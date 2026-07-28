Ein besonderes Highlight sind die kostenpflichtigen Workshops, Seminare und Fotowalks, die in kleinen Gruppen stattfinden. Hier geht es nicht um trockene Theorie, sondern um praktisches Arbeiten mit erfahrenen Fotografen, Videografen und Content Creatorn. Die Teilnehmer erhalten individuelle Tipps, können neue Techniken direkt ausprobieren und ihr Wissen unmittelbar in die Praxis umsetzen. Das Angebot reicht von Porträt- und Studiofotografie über Lichtsetzung, Street- und Reisefotografie bis hin zu Videografie und Content Creation für Social Media. Geführte Fotowalks durch Nürnbergs Altstadt eröffnen neue Perspektiven und bieten die Möglichkeit, gemeinsam mit Profis auf Motivsuche zu gehen. Der Vorteil der begrenzten Teilnehmerzahlen: Die Referenten können gezielt auf Fragen eingehen und wertvolle Impulse für die eigene kreative Arbeit geben.

Bei allen gebuchten Workshops, Seminaren und Fotowalks ist zudem der Weekend Pass der Imaging World im Wert von 25 Euro bereits inklusive.

Auf den Bühnen der Imaging World 2026 wird Inspiration lebendig. Erfahrene Fotografen, Content Creator und Branchenprofis teilen ihre spannendsten Projekte, geben praktische Einblicke in ihre Arbeitsabläufe und zeigen, welche Trends und Technologien die Zukunft von Fotografie, Video und Social Media prägen. Ob Profi, ambitionierter Hobbyfotograf oder neugieriger Creator – das vielseitige Programm verspricht neue Perspektiven, wertvolles Wissen und jede Menge frische Ideen, die man am liebsten sofort selbst ausprobieren möchte.