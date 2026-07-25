Vom 27. Juli bis zum 9. August 2026 präsentiert die Berliner Galerie CAMERA WORK eine Auswahl von Arbeiten des Fotografen Martin Schoeller in der Ehrenhalle des Olympiastadions Berlin. Es werden Werke aus der bekannten Close Up-Serie des Künstlers in dem historischen Ausstellungsraum gezeigt.
Zu den ausgestellten Motiven zählen unter anderem Porträts von Bruce Springsteen, Bono (U2) und Udo Lindenberg, die bereits im Olympiastadion aufgetreten sind. Ergänzt wird die Präsentation durch Aufnahmen von Sportlern wie Zinédine Zidane, Lionel Messi und Pelé.
Begleitend zur Ausstellung wird der Dokumentarfilm We All Bleed Red gezeigt, der 2024 seine Weltpremiere feierte. Regisseurin Josephine Links begleitet darin Martin Schoeller bei verschiedenen Fotoprojekten und gibt Einblicke in dessen Arbeitsweise. Die Vorführungen finden am 2. und 9. August 2026 jeweils um 14 Uhr in der Ehrenhalle statt.
Die Ausstellung kann von Einzelbesuchern während des Ausstellungszeitraums täglich zwischen 10 und 15 Uhr besucht werden.
Pressemitteilung CAMERA WORK:
Art Presentation in der Ehrenhalle des Olympiastadion Berlin
27. Juli bis zum 9. August 2026
OLYMPIASTADION X CAMERA WORK MARTIN SCHOELLER
Von Montag, dem 27. Juli bis Sonntag, dem 9. August 2026 zeigt die Galerie CAMERA WORK in der Ehrenhalle des Olympiastadion Berlin eine Art Presentation mit ausgewählten Close Up-Werken von Martin Schoeller. In einem architektonisch außergewöhnlichen Ambiente werden unter anderem Porträts von Persönlichkeiten wie Bruce Springsteen, Bono von U2 und Udo Lindenberg gezeigt, die alle schon einmal im Olympiastadion gespielt haben. Zu sehen sind außerdem Sportlegenden wie Zinédine Zidane, Lionel Messi und Pelé.
Martin Schoeller zählt zu den renommiertesten Porträtfotografen der Welt. Sein Werk umfasst neben seiner fortlaufenden Close Up-Serie auch inszenierte Porträts sowie Kunstprojekte innerhalb seiner Serien mit gesellschaftsrelevanten Schwerpunkten. Der gebürtige Münchner hat am Lette Verein in Berlin Fotografie studiert und zog Mitte der 1990er Jahre nach New York. Er publiziert seine Arbeiten unter anderem in »Time«, »The New Yorker« und »National Geographic«.
We All Bleed Red ist ein Dokumentarfilm, der seine Weltpremiere 2024 feierte. Dokumentarfilmerin Josephine Links hat ihren Stiefbruder Martin Schoeller bei seinen privaten Fotoreihen begleitet und zeigt, wie der Fotograf sehr persönliche Begegnungsräume mit den Porträtierten kreiert. Der Film wird am 2. und 9. August um jeweils 14 Uhr in der Ehrenhalle gezeigt. Für die Filmvorführungen sind keine gesonderten Tickets erforderlich, eine Eintrittskarte für das Olympiastadion Berlin reicht aus.
Tickets für eine Besichtigung des Olympiastadion Berlin kosten 11,– Euro pro Person (8,– Euro/ermäßigt). Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 6,– Euro, Kinder unter 6 Jahren sind in Begleitung eines Erwachsenen frei. Eine Family Card für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder bis 14 Jahren kostet 27,– Euro. Einzelpersonen können die Ausstellung vom 27. Juli bis zum 9. August nur in der Zeit zwischen 10 bis 15 Uhr sehen. Tickets für Besichtigungen und Führungen können unter https://tickets.olympiastadion.berlin gebucht werden. Das Olympiastadion Berlin ist täglich – außer an Veranstaltungstagen – von 9 bis 20 Uhr geöffnet.
Jährlich nutzen mehr als 170.000 Besucher aus aller Welt die Gelegenheit, das Olympiastadion Berlin zu besichtigen. Informationen rund um das Stadion selbst finden Sie unter www.olympiastadion.berlin.
Aktuelle Kommentare