Die kompakte Konstruktion bringt allerdings auch kleine ergonomische Kompromisse mit sich. Da sich – abgesehen vom etwa fünf Millimeter schmalen Bereich mit der Fokusskala – nahezu der gesamte Tubus bewegt, erfordert das Ansetzen und Abnehmen an der Kamera mitunter etwas Fingerspitzengefühl.

Auch optisch orientiert sich das Septon an seinem historischen Vorbild, wurde technisch jedoch modernisiert. Der Aufbau besteht aus sieben Linsenelementen in sechs Gruppen. Die ursprüngliche Septon-Konstruktion aus den 1950er-Jahren basierte noch auf einem sechslinsigen Orthometar-Design. Für die aktuelle Version ergänzt Voigtländer ein zusätzliches asphärisches Element, das die Abbildungsleistung insbesondere bei Offenblende und in den Randbereichen verbessern soll.

Trotz rein manueller Fokussierung verzichtet das Objektiv nicht auf moderne Kommunikation mit der Kamera. Elektronische Kontakte übertragen die genutzte Blende sowie sämtliche EXIF-Daten zuverlässig an das Kameragehäuse. Auch der kamerainterne Bildstabilisator arbeitet dadurch ohne Einschränkungen, da die Brennweite automatisch erkannt wird.

Die zehn Blendenlamellen sorgen zudem für eine angenehm ruhige Hintergrundunschärfe. Gerade bei Offenblende wirkt das Bokeh weich und harmonisch, ohne den eher natürlichen Bildcharakter des Objektivs zu überzeichnen. Das unterstreicht den klassischen Bildcharakter des Septon und passt gut zur insgesamt eher puristischen Ausrichtung des Objektivs.