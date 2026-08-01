Der fotoforum-Verlag veröffentlicht mit „Multimedia mit Wings X“ ein neues Workshop-Buch für die Präsentationssoftware Wings X von AV Stumpfl. Autor Bernhard Brenner führt Leser Schritt für Schritt durch die Erstellung audiovisueller Produktionen und richtet sich dabei sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Anwender.

Auf 104 Seiten erklärt der Autor den Aufbau und die wichtigsten Funktionen des Programms anhand zahlreicher Abbildungen und praxisnaher Beispiele. Wings X eignet sich für die Erstellung unterschiedlich aufwendiger Multimedia-Projekte. Die Software ist für macOS und Windows erhältlich und unterstützt die Kombination von Fotos, Videos und Audiodateien in einer gemeinsamen Timeline.

Der Hersteller positioniert Wings X zudem als Alternative zu klassischen Videoschnittprogrammen. Das Programm soll sich sowohl für private Bilderschauen als auch für Vorträge, Veranstaltungen oder Online-Videos eignen.

Das Buch behandelt den kompletten Arbeitsablauf von der Installation der Software über das Zusammenstellen der Inhalte bis zur Ausgabe der fertigen Präsentation. Ergänzt werden die Anleitungen durch ausklappbare Tastenkürzeltabellen, die häufig genutzte Shortcuts und Bedienelemente übersichtlich zusammenfassen.

Zusätzlich vermittelt der Autor Grundlagen zu Planung, Gestaltung und Storytelling, damit Anwender laut Verlag auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse eigene Multimedia-Schauen erstellen können.

Der Crashkurs „Multimedia mit Wings X“ kostet 18 Euro.

Pressemitteilung fotoforum-Verlag: