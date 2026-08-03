Think Tank hat seine Airport-Backpack-Serie sowie die TurnStyle-V3-Slings überarbeitet. Die neuen Modelle sollen mehr Komfort, eine verbesserte Organisation und nachhaltigere Materialien bieten und richten sich an Fotografen, die ihre Ausrüstung auf Reisen transportieren.

Neue Airport-Backpacks für Flugreisen

Die neuen Modelle der Airport-Backpack-Serie sollen möglichst viel Kameraausrüstung innerhalb der gängigen Handgepäckmaße aufnehmen und dabei einen schnelleren Zugriff auf Technik und Reiseutensilien ermöglichen. Zur Serie gehören vier Modelle, darunter erstmals auch ein Rolling Backpack, der sich sowohl ziehen als auch mit ausklappbaren Schultergurten tragen lässt. Die Taschen sollen die meisten internationalen und US-amerikanischen Handgepäckvorgaben erfüllen.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt ein neu positioniertes Laptopfach auf der Rückseite der Rucksäcke. Dadurch soll sich der Rucksack nach vorn schwenken lassen, um unterwegs einfacher auf Laptop, Tablet oder Dokumente zuzugreifen. Beim Rolling Backpack bleibt das Laptopfach an der Vorderseite.

Die Serie deckt verschiedene Einsatzbereiche ab. Der Airport Essentials 26L richtet sich an Reisen mit kleineren Flugzeugen und bietet Platz für eine Kamera sowie drei bis fünf Objektive, darunter ein angesetztes 300-mm-f/2.8-Objektiv.

Der Airport Commuter 31L soll Kameras mit Batteriegriff und eine umfangreichere Objektivausrüstung bis hin zu einem angesetzten 400-mm-f/2.8-Objektiv aufnehmen. Das größte Modell, der Airport Accelerator 41L, bietet laut Hersteller Platz für eine Ausrüstung mit einem nicht angesetzten 600-mm-f/4-Objektiv.

Der Airport Essentials Rolling Backpack kombiniert Rollkoffer und Rucksack. Er soll zwei Kameragehäuse, vier bis sechs Objektive sowie einen 16-Zoll-Laptop aufnehmen.

TurnStyle V3 mit neuen Farben und nachhaltigen Materialien

Parallel dazu erscheint die überarbeitete TurnStyle-V3-Sling-Serie. Die Taschen richten sich an Fotografen, die unterwegs schnellen Zugriff auf ihre Ausrüstung benötigen. Laut Hersteller lassen sich die Slings zum Fotografieren mit einer Bewegung nach vorn schwenken.

Die Serie wird in den Größen 5, 8 und 11 Liter angeboten und ist in den Farben Asphalt Black, Greenway, Golden Hour und Urban Rust erhältlich. Zu den Neuerungen zählen eine verstaubare Trinkflaschentasche, drehbare Befestigungspunkte für den Schultergurt, eine Schiene für Kamera-Clips sowie Tragegriffe an Ober- und Seite.

Der Airport Backpack ist ab 299,99 Euro erhältlich. Die TurnStyle V3 Sling startet bei 99,99 Euro. Die neuen Serien sind laut Hersteller seit Ende Juli bei Think-Tank-Händlern in Deutschland und Österreich verfügbar.

Pressemitteilung Transcontinenta: