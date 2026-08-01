Der fotoforum-Verlag veröffentlicht mit „Multimedia mit Wings X“ ein neues Workshop-Buch für die Präsentationssoftware Wings X von AV Stumpfl. Autor Bernhard Brenner führt Leser Schritt für Schritt durch die Erstellung audiovisueller Produktionen und richtet sich dabei sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Anwender.
Auf 104 Seiten erklärt der Autor den Aufbau und die wichtigsten Funktionen des Programms anhand zahlreicher Abbildungen und praxisnaher Beispiele. Wings X eignet sich für die Erstellung unterschiedlich aufwendiger Multimedia-Projekte. Die Software ist für macOS und Windows erhältlich und unterstützt die Kombination von Fotos, Videos und Audiodateien in einer gemeinsamen Timeline.
Der Hersteller positioniert Wings X zudem als Alternative zu klassischen Videoschnittprogrammen. Das Programm soll sich sowohl für private Bilderschauen als auch für Vorträge, Veranstaltungen oder Online-Videos eignen.
Das Buch behandelt den kompletten Arbeitsablauf von der Installation der Software über das Zusammenstellen der Inhalte bis zur Ausgabe der fertigen Präsentation. Ergänzt werden die Anleitungen durch ausklappbare Tastenkürzeltabellen, die häufig genutzte Shortcuts und Bedienelemente übersichtlich zusammenfassen.
Zusätzlich vermittelt der Autor Grundlagen zu Planung, Gestaltung und Storytelling, damit Anwender laut Verlag auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse eigene Multimedia-Schauen erstellen können.
Der Crashkurs „Multimedia mit Wings X“ kostet 18 Euro.
Pressemitteilung fotoforum-Verlag:
fotoforum Crashkurs Multimedia mit Wings X
Das neue Workshop-Buch für den schnellen Einstieg
- Multimedia-Schauen am Mac und PC mit Wings X selbst gestalten
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen von audiovisuellen Produktionen
- Praktische Tastenkürzeltabelle zum Ausklappen erklärt Shortcuts
Ob private Urlaubsschau fürs Wohnzimmer oder professioneller Live-Vortrag auf großer Bühne: Mit der Software Wings X von AV Stumpfl lassen sich multimediale Präsentationen auf höchstem Niveau erstellen. Im neuen fotoforum Crashkurs „Multimedia mit Wings X“ zeigt Bernhard Brenner, wie Fotografen und Filmern schnell beeindruckende Präsentationen gelingen.
Mit Wings X lassen sich einfache Überblendschauen, aber auch komplexe Multimediaprojekte realisieren. Als Schnittstelle für unterschiedliche Medien wie Fotos, Videos und Tonaufnahmen ist Wings X ein vielseitiges Werkzeug für Amateure und Profis. Ob Live-Vortrag vor Publikum, Jubiläumsschau, Hochzeitsreportage, Video fürs Internet oder Projektion beim Live-Event: Wings X für macOS und Windows gibt die Inhalte immer in bestmöglicher Qualität aus.
Wings X verfügt über ein enormes Funktionsspektrum, sodass alle erforderlichen Schritte für eine Audiovision direkt im Programm erledigt werden können. Bilder, Töne und Videos lassen sich auf den Spuren der Timeline arrangieren und editieren. Mit dem Textmodul können professionelle Titel und animierte Reiserouten erstellt werden. Eine Speaker-Support-Funktion unterstützt Vortragende dabei, ihre Storys frei zu erzählen und das Publikum mit ihren Bildern auf großer Leinwand zu begeistern. Mit all diesen Funktionen ist Wings X auch eine Alternative zu klassischen Videoschnittprogrammen.
In detailliert illustrierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklärt Bernhard Brenner die wichtigsten Funktionen von Wings X. Von der Installation der Software über das Arrangieren der Medien bis zur Optimierung für die Präsentation reichen die Themen. Ausklappbare Umschlagseiten mit Tastenkürzeltabellen und den wichtigsten Bedienelementen erleichtern den Einstieg. Mit den Tipps im Crashkurs zu Planung, Gestaltung und Storytelling können auch ohne große Vorkenntnisse spannende Schauen entstehen.
Bernhard Brenner lebt in St. Pölten. Der Fotograf ist weltweit unterwegs, begleitet Fotoreisen und fotografiert für AV-Shows, Bücher und Magazine. Seit vielen Jahren erstellt er Multimedia-Shows für Nationalparks, Museen, Messen und Vortragende.
Eckdaten zum Buch
- Autor: Bernhard Brenner
- Titel: Multimedia mit Wings X
- Details: 104 Seiten, 16 x 23 cm, Softcover, ausklappbare Tastenkürzeltabellen
- Erschienen im: fotoforum-Verlag, www.fotoforum.de
- ISBN: 978-3-945565-27-8
- Preis: 18,00 €
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