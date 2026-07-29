Sony präsentiert die neue „FX5“ Cinema Line Kamera mit neu entwickeltem Bildsensor, Open Gate-Aufnahmeformaten, interner RAW-Aufzeichnung und verbesserter Bedienbarkeit

Neuer spezieller Sucher und passender XLR-Handgriff sind ebenfalls verfügbar

Berlin, 22. Juli 2026. Sony stellt heute die „FX5“ vor, eine neue Vollformatkamera der Cinema Line Serie. Die Kamera verfügt über einen neu entwickelten, fully-stacked CMOS-Bildsensor und erweitert die Lichtempfindlichkeit1 durch einen Dynamikumfang von über 15 Blendenstufen, einen Dual Gain Shooting-Modus2 sowie drei Basis-ISO-Werte. Erstmals in der Cinema Line FX-Serie unterstützt die Kamera sowohl Open Gate-Aufnahmen als auch die interne Aufzeichnung in X-OCN, Sonys proprietärem RAW-Format.

Die FX5 ermöglicht Aufnahmen in 5K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, in 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde sowie in Full HD mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Damit vereint sie den charakteristischen Cinema-Line-Look3 und die für professionelle Produktionsumgebungen entwickelte Bedienbarkeit in einem kompakten und äußerst mobilen Gehäuse.

Ergänzt wird die Markteinführung durch zwei neue optionale Zubehörprodukte: einen abnehmbaren OLED-Sucher sowie einen XLR-Handgriff, der Audioaufnahmen direkt in der Kamera mit bis zu 96 kHz und 32-Bit-Float ermöglicht. Das Kamerasystem basiert auf Sonys langjähriger Expertise in der Entwicklung von Cinema Line-Kameras, die bei Kameraleuten und Videokreativen weltweit hohe Anerkennung genießen.

„Die neue FX5 beseitigt kreative Hürden und bietet Filmschaffenden die Leistung und Flexibilität, die sie für ihre Projekte benötigen. Ihr kompaktes Design, die hohe Bildqualität und die optimierten Workflows liefern die präzisen Werkzeuge, die die FX-Serie auf die nächste Stufe heben“, sagt Florence Quintin, Video and Cinema Marketing Lead, Imaging Products and Solutions, Sony Europe.

Preise und Verfügbarkeit

ILME-FX5 inkl. XLR-Handgriff: Vorbestellbar ab dem 22. Juli 2026, erhältlich ab August 2026. Unverbindliche Preisempfehlung: 5.999 EUR.

ILME-FX5B (Gehäuse): Vorbestellbar ab dem 22. Juli 2026, erhältlich ab August 2026. Unverbindliche Preisempfehlung: 5.399 EUR.

Detaillierte Funktionen der FX5

Neu entwickelter Vollformat-CMOS-Bildsensor mit Stacked-Architektur und aktueller Hochgeschwindigkeits- Bildprozessor

Die Kamera ist mit einem neu entwickelten Exmor RS Vollformat-CMOS-Bildsensor mit Stacked-Architektur sowie dem neuesten BIONZ XR2 Bildprozessor ausgestattet, der über eine dedizierte KI-Verarbeitungseinheit verfügt.

Bei Aufnahmen im S-Log3-Modus erreicht die Kamera einen Dynamikumfang von mehr als 15 Blendenstufen. Der große Belichtungsspielraum und die rauscharme Bildverarbeitung sorgen für sanfte Übergänge von Lichtern zu Schatten sowie eine natürliche Wiedergabe von Texturen – selbst in kontrastreichen Szenen.

Drei Basis-ISO-Werte – ISO 800, ISO 4000 und ISO 12800 – ermöglichen eine rauscharme Bilddarstellung unter unterschiedlichsten Aufnahmebedingungen. Die erstmals in der FX-Serie verfügbare Funktion Dual Gain Shooting2 maximiert die Leistungsfähigkeit des Bildsensors und ermöglicht besonders weiche Tonwertabstufungen mit erweitertem Dynamikumfang. Gleichzeitig wird Bildrauschen effektiv reduziert, ohne dass Details in dunklen Bildbereichen verloren gehen.

