Die Organisatoren des Wettbewerbs International Aerial Photographer of the Year haben die Gewinner der Ausgabe 2026 bekannt gegeben. Laut Veranstalter gingen insgesamt 1.587 Einsendungen aus zahlreichen Ländern ein. Der Wettbewerb richtet sich sowohl an professionelle als auch an Amateurfotografen und prämiert Bildserien sowie Einzelaufnahmen aus der Luft.

Den Titel International Aerial Photographer of the Year 2026 für eine Serie aus mindestens vier Bildern erhielt Azim Khan Ronnie aus Bangladesch, der heute in Frankreich lebt. Nach Angaben der Veranstalter arbeitet er seit elf Jahren als Fotograf und konzentriert sich unter anderem auf Reportage-, Reise- und Luftbildfotografie. Für seine Luftaufnahmen nutzt er nach eigenen Angaben unter anderem eine DJI Mavic 4 Pro sowie eine DJI Mavic 3 Classic.

Der Preis für das Luftbild des Jahres ging an Vitaly Golovatyuk aus der Russischen Föderation. Das ausgezeichnete Foto entstand im November 2025 im Elk Park nahe Dongtai City in der chinesischen Provinz Zhejiang. Nach Angaben des Fotografen zeigt die Aufnahme einen Vogel über einem kleinen, von rotem Bewuchs umgebenen See, dessen Spiegelung den Eindruck vermittelt, das Tier schwebe in der Luft.

Weitere Platzierungen und Sonderpreise

Den zweiten und dritten Platz in der Serienwertung belegten Chin Leong Teo aus Singapur und Barbara Brown aus Australien. In der Einzelbild-Kategorie folgten Sanghamitra Sarkar aus Indien und Kah-Wai Lin aus den USA auf den weiteren Plätzen. Darüber hinaus vergaben die Veranstalter Sonderpreise in den Kategorien Berge, Schnee, Wasser und Chairman’s Choice.

Top 101 als E-Book

Nach Angaben der Organisatoren umfasst die Auswahl der prämierten Arbeiten insgesamt 101 Luftbilder. Diese sollen zusammen mit weiteren Informationen zu den Gewinnern als kostenloses E-Book auf der Wettbewerbswebsite verfügbar sein. Sämtliche Beiträge wurden von einer dreiköpfigen Jury bewertet.

Bild: Azim Khan Ronnie – Erster Platz International Photographer of the Year 2026