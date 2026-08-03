Ein möglicher Paukenschlag im Objektivmarkt, neue gesetzliche Vorgaben für Verpackungen im Einzelhandel und ein vielversprechender Ansatz zur Rückverfolgung KI-generierter Videos: Die aktuellen Imaging Business News beleuchten Entwicklungen, die die Branche wirtschaftlich, regulatorisch und technologisch gleichermaßen bewegen. Während eine mögliche Übernahme von Tamron durch Sony die Marktstrukturen verändern könnte, unterstützt der BVT den Handel mit einem Leitfaden zur neuen EU-Verpackungsverordnung. Zudem macht ein neues forensisches KI-Tool Hoffnung im Kampf gegen täuschend echte, künstlich erzeugte Inhalte.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 32/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE und DigitalPHOTO.

Imaging Business News KW 32/26:

Sony will (wohl) Tamron übernehmen

Es wäre einer der größten Deals im Imagingmarkt der letzten Jahre: Sony hat wohl dem Objektivhersteller Tamron ein Angebot zur Übernahme des Unternehmens gemacht. Heute schon besitzt Sony einen Anteil von 15% an Tamron. Deren Management äußert sich am 30.07. wie folgt: “Yesterday, Diamond Online published a report stating that a proposal for the acquisition of the Company had been made; however, this report did not originate from the Company. While it is true that the Company has received a non-binding proposal from Sony Corporation regarding a series of transactions to make the Company a wholly-owned subsidiary of the Sony Group — and has subsequently established a special committee to examine various options for enhancing corporate value — there are no matters requiring public disclosure at this time. Should any matters requiring disclosure arise in the future, we will announce them promptly. End of statement.” Heißt übersetzt: Oops, da ist was durchgesickert, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gemacht werden sollte – aber was in der Sache stimmt. Wir meinen: Ein Player weniger im Imaging-Markt ist nicht so gut.

BVT: Folder zu neuem Verpackungsrecht (PPWR)

Die Kollegen vom BVT haben sich dankeswerterweise eines aktuellen Themas angenommen, das jede Menge Bürokratie verspricht: Bereits am 12. August 2026 wird die EU-Verpackungsverordnung hierzulande wirksam und legt den Betrieben neue Pflichten auf. Die PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) und das nationale Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) legen künftig fest, wie Verpackungen nachhaltig gestaltet, gekennzeichnet und entlang ihres gesamten Lebenszyklus wiederverwendet und recycelt werden sollen. Zugleich harmonisiert die PPWR die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung für Europa: Eine Registrierung und Rücknahmeverpflichtungen für Verpackungen gelten dann in jedem Mitgliedstaat. Der neue „BVT-Folder Verpackungen im Einzelhandel“ sorgt für Durchblick, wer wann für was verantwortlich ist. Eine hilfreiche Broschüre zum leidigen kann man hier anfordern: bvt@einzelhandel-ev.de

Wer hat´s gemacht? Neues Tool zur Rückverfolgung von KI-generierten Videos

Forscher in den USA haben ein neues Tool entwickelt, das künstlich generierte Videos identifizieren kann, indem es sie anhand charakteristischer visueller „Fingerabdrücke“, die diese generativen Modelle hinterlassen, zu dem KI-System zurückverfolgt, das sie erstellt hat. Der Status ist: KI-Technologie kann Videos erzeugen, die so realistisch sind, dass es immer schwieriger wird, sie von authentischem Filmmaterial zu unterscheiden. Ein Informatik-Team unter der Leitung von Forschern der University of California, Riverside, hat jedoch ein Tool entwickelt, das über die bloße Feststellung hinausgeht, ob ein Video gefälscht ist. Es ermittelt auch, welches KI-System es erstellt hat.

Das neue Framework identifiziert visuelle Muster in den Einzelbildern gefälschter Videos, die unbeabsichtigt von KI-Videogeneratoren eingebracht wurden, und bietet so einen forensischen Ansatz zur Identifizierung der Systeme, die die Videos erstellt haben. Das neue Framework heißt SAGA – kurz für „Source Attribution of Generative AI Videos“. Es stellt eine der ersten groß angelegten Initiativen dar, KI-generierte Videos bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen. Wir meinen: Großartig, das brauchen wir auch für die Identifizierung AI-generierter Fotos hin zu ihrem Ursprung.