Sony Future Filmmaker Awards 2027 starten in die neue Wettbewerbsrunde

Berlin, 15. Juli 2026. Die Einreichungsphase für die Sony Future Filmmaker Awards 2027 ist eröffnet. Filmschaffende aus aller Welt können ihre Kurzfilme ab sofort kostenlos unter sonyfuturefilmmakerawards.com einreichen.

Im fünften Jahr ihres Bestehens rücken die Sony Future Filmmaker Awards jene Filmemacher*innen ins Rampenlicht, die das Kino von morgen prägen. Das von Creo in Partnerschaft mit Sony ins Leben gerufene Förderprogramm unterstützt außergewöhnliche Talente an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer Karriere und schafft direkte Verbindungen zur internationalen Filmbranche. Neu in diesem Jahr ist die von Meta präsentierte Kategorie Immersive, die mutiges und immersives Storytelling auszeichnet.

Die nominierten Filmschaffenden werden nach Los Angeles eingeladen, um vom 7. bis 10. Juni 2027 an einem exklusiven Branchenprogramm in den legendären Sony Pictures Studios in Culver City teilzunehmen. Den Abschluss bildet die feierliche Preisverleihung am 10. Juni 2027.

Während des viertägigen Programms erhalten die Teilnehmer*innen in Workshops, interaktiven Sessions und Masterclasses exklusive Einblicke in die Abläufe Hollywoods. Führungskräfte von Sony Pictures vermitteln Wissen zu Filmproduktion, Filmakquise sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus stehen neueste Technologