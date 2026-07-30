Mit der Half-Frame Simple Use Reloadable Film Camera erweitert Lomography die Serie wiederverwendbarer Analogkameras. Anders als klassische Einwegkameras lässt sich das Modell nach dem Entwickeln des Films erneut mit handelsüblichem 35-mm-Film bestücken. Die Kamera wird wahlweise mit LomoChrome Classicolor ISO 200 Farbfilm oder Lady Grey ISO 400 Schwarzweißfilm ausgeliefert.

Die Kamera verwendet das Halbformat mit einer Bildgröße von 17 × 24 Millimetern. Dadurch entstehen auf einem Film mehr Bilder als im klassischen Kleinbildformat. Laut Hersteller sind mit dem bereits eingelegten Film 40 Aufnahmen möglich. Nach dem Wechsel auf einen herkömmlichen 35-mm-Film soll die Kamera je nach Filmlänge bis zu 72 Fotos aufnehmen können.

Lomography sieht das Modell unter anderem für Street-, Reise- und Alltagsfotografie sowie für kreative Bildserien und Diptychen. Das Halbformat soll sich insbesondere für die Kombination zweier Motive auf einem Filmstreifen eignen.

Sofort einsatzbereit

Die Kamera wird mit Film, Batterie und integriertem Blitz ausgeliefert und ist damit direkt einsatzbereit. Die Farbfilm-Version enthält zusätzlich drei austauschbare Farbfilter für den Blitz, mit denen sich unterschiedliche Farbeffekte erzeugen lassen.

Nach Angaben des Herstellers soll die Kamera beliebig oft wiederverwendet werden können. Nach dem Entwickeln des Films lässt sie sich mit handelsüblichen 35-mm-Filmen erneut laden.

Technische Ausstattung

Die Half-Frame Simple Use Reloadable Film Camera verfügt über ein 21-mm-Objektiv mit einer Blende von f/9. Die Verschlusszeit beträgt 1/120 Sekunde. Der Fokusbereich reicht von 0,6 Metern bis unendlich.

Der integrierte Blitz benötigt laut Hersteller rund 15 Sekunden zum Wiederaufladen und wird über eine AAA-Batterie versorgt, die bereits im Lieferumfang enthalten ist.

Technische Daten:

Film: 35 mm

Bildformat: Halbformat (17 × 24 mm)

Brennweite: 21 mm

Blende: f/9

Verschlusszeit: 1/120 s

Fokusbereich: 0,6 m bis unendlich

Integrierter Blitz

Blitzladezeit: ca. 15 Sekunden

Stromversorgung: 1 × AAA-Batterie (im Lieferumfang)

Preise und Verfügbarkeit

Die Half-Frame Simple Use Reloadable Film Camera LomoChrome Classicolor kostet 29,90 Euro.

Die Half-Frame Simple Use Reloadable Film Camera Black & White kostet 24,90 Euro.