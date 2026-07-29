Mit der YASHICA Funtastic Keychain Camera bringt Yashica eine besonders kleine Digitalkamera auf den Markt. Das Modell soll sich dank seines Formats am Schlüsselbund oder an einer Tasche befestigen lassen und richtet sich an Nutzer, die eine einfache Kamera für spontane Aufnahmen suchen.
Trotz ihrer geringen Größe soll die Kamera sowohl Fotos als auch Videos aufnehmen und damit mehr als ein reines Accessoire sein. Zur Ausstattung gehört ein um 180 Grad klappbares Display, das laut Hersteller die Bildkontrolle bei Selfie-Aufnahmen erleichtern soll. Geladen wird die Kamera über einen USB-C-Anschluss.
Zum Verkaufsstart sind vier Editionen vorgesehen. Neben der Standardversion “Yashica Boy Adventure” erscheinen zwei Varianten mit Peanuts-Motiven – “Snoopy’s Summit” und “Sweet Dreams Home” – sowie eine Hello-Kitty-Edition in Zusammenarbeit mit Sanrio.
Die YASHICA Funtastic Keychain Camera ist ab Anfang August im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 34,99 Euro.
Pressemitteilung:
Yashica Funtastic Keychain Camera: Mini-Digitalkamera am Schlüsselbund
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für YASHICA in Deutschland und Österreich, freut sich die YASHICA Funtastic Keychain Camera vorzustellen.
Die YASHICA Funtastic Keychain Camera ist eine voll funktionsfähige Digitalkamera im besonders kompakten Format. Sie ist etwa so groß wie ein Autoschlüssel, wiegt nur 22 Gramm und verfügt über ein klappbares Selfie-Display.
Kompaktes Format mit hohem Aufmerksamkeitswert
Mit ihren kleinen Abmessungen passt die Funtastic problemlos an Schlüsselbund oder Tasche. Gerade die Kombination aus Kamera und kompaktem Format macht sie zu einem Produkt, das im Laden schnell Interesse weckt. Sie eignet sich als Geschenkidee und kleiner Alltagsbegleiter.
Produktmerkmale:
- 22 g Nettogewicht
- 6,3 × 2,2 × 2,5 cm
- 180° klappbares Selfie-Display
- USB-C-Ladeanschluss
Was die Funtastic auszeichnet
Die Funtastic nimmt digitale Fotos und Videos auf und ist damit kein reiner Dekoartikel, sondern eine echte Kamera im Mini-Format. Genau dieser Überraschungseffekt macht sie für Kunden besonders interessant. Sie wurde für unterwegs entwickelt und lässt sich einfach an Tasche oder Schlüsselbund befestigen. Mit einem Gewicht von nur 22 Gramm fällt sie kaum ins Gewicht, ist aber jederzeit griffbereit für spontane Aufnahmen.
Das um 180° klappbare Selfie-Display erleichtert zusätzlich die Bildkontrolle und ist gerade bei einer Kamera in dieser Größe ein kleines Detail mit großer Wirkung. Durch ihr kompaktes Format, die verschiedenen Designs und den günstigen Preis eignet sich die Funtastic zudem ideal als Geschenkartikel für viele Anlässe.
Vier Editionen erhältlich
- Yashica Boy Adventure
Die klassische Edition mit Matrosen-Maskottchen und Retro-inspiriertem Y2K-Design. Der zentrale Artikel der Produktlinie.
- Peanuts Snoopy’s Summit
Snoopy im Entdecker-Design. Eine Edition mit Abenteuercharakter, besonders geeignet für Peanuts-Fans.
- Peanuts Sweet Dreams Home
Snoopy im Schlafanzug. Eine freundliche, weiche Gestaltung für eine lifestyle-orientierte Präsentation.
- Hello Kitty
Die klassische Hello Kitty Edition. Eine Sanrio-Kollaboration mit hoher Markenbekanntheit und starker Wiedererkennung.
Preis und Verfügbarkeit
Die YASHICA Funtastic Keychain Camera ist ab Anfang August im Fachhandel erhältlich, der UVP liegt bei 34,99 Euro.
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