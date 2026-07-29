Mit der YASHICA Funtastic Keychain Camera bringt Yashica eine besonders kleine Digitalkamera auf den Markt. Das Modell soll sich dank seines Formats am Schlüsselbund oder an einer Tasche befestigen lassen und richtet sich an Nutzer, die eine einfache Kamera für spontane Aufnahmen suchen.

Trotz ihrer geringen Größe soll die Kamera sowohl Fotos als auch Videos aufnehmen und damit mehr als ein reines Accessoire sein. Zur Ausstattung gehört ein um 180 Grad klappbares Display, das laut Hersteller die Bildkontrolle bei Selfie-Aufnahmen erleichtern soll. Geladen wird die Kamera über einen USB-C-Anschluss.

Zum Verkaufsstart sind vier Editionen vorgesehen. Neben der Standardversion “Yashica Boy Adventure” erscheinen zwei Varianten mit Peanuts-Motiven – “Snoopy’s Summit” und “Sweet Dreams Home” – sowie eine Hello-Kitty-Edition in Zusammenarbeit mit Sanrio.

Die YASHICA Funtastic Keychain Camera ist ab Anfang August im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 34,99 Euro.

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