Mit Juwelen des Himmels erscheint im Oktober 2026 ein Bildband des Meteorologen und Glaziologen Norbert Span. Das Buch widmet sich der Vielfalt von Schneekristallen und verbindet wissenschaftliche Informationen mit Makrofotografie.

Der Meteorologe und Glaziologe Norbert Span hat sich seit Jahren der Fotografie von Schneekristallen verschrieben. Nach eigenen Angaben entstand dabei ein umfangreiches Bildarchiv, das unterschiedliche Kristallformen dokumentiert. Das Buch Juwelen des Himmels präsentiert eine Auswahl dieser Aufnahmen und erläutert die wissenschaftlichen Hintergründe ihrer Entstehung.

Span beschreibt jeden fotografierten Kristall als Einzelstück. Nach seinen Angaben gleicht kein Schneekristall einem anderen, da sich Form und Struktur während der Bildung in der Atmosphäre individuell entwickeln.

Von Wasserdampf zu filigranen Strukturen

Das Buch erklärt, dass Schneekristalle nicht aus gefrorenen Wassertröpfchen bestehen, sondern aus kristallisiertem Wasserdampf. Gezeigt werden unter anderem Diamantenstaub, Kristallreif, Säulen, Nadeln, gedeckelte Säulen, Sektorenscheiben und Sterndendriten. Begleitend zu den Fotografien vermittelt der Bildband Grundlagen zur Entstehung von Schnee und greift weitere Themen auf.

Buch erscheint im Oktober

Juwelen des Himmels erscheint als Hardcover im Format 21 × 21 cm und umfasst 104 Seiten mit insgesamt 76 Fotografien. Das Buch erscheint in deutscher Sprache.

Neben der regulären Ausgabe kündigt der Verlag bis zum 31. August 2026 eine Vorbestellaktion an. Käufer können gegen Aufpreis ein signiertes und nummeriertes Exemplar mit persönlichem Namenseintrag erwerben. Zusätzlich wird eine Sonderedition angeboten, die einen signierten Fine-Art-Print im Format 21 × 21 cm enthält. Die Auslieferung ist für Oktober 2026 vorgesehen.

Das Buch Juwelen des Himmels kostet regulär 39,90 Euro. Die signierte Ausgabe mit Namenseintrag kostet 79 Euro, die Sonderedition mit Fine-Art-Print 179 Euro.