Tablet.
Neue Think Tank TurnStyle V3 Sling Serie: schneller Zugriff, frischer Look
Die TurnStyle V3 Sling Serie wurde für Fotograf:innen entwickelt, die ständig in Bewegung sind. Ob auf Reisen, beim Erkunden der Stadt oder beim Festhalten alltäglicher Abenteuer: Diese leichte Slingtasche hält die wichtigsten Dinge griffbereit und lässt der Kreativität freien Lauf. Sie liegt komfortabel am Körper an und lässt sich sofort nach vorn schwenken, sobald sich ein Motiv bietet. Die neue Serie überzeugt mit einem modernisierten Design und umweltfreundlichen Materialien. Sie ist in drei Größen mit 5L, 8L und 11L sowie in vier Farbvarianten erhältlich: Asphalt Black, Greenway, Golden Hour und Urban Rust.
Wichtigste Merkmale
- Eine verstaubare Trinkflaschentasche bietet zusätzlichen Komfort, ohne unnötig aufzutragen.
- Drehbare Befestigungspunkte für den Schultergurt und eine Schiene für Kamera-Clips gängiger Befestigungssysteme.
- Tragegriffe an Oberseite und Seite sowie eine interne Reißverschlusstasche mit Schlüsselband.
- Recycelte, bluesign®-zertifizierte Materialien mit PFAS-freier DWR-Imprägnierung.
- Separates gepolstertes Tabletfach, atmungsaktive Air-Mesh-Rückenpolsterung und langlebige YKK RC Fuse Reißverschlüsse.
Verfügbarkeit und Preise
Die neuen Airport Backpack und TurnStyle V3 Sling Serien sind ab Ende Juli bei Think Tank Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich, und auf der Think Thank-deutschland Website. Die Preise für die neuen Airport Backpack Modelle beginnen bei €299,99. Die TurnStyle V3 Sling Modelle sind ab €99,99 erhältlich.
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