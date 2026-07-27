TTARTISAN AF 50mm f/1.8 Neo

Kompaktes Standardobjektiv mit hoher Lichtstärke

Das TTARTISAN AF 50mm f/1.8 Neo wurde für spiegellose Vollformatkameras entwickelt und kombiniert eine klassische Brennweite in puristischem Design mit kompakter Bauweise und geringem Gewicht. Die 50mm bieten einen natürlichen Bildwinkel von 45 Grad und eignen sich ideal für Porträt-, Reportage- und Alltagsfotografie.

Mit seiner Lichtstärke von f/1.8 ermöglicht das Objektiv Aufnahmen mit geringer Tiefenschärfe, einem sehr schönen Bokeh und sorgt auch bei schwächeren Lichtverhältnissen für überzeugende Ergebnisse. Das Motiv lässt sich somit sehr gut vom Hintergrund freistellen. Der leise Autofokus mit Augen- und Gesichtserkennung unterstützt eine präzise und komfortable Fokussierung sowohl bei Fotos als auch bei Videos

Highlights

Klassische 50mm Brennweite für vielseitige Anwendungen

Klares und puristisches Design

Hohe Lichtstärke f/1.8 für Freistellung und Low-Light

Kompakte Bauweise bei nur ca. 156g

Autofokus für schnelles und präzises Scharfstellen

Dank seines leichten Designs eignet sich das Objektiv besonders für unterwegs und bleibt auch bei längeren Einsätzen angenehm handlich. Die Naheinstellgrenze von 0,48m erlaubt zudem Aufnahmen mit kurzer Distanz zum Motiv.

Die optische Konstruktion aus 12 Linsen in 8 Gruppen sorgt für eine ausgewogene Bildqualität mit guter Schärfe und Kontrast. Die 7 Blendenlamellen tragen zu einer gleichmäßigen Hintergrundunschärfe bei.

Das 52mm-Filtergewinde ermöglicht den Einsatz gängiger Schraubfilter.

Für zukünftige Aktualisierungen steht ein USB-C-Anschluss im Rückdeckel zur Verfügung, über den Firmware-Updates durchgeführt werden können. Dazu wird ein USB-C-Kabel mit Datenübertragungsfunktion benötigt. Für eine Aktualisierung wird Windows 10 oder höher empfohlen.

Verfügbarkeit und Preis

Das TTARTISAN AF 50mm f/1.8 Neo ist für 99,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab Anfang August.

Lieferumfang

Objektiv, Frontdeckel, Rückdeckel, Gegenlichtblende

Technische Daten