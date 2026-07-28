Auf der Imaging World 2026 erwarten Sie nicht nur die neuesten Trends der Imaging-Branche, sondern auch praxisnahe Workshops, kreative Fotowalks und eine spektakuläre Australien-Multivisionsshow. Sichern Sie sich jetzt einen der begehrten Workshop-Plätze!
Wer Fotografie, Videografie oder Content Creation nicht nur konsumieren, sondern aktiv erleben möchte, sollte sich den 2. bis 4. Oktober 2026 vormerken. Dann verwandelt sich die NürnbergMesse erneut in den Treffpunkt der Imaging-Szene. Neben den neuesten Kameras, Objektiven und Kreativtools setzt die Imaging World 2026 vor allem auf praxisnahe Weiterbildung und außergewöhnliche Live-Erlebnisse.
Fotografieren, filmen und kreativ arbeiten – direkt mit Profis
Ein besonderes Highlight sind die kostenpflichtigen Workshops, Seminare und Fotowalks, die in kleinen Gruppen stattfinden. Hier geht es nicht um trockene Theorie, sondern um praktisches Arbeiten mit erfahrenen Fotografen, Videografen und Content Creatorn. Die Teilnehmer erhalten individuelle Tipps, können neue Techniken direkt ausprobieren und ihr Wissen unmittelbar in die Praxis umsetzen. Das Angebot reicht von Porträt- und Studiofotografie über Lichtsetzung, Street- und Reisefotografie bis hin zu Videografie und Content Creation für Social Media. Geführte Fotowalks durch Nürnbergs Altstadt eröffnen neue Perspektiven und bieten die Möglichkeit, gemeinsam mit Profis auf Motivsuche zu gehen. Der Vorteil der begrenzten Teilnehmerzahlen: Die Referenten können gezielt auf Fragen eingehen und wertvolle Impulse für die eigene kreative Arbeit geben.
Bei allen gebuchten Workshops, Seminaren und Fotowalks ist zudem der Weekend Pass der Imaging World im Wert von 25 Euro bereits inklusive.
Auf den Bühnen der Imaging World 2026 wird Inspiration lebendig. Erfahrene Fotografen, Content Creator und Branchenprofis teilen ihre spannendsten Projekte, geben praktische Einblicke in ihre Arbeitsabläufe und zeigen, welche Trends und Technologien die Zukunft von Fotografie, Video und Social Media prägen. Ob Profi, ambitionierter Hobbyfotograf oder neugieriger Creator – das vielseitige Programm verspricht neue Perspektiven, wertvolles Wissen und jede Menge frische Ideen, die man am liebsten sofort selbst ausprobieren möchte.
Exklusiv: Die große Australien-Multivisionsshow
Erstmals präsentiert die Imaging World außerdem eine große Multivisionsshow mit rund 450 Sitzplätzen. Mit „Australien – Ein Jahr grenzenlose Freiheit“ nehmen die National-Geographic-Fotografen Aneta und Dirk Bleyer das Publikum mit auf eine außergewöhnliche Reise rund um den fünften Kontinent. Die preisgekrönten Reisefotografen verbinden spektakuläre Bilder, beeindruckende Filmsequenzen und persönliche Geschichten zu einem emotionalen Live-Erlebnis. Von tropischen Regenwäldern über die legendären Küsten Australiens bis tief ins rote Herz des Outbacks erleben die Zuschauer die Vielfalt des Kontinents in außergewöhnlicher Bildqualität. Dabei ist die Show weit mehr als eine klassische Reisereportage. Humorvolle Erlebnisse, spannende Abenteuer und bewegende Begegnungen machen den Abend zu einem Erlebnis für Fotofans, Reiselustige und alle, die sich von großen Geschichten begeistern lassen möchten.
Mit mehr als 100 Ausstellern, kreativen Erlebniswelten, Workshops, Fotowalks, Live-Shootings und der neuen Australien-Multivisionsshow bietet die Imaging World 2026 weit mehr als eine klassische Fotomesse. Sie verbindet Technik, Weiterbildung, Community und Unterhaltung zu einem Festival für alle, die Bilder lieben.
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