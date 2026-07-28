Fujifilm erweitert sein GFX-System um ein weiteres Power-Zoom-Objektiv für professionelle Filmproduktionen. Das neue FUJINON GF19-35 mm T3.5 PZ OIS WR richtet sich an Nutzer der Kameramodelle GFX ETERNA 55 und GFX100 II und deckt einen Brennweitenbereich von 19 bis 35 mm ab.
Gemeinsam mit dem bereits erhältlichen FUJINON GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR soll das neue Objektiv einen durchgängigen Brennweitenbereich vom Ultraweitwinkel bis zum leichten Tele abdecken. Beide Modelle besitzen identische Außenmaße und eine konstante Lichtstärke von T3.5. Laut Fujifilm wurden zudem Farbwiedergabe, Bokeh und Schärfeverlauf aufeinander abgestimmt, sodass sich Objektivwechsel ohne größere Anpassungen am Rig durchführen lassen sollen.
Die optische Konstruktion besteht aus 23 Linsen in 15 Gruppen, darunter vier ED-Elemente und drei asphärische Linsen. Das Objektiv ist 222 mm lang und wiegt 2,1 kg. Fokus-, Zoom- und Blendenring verfügen jeweils über Zahnkränze nach Modul-0,8-Standard. Der Fokusring bietet einen Drehwinkel von 200 Grad, um präzise Schärfeverlagerungen zu ermöglichen.
Nach Angaben des Herstellers reduziert eine Nano-GI-Vergütung Reflexionen und Streulicht. Außerdem soll die interne Konstruktion Fokus-Breathing minimieren und damit eine gleichbleibende Bildkomposition bei Fokusfahrten unterstützen. Die Irisblende besitzt 13 Lamellen und soll ein möglichst rundes Bokeh erzeugen.
Für verwacklungsärmere Aufnahmen kommt eine optische Bildstabilisierung zum Einsatz. In Verbindung mit der Bewegungserkennung des GFX-Systems soll sie stabilere Aufnahmen ermöglichen. Schnelle interne Motoren sollen zudem die elektronische Fokussierung und den Autofokus unterstützen.
Das FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR ist ab sofort erhältlich.
Pressemitteilung Fujifilm:
FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR: Ultra-Weitwinkel-Power-Zoom für Large Format
Ratingen, 9. Juli 2026. Fujifilm erweitert das GFX-System um einen Ultra-Weitwinkel-Power-Zoom für professionelle Filmproduktionen im Large Format. Das neue FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR deckt Brennweiten vom Ultra-Weitwinkel bis zum moderaten Weitwinkel ab. Als zweites Power-Zoom-Objektiv der GF-Serie ist es speziell für den Einsatz mit den Kameramodellen GFX ETERNA 55 und GFX100 II konzipiert.[1]
Das GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR kombiniert einen großen Bildkreis mit einer leichten, robusten Bauweise und einer praxisgerechten Bedienung für den Set-Alltag. In Design und Handling orientiert es sich an der Premista-Serie.[2] Fokus, Zoom und Iris werden über integrierte Motoren elektronisch gesteuert. Der Bildkreis ist für den großen Sensor der GFX ETERNA 55 ausgelegt und deckt das 4:3-Open-Gate-Format vollständig ab.[3]
Gemeinsam mit dem bereits erhältlichen GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR bildet der neue Ultra-Weitwinkel-Zoom ein durchgängiges Power-Zoom-Set für Produktionen, die schnelle Brennweitenwechsel und eine konsistente Bildcharakteristik erfordern. Beide Objektive besitzen identische Außenmaße, eine konstante Lichtstärke von T3.5 über den gesamten Zoombereich, sowie aufeinander abgestimmte Eigenschaften bei Farbwiedergabe, Bokeh und Schärfeverlauf. Damit decken zwei Objektive den Bereich vom Ultra-Weitwinkel bis zum leichten Tele ab, ohne das Rig-Set-up grundlegend verändern zu müssen.
Das FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR ist ab dem 23. Juli 2026 erhältlich.
Die wichtigsten Merkmale des FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR:
- Die optische Konstruktion umfasst 23 Elemente in 15 Gruppen, darunter vier ED- und drei asphärische Elemente. Sie ist auf hohe Auflösung, geringe Abbildungsfehler und eine konstante Lichtstärke von T3.5 ausgelegt.
- Durch das Rear-Focus-System und fortschrittliche Fertigungstechniken bleibt das Objektiv für ein Großformat-Cine-Zoom vergleichsweise kompakt und leicht. Es ist 222 mm lang und wiegt 2,1 kg.
- Das Objektiv besitzt dieselben Außenmaße wie das GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR. Mattebox, Follow-Focus-System und weiteres Zubehör können beim Objektivwechsel in der Regel unverändert am Rig verbleiben.
- Fokus-, Zoom- und Irisring sind separat ausgeführt und mit Zahnkränzen im Modul-0,8-Standard ausgestattet. Der Fokusring bietet eine großzügige 200-Grad-Rotation für präzise Schärfeverlagerungen. Die elektronische Steuerung erfolgt direkt über das Kameragehäuse oder den Handgriff der GFX ETERNA 55.
- Die Nano-GI-Vergütung reduziert Reflexionen und Streulicht, insbesondere bei schräg einfallendem Licht. So bleiben Kontrast und Bildklarheit auch in anspruchsvollen Lichtsituationen erhalten.
- Die interne Konstruktion reduziert Fokus-Breathing und sorgt so für eine stabile Bildkomposition bei Schärfeverlagerungen. Die Irisblende mit 13 Lamellen erzeugt auch abgeblendet ein weiches, möglichst rundes Bokeh.
- Die verbesserte Bewegungserkennung des GFX-Systems ermöglicht eine wirkungsvolle optische Bildstabilisierung. Schnelle interne Motoren sorgen für eine präzise elektronische Fokussteuerung und einen zuverlässigen Autofokusbetrieb.
[1] Zum Zeitpunkt der Markteinführung wird die motorisierte Power-Zoom-Steuerung ausschließlich von der GFX ETERNA 55 unterstützt. Weitere spiegellose Digitalkameras der GFX Serie erhalten die Unterstützung sukzessive durch Firmware-Updates.
[2] Die Premista-Serie ist eine international erfolgreiche Reihe von Spezial-Zoomobjektiven für Cine-Kameras mit großformatigem Sensor. Die Serie umfasst die Modelle 19-45mmT2.9, 28-100mmT2.9 und 80-250mmT2.9-3.5.
[3] Der GF Open Gate-Modus der GFX ETERNA 55 misst diagonal 54,8 mm (43,8 mm × 32,9 mm) und ist damit rund 1,7-mal größer als ein herkömmlicher Kleinbild-Sensor.
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