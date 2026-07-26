Elf Jahre PixxelCult e. V. – Fotografische Erinnerungskultur für die Großregion

Saarbrücken, Juni 2026 – Seit nunmehr elf Jahren widmet sich PixxelCult e. V. der anspruchsvollen Aufgabe, fotografische Zeugnisse des Lebens in der Großregion zu sammeln, zu bewahren und sichtbar zu machen. Was 2015 als Initiative engagierter Fotograf*innen begann, hat sich seither zu einem beständigen, kuratierten Gedächtnisraum entwickelt – einem Ort, an dem künstlerisch-dokumentarische Fotografie in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung gewürdigt und dauerhaft zugänglich wird. PixxelCult wurde 2015 gegründet. Das Archiv umfasst derzeit rund 4.000 Fotografien von 67 Fotograf*innen. Alle zwei Jahre entscheidet eine internationale Jury über Neuaufnahmen.

Fotografie als Gedächtnisspur einer Region im Wandel

PixxelCult versteht Fotografie nicht allein als ästhetisches Medium, sondern als Instrument der Erinnerung und als Möglichkeit, gesellschaftliche Entwicklungen in ihrer Tiefe zu erfassen und damit Zukunft erahnbar zu machen. Die Großregion, die geprägt ist von industriellen Transformationen, kultureller Vielfalt und grenzüberschreitenden Lebensrealitäten, befindet sich seit Jahrzehnten in stetiger Veränderung. Jede fotografische Serie, die das Archiv erreicht, erzählt von dieser Bewegung. So gibt es beispielsweise Serien von Landschaften, die sich verwandeln, oder von Städten, die sich neu erfinden. Es werden Menschen gezeigt, deren Identitäten und Lebenswege immer auch durch die Geschichte und das Leben in ihrer Region geprägt sind. Ein Archiv, das sichtbar macht, was sonst verschwindet.

In den zehn Jahren seines Bestehens hat PixxelCult ein bemerkenswertes, digitales Archiv aufgebaut mit rund 4.000 Fotografien von 67 Fotograf*innen, ausgewählt von renommierten Jurys und eingebettet in eine klare kuratorische Struktur. Jede Serie wurde aufgrund ihrer fotografischen Qualität, ihrer dokumentarischen Relevanz und ihres Beitrags zum visuellen Gedächtnis der Region in die Sammlung aufgenommen. Das Archiv wächst im zweijährigen Rhythmus weiter. Die nächste Einreichungsphase endet im Sommer 2026 und ist gleichzeitig eine Einladung an Fotograf*innen der Großregion, den Blick auf ihre Lebenswelt zu schärfen und neue Perspektiven beizutragen. Auf diese Weise erweitert sich das Bildgedächtnis stetig und bildet mit wachsender Tiefe ab, wie sich Orte, Beziehungen und Identitäten im Lauf der Zeit verändern.

Ausblick: Ein digitales Gedächtnis, das weiter wächst

Mit Blick auf die kommenden Jahre versteht sich PixxelCult mehr denn je als Impulsgeber einer modernen, digitalen Erinnerungskultur. Der Verein plant, seine Plattform technisch wie inhaltlich auszubauen, um den Zugang zur Sammlung weiter zu erleichtern und neue Formen der Vermittlung zu ermöglichen. Zugleich soll die Zusammenarbeit mit Museen, Archiven und kulturellen Einrichtungen der Großregion intensiviert werden, um Synergien zu schaffen und fotografische Bestände noch stärker in öffentliche Diskurse einzubringen.

Darüber hinaus strebt PixxelCult eine deutliche Erweiterung seiner Sichtbarkeit an – durch Ausstellungen, Publikationen, Bildungsprogramme und Projekte, die gemeinsam mit Partnern entwickelt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt der Förderung junger dokumentarischer Fotograf*innen, deren Arbeiten zukünftige Generationen im Verständnis regionaler Identität bereichern und die Sammlung um neue Stimmen erweitern werden. So entwickelt sich PixxelCult kontinuierlich weiter, zum einen als lebendiges Forum der Bildkultur, zum anderen als Ort des Austauschs und als verlässlicher Träger eines wachsenden, visuellen Gedächtnisses der Großregion auf dem Weg zu einer gemeinsamen Identität.

PixxelCult Open Call 2026: Zeig uns deine Serie

PixxelCult lädt alle engagierten Fotograf*innen ein, Serien für die Aufnahme ins PixxelCultArchiv einzureichen. Eine Jury aus Fachleuten für Fotografie aus allen Teilen der Großregion wird über die Aufnahme entscheiden.

Wer kann sich bewerben? Was kann man einreichen?

Die Bewerbung steht grundsätzlich jedem offen: Egal, ob Berufsfotograf*in oder Amateur*in, Handwerker*in, Designer*in oder Künstler*in. Alle, die im Sinne der Autor*innenfotografie Themen der Region bearbeiten, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.

Wichtig ist, dass die Bilderserien in der Großregion entstanden sind – Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Wallonien inkl. der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.

Wer Bilder einreicht, muss Urheber*in dieser Bilder sein.

Die virtuelle Sammlung gliedert sich in folgende Themenbereiche:

Arbeit und Produktion

Architektur und Urbanistik

Freizeit und Sport

Kunst und Kultur

Landschaft und Ökologie

Menschen und Soziales

Sonstiges

Wie funktioniert die Einsendung?

Bevor Sie eine Serie einreichen, müssen Sie sich bei www.pixxelcult.com registrieren und anschließend den Freischaltungslink, der an Ihre E-Mail-Adresse geschickt wird, bestätigen.

Wenn Sie bereits einen Account haben, müssen Sie sich einloggen. Über den »Login« gelangen Sie zu »Serie / Arbeiten einreichen«. Dort finden Sie unsere Anforderungen an die Bilddateien.

Nächster Einsendeschluss: 31. August 2026

Was geschieht dann mit den Bildern?

Die ausgewählten Serien werden auf die Webseite von PixxelCult geladen.

Alle Rechte an den Bildern bleiben bei den Urheber*innen. Über die Suchfunktionen werden die Serien den Themenbereichen und den Autorinnen sowie dem Entstehungsort und -zeitraum zugeordnet.

PixxelCult e. V. arbeitet ohne finanzielles Interesse und stellt bei Anfragen gerne den Kontakt zwischen Interessenten und Bildautor*innen her.