Fujifilm erweitert sein GFX-System um ein weiteres Power-Zoom-Objektiv für professionelle Filmproduktionen. Das neue FUJINON GF19-35 mm T3.5 PZ OIS WR richtet sich an Nutzer der Kameramodelle GFX ETERNA 55 und GFX100 II und deckt einen Brennweitenbereich von 19 bis 35 mm ab.

Gemeinsam mit dem bereits erhältlichen FUJINON GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR soll das neue Objektiv einen durchgängigen Brennweitenbereich vom Ultraweitwinkel bis zum leichten Tele abdecken. Beide Modelle besitzen identische Außenmaße und eine konstante Lichtstärke von T3.5. Laut Fujifilm wurden zudem Farbwiedergabe, Bokeh und Schärfeverlauf aufeinander abgestimmt, sodass sich Objektivwechsel ohne größere Anpassungen am Rig durchführen lassen sollen.

Die optische Konstruktion besteht aus 23 Linsen in 15 Gruppen, darunter vier ED-Elemente und drei asphärische Linsen. Das Objektiv ist 222 mm lang und wiegt 2,1 kg. Fokus-, Zoom- und Blendenring verfügen jeweils über Zahnkränze nach Modul-0,8-Standard. Der Fokusring bietet einen Drehwinkel von 200 Grad, um präzise Schärfeverlagerungen zu ermöglichen.

Nach Angaben des Herstellers reduziert eine Nano-GI-Vergütung Reflexionen und Streulicht. Außerdem soll die interne Konstruktion Fokus-Breathing minimieren und damit eine gleichbleibende Bildkomposition bei Fokusfahrten unterstützen. Die Irisblende besitzt 13 Lamellen und soll ein möglichst rundes Bokeh erzeugen.

Für verwacklungsärmere Aufnahmen kommt eine optische Bildstabilisierung zum Einsatz. In Verbindung mit der Bewegungserkennung des GFX-Systems soll sie stabilere Aufnahmen ermöglichen. Schnelle interne Motoren sollen zudem die elektronische Fokussierung und den Autofokus unterstützen.

Das FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR ist ab sofort erhältlich.

Pressemitteilung Fujifilm: