Art Presentation in der Ehrenhalle des Olympiastadion Berlin

27. Juli bis zum 9. August 2026

OLYMPIASTADION X CAMERA WORK MARTIN SCHOELLER

Von Montag, dem 27. Juli bis Sonntag, dem 9. August 2026 zeigt die Galerie CAMERA WORK in der Ehrenhalle des Olympiastadion Berlin eine Art Presentation mit ausgewählten Close Up-Werken von Martin Schoeller. In einem architektonisch außergewöhnlichen Ambiente werden unter anderem Porträts von Persönlichkeiten wie Bruce Springsteen, Bono von U2 und Udo Lindenberg gezeigt, die alle schon einmal im Olympiastadion gespielt haben. Zu sehen sind außerdem Sportlegenden wie Zinédine Zidane, Lionel Messi und Pelé.

Martin Schoeller zählt zu den renommiertesten Porträtfotografen der Welt. Sein Werk umfasst neben seiner fortlaufenden Close Up-Serie auch inszenierte Porträts sowie Kunstprojekte innerhalb seiner Serien mit gesellschaftsrelevanten Schwerpunkten. Der gebürtige Münchner hat am Lette Verein in Berlin Fotografie studiert und zog Mitte der 1990er Jahre nach New York. Er publiziert seine Arbeiten unter anderem in »Time«, »The New Yorker« und »National Geographic«.

We All Bleed Red ist ein Dokumentarfilm, der seine Weltpremiere 2024 feierte. Dokumentarfilmerin Josephine Links hat ihren Stiefbruder Martin Schoeller bei seinen privaten Fotoreihen begleitet und zeigt, wie der Fotograf sehr persönliche Begegnungsräume mit den Porträtierten kreiert. Der Film wird am 2. und 9. August um jeweils 14 Uhr in der Ehrenhalle gezeigt. Für die Filmvorführungen sind keine gesonderten Tickets erforderlich, eine Eintrittskarte für das Olympiastadion Berlin reicht aus.

Tickets für eine Besichtigung des Olympiastadion Berlin kosten 11,– Euro pro Person (8,– Euro/ermäßigt). Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 6,– Euro, Kinder unter 6 Jahren sind in Begleitung eines Erwachsenen frei. Eine Family Card für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder bis 14 Jahren kostet 27,– Euro. Einzelpersonen können die Ausstellung vom 27. Juli bis zum 9. August nur in der Zeit zwischen 10 bis 15 Uhr sehen. Tickets für Besichtigungen und Führungen können unter https://tickets.olympiastadion.berlin gebucht werden. Das Olympiastadion Berlin ist täglich – außer an Veranstaltungstagen – von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Jährlich nutzen mehr als 170.000 Besucher aus aller Welt die Gelegenheit, das Olympiastadion Berlin zu besichtigen. Informationen rund um das Stadion selbst finden Sie unter www.olympiastadion.berlin.