Erstmals in der FX-Serie unterstützt die Kamera zudem einen 3:2 Full-Pixel-Readout über die gesamte Sensorfläche, also Open Gate-Aufnahmen4, sowie verschiedene Scan-Modi wie 17:9, 16:9 und Super 35 mm. Dadurch lässt sich der Bildwinkel flexibel an kreative Anforderungen und unterschiedliche Ausspielformate anpassen.

Darüber hinaus unterstützt die FX5 die interne Aufzeichnung im proprietären 16-Bit-RAW-Format X-OCN. Dadurch sind hochwertige Aufnahmen ohne externen Recorder möglich. Neben X-OCN LT werden auch die neuen Codecs X-OCN C1 und X-OCN C2 unterstützt. Durch die Reduzierung des Datenvolumens ermöglichen diese Formate eine schnellere Übertragung hochauflösender Bilddaten und tragen gleichzeitig zur Optimierung von Postproduktions-Workflows bei.

KI-gestützter Autofokus mit hoher Präzision und umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten für kontrollierte Bildgestaltung

Die KI-basierte Motiverkennung nutzt eine Technologie zur Analyse menschlicher Körperhaltungen und erkennt nicht nur die Position der Augen, sondern auch Kopf- und Körperbewegungen. Dadurch bietet die Kamera selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen eine äußerst präzise Autofokusleistung.

Zusätzlich unterstützt die FX5 die Funktion Real-time Tracking, die Motive automatisch verfolgt und eine zuverlässige Schärfenachführung ermöglicht.

Bei Verwendung des Auto Tracing White Balance (ATW) kombiniert die Kamera Informationen von Sensoren für sichtbares Licht und Infrarotlicht (IR) mit einer auf Deep Learning basierenden Lichtquellenerkennung, um Aufnahmesituationen besonders präzise zu analysieren. Dies ermöglicht eine noch stabilere5 und natürlichere Weißabstimmung in Schattenbereichen, Innenräumen und anderen anspruchsvollen Lichtsituationen.

Darüber hinaus verfügt die Kamera über eine Noise Suppression-Funktion (Ein/Aus), die eine flexible Bildgestaltung entsprechend der jeweiligen Aufnahmeabsicht und den Anforderungen der Postproduktion ermöglicht.

Ebenfalls integriert ist eine Desqueeze-Funktion für anamorphotische Objektive. Unterstützt werden Objektive mit den Faktoren 1,3x, 1,5x, 1,6x, 1,8x und 2,0x, wodurch anamorphe Aufnahmen direkt korrekt dargestellt und kontrolliert werden können.

Hervorragende Bedienbarkeit und hohe Mobilität in einem kompakten Gehäuse

Die Kamera verfügt über ein kompaktes und leichtes Gehäuse im Flat-Top-Design und unterstützt flexibel unterschiedlichste Aufnahmeszenarien – von Handheld-Aufnahmen über den Einsatz auf Gimbals bis hin zu Drehs in beengten Umgebungen.

Darüber hinaus ist die FX5 mit einer 5-Achsen-Bildstabilisierung im Gehäuse ausgestattet. Dank der neuesten Stabilisierungseinheit konnte der Korrekturbereich für Rollbewegungen auf etwa das Doppelte des vorherigen Systems erweitert werden5, wodurch Verwacklungen durch Rotationsbewegungen effektiv reduziert werden. Neben der optischen Bildstabilisierung und dem Active Mode bietet die Kamera auch einen Dynamic Active Mode6, der selbst bei Aufnahmen aus der Hand eine besonders stabile Bildwirkung ermöglicht.

In Kombination mit dem neu entwickelten XLR-Handgriff, unterstützt die Kamera hochwertige Audioaufnahmen mit bis zu 96 kHz, 32-Bit-Float und vier Audiokanälen. Zudem ist sie mit dem optionalen, neigbaren 0,58-Zoll-OLED-Sucher7 kompatibel, der auch bei hellem Umgebungslicht eine präzise Bildkontrolle ermöglicht.

Ausgestattet ist die FX5 außerdem mit einem 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen im 16:9-Format mit rund 2,76 Millionen Bildpunkten, der größer und heller ausfällt als der Monitor der FX3. Das vollständig schwenk- und neigbare Display lässt sich um etwa 98 Grad nach oben, 40 Grad nach unten sowie um rund 180 Grad zur Seite ausklappen. Die Helligkeit des hochauflösenden Panels kann in 15 Stufen angepasst werden.

Aufnahmeinformationen können flexibel am oberen, unteren, linken oder rechten Bildschirmrand angezeigt werden, ohne das eigentliche Bild zu überlagern. Darüber hinaus fasst der von den CineAlta-Kameras bekannte „BIG6“-Startbildschirm wichtige Einstellungen wie Bildrate, Belichtung und LUTs zusammen und schafft so eine Arbeitsumgebung, die Kreative optimal bei der Konzentration auf ihre Aufnahmen unterstützt.

Ein neues Menüsystem sorgt zudem für eine konsistente Bedienung beim Einsatz gemeinsam mit CineAlta-Kameras oder der FX6.

Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit für professionelle Produktionsumgebungen

Ein hocheffizienter Lüfter mit optimierter Kühlleistung sowie ein überarbeitetes Wärmeableitungskonzept gewährleisten einen stabilen Betrieb auch bei langen Videoaufnahmen. Der Lüfter ist in einer separaten Luftkammer untergebracht. In Kombination mit dem staub- und feuchtigkeitsresistenten Design sorgt dies für eine hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

Das leichte und zugleich äußerst robuste Gehäuse verfügt an verschiedenen Stellen über integrierte Gewindebohrungen zur direkten Befestigung von Zubehör. Dadurch lassen sich flexible Setups realisieren, ohne dass zwingend ein Cage erforderlich ist.

Durch die Integration der Monitor & Control App unterstützt die FX5 die Videoüberwachung sowie die Fernsteuerung über Smartphones, Tablets und Mac-Geräte. Die HDMI-Ausgabe der Kamera kann unterschiedliche Informationen auf dem Kameradisplay und einem externen Monitor anzeigen oder dieselben Informationen parallel auf beiden Displays ausgeben.

Die Kamera ist kompatibel mit dem neuen Hochleistungsakku NP-SA100 (2.670 mAh). Mit einer etwa 1,3-fach höheren Kapazität gegenüber dem Akku NP-FZ100 der Z-Serie ermöglicht er besonders lange Aufnahmezeiten. Dank eines optimierten Energiemanagements wurde zudem die Akkulaufzeit weiter verbessert. Darüber hinaus kann der Zustand des eingesetzten Akkus direkt in der Kamera angezeigt werden.

Zur Ausstattung gehören außerdem zwei USB-C-Anschlüsse. Neben der Unterstützung von Timecode-Eingängen über ein optionales Adapterkabel unterstützt die FX5 auch die Stromversorgung über USB Power Delivery (PD)8, was insbesondere bei langen Drehs zusätzliche Betriebssicherheit bietet.

Ein integrierter LAN-Anschluss ermöglicht zudem die Fernsteuerung der Kamera sowie stabile Netzwerkverbindungen und bietet die für professionelle Produktionsumgebungen erforderliche Erweiterbarkeit.

Geplantes Update auf Version 2.0 (ab August 2027)9

Für Version 2.0 sind weitere Funktionsupdates geplant. Dazu zählen unter anderem:

Unterstützung von HFR-Aufnahmen mit bis zu 240 BpS in X-OCN

XAVC S-I-Aufzeichnung im 3:2-Format (Open Gate)

Eine optimierte Benutzeroberfläche für vertikale Videoaufnahmen

Eine neue Frame-Grab-Funktion

Barrierefreiheit und Umwelt

Die FX5 verfügt über verschiedene Funktionen zur Unterstützung der Barrierefreiheit. Dazu gehören unter anderem eine Screen-Reader-Funktion10, die Menüeinträge vorliest, sowie eine vergrößerte Menüdarstellung für eine bessere Lesbarkeit.

Darüber hinaus wurden der Bajonett-Index, das Multifunktionsrad sowie weitere Bedienelemente so gestaltet, dass sie sich auch über Form und haptische Rückmeldung intuitiv bedienen lassen, ohne ausschließlich auf visuelle Orientierung angewiesen zu sein.

Auch Nachhaltigkeitsaspekte spielen bei der Entwicklung der FX5 eine wichtige Rolle. Mehr als 30 Prozent der verwendeten Bauteile bestehen aus recyceltem Kunststoff11. Die Produktionsstandorte in Thailand und China, an denen die Kamera gefertigt wird, werden vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben12.

Zusätzlich setzt Sony für Produktverpackungen und Schutzhüllen pflanzenbasierte Vliesstoffe ein13, um den Einsatz von Kunststoffen zu reduzieren und die Umweltbelastung weiter zu verringern.

Optionales Zubehör

OLED-Sucher „DVF-EL1“ (0,58 Zoll)

Der abnehmbare Sucher ist mit einem hochauflösenden 0,58-Zoll-OLED-Panel mit rund 7,07 Millionen Bildpunkten ausgestattet7. Er unterstützt die HDR-Darstellung mit einem Farbraum auf DCI-P3-Niveau sowie einer 10-Bit-Tonwertdarstellung.

Der große Farbraum ermöglicht eine präzise Beurteilung der Motivfarben, während die HDR-Darstellung eine detailgenaue Kontrolle selbst bei kontrastreichen Motiven und Landschaftsaufnahmen unterstützt.

Dank einer etwa 0,9-fachen Vergrößerung14 bietet der Sucher ein besonders immersives Seherlebnis. Darüber hinaus lässt sich zwischen Anzeigemodi wechseln, die entweder die Auflösung oder den Augenabstand priorisieren.

Ein integrierter Neigemechanismus erlaubt eine Verstellung von 0 bis etwa 90 Grad nach oben und sorgt so für komfortables Monitoring bei bodennahen, erhöhten oder handgeführten Aufnahmen.

Der DVF-EL1 wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 749 EUR erhältlich sein.

XLR-Handgriff „XLR-H2“

Der XLR-Handgriff XLR-H2 verfügt über zwei XLR/TRS-Kombianschlüsse und unterstützt Audioaufnahmen mit bis zu vier Kanälen.

Dank integrierter Dual-AD-Wandler werden eingehende Mikrofonsignale mit hoher Präzision und großem Dynamikumfang digital verarbeitet. Dadurch ermöglicht die Einheit Audioaufzeichnungen direkt in der Kamera mit bis zu 96 kHz und 32-Bit-Float.

Über den Multi Interface (MI) Shoe wird der Handgriff direkt mit der Kamera verbunden. Die Audiosignale werden dabei digital übertragen, was eine stabile und zuverlässige Signalverarbeitung gewährleistet.

Zusätzlich verbessert der Handgriff die Stabilität und Handhabung bei Aufnahmen aus der Hand und eignet sich insbesondere für mobile Produktionen wie Dokumentarfilme, Reportagen und News-Einsätze.

Der Handgriff wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 899 EUR erhältlich sein.

Timecode-Adapterkabel „VMC-BNCU1“

In Verbindung mit dem optionalen USB-C-auf-BNC-Timecode- Adapterkabel unterstützt die FX5 die Einspeisung von Timecode-Signalen externer Geräte.

Dadurch lassen sich mehrere Kameras und externe Audiorekorder präzise synchronisieren. Dies unterstützt professionelle Produktionsworkflows, beispielsweise bei Multikamera-Produktionen, Broadcast-Anwendungen und Filmproduktionen.

Das VMC-BNCU1 wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99 EUR erhältlich sein.

Anwendungen zur Unterstützung professioneller Produktionen mit der FX5

Monitor & Control Version 3.0 (Verfügbar ab Juli 2026)

Monitor & Control ist eine Anwendung für kabelgebundenes und kabelloses Videomonitoring sowie die Kamerasteuerung.

Mit Version 3.0 werden die Funktionen für die Steuerung und Überwachung mehrerer Kameras erweitert. Darüber hinaus unterstützt die Anwendung optimierte Workflows für vertikale Videoaufnahmen sowie EL Zone zur präzisen Kontrolle der Belichtung.

Damit trägt die Anwendung den steigenden Anforderungen moderner Produktionen Rechnung und unterstützt effiziente Workflows für unterschiedlichste Ausspielwege – von klassischen Produktionen bis hin zu Social-Media-Inhalten.15

Weitere Informationen hier.

Catalyst Prepare Version 3.0 (Verfügbar ab August 2026)

Die Anwendungen Catalyst Prepare und Catalyst Browse für hochpräzise Bildstabilisierung und Farbkorrektur werden in Catalyst Prepare Version 3.0 zusammengeführt und bieten künftig ein optimiertes Nutzererlebnis.

Neben der Wiedergabe und Stabilisierung von Aufnahmen in den neuen Formaten X-OCN C1 und X-OCN C2 ermöglicht die Software die Auswahl und Anpassung von Bildmaterial unter Nutzung der während der Aufnahme erfassten Metadaten.

Dadurch werden Postproduktionsprozesse effizienter gestaltet und professionelle Workflows zusätzlich unterstützt.

Weitere Informationen hier.

1 Im Vergleich zur „FX3“.

2 Die Verstärkung (Gain) ist auf einen Wert von maximal 18 dB begrenzt. Je nach Aufnahmeeinstellungen ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

3 Bezieht sich auf die visuelle Bildgestaltung, einschließlich Farbwiedergabe und Tonalität.

4 Nur bei Aufzeichnungen im X-OCN-Format verfügbar.

5 Im Vergleich zur „FX3“. Basierend auf internen Messungen von Sony.

6 Im Dynamic Active Mode wird der Bildwinkel gegenüber dem Active Mode reduziert. Zudem kann Clear Image Zoom nicht verwendet werden. Der Dynamic Active Mode ist bei Bildraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde verfügbar; die Verstärkung (Gain) ist dabei auf maximal 26 dB begrenzt.

7 Kann nicht zusammen mit Zubehör verwendet werden, das über den Multi Interface (MI) Shoe angeschlossen wird, beispielsweise der Handle Unit.

8 Ein mit USB Power Delivery (PD) kompatibles externes Netzteil sowie ein entsprechendes USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

9 Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

10 Die unterstützten Sprachen variieren je nach Verkaufsregion bzw. Land. Einige Menüpunkte werden von der Screen-Reader-Funktion nicht unterstützt.

11 Basierend auf Untersuchungen von Sony. Bezieht sich auf den Anteil recycelter Kunststoffe im Kameragehäuse.

12 Die Produktionsstandorte können je nach Produktionszeitraum variieren.

13 Pflanzenbasierte Vliesstoffe sind abhängig vom Produktionszeitraum möglicherweise nicht verfügbar.

14 Mit einem 50-mm-Objektiv bei Fokussierung auf Unendlich, -1 m⁻¹.

15 Informationen zu verfügbaren Ländern und Regionen sowie zu kostenpflichtigen und kostenlosen Funktionen finden Sie auf der Produktwebsite von Monitor & Control: https://www.sony.net/ccmc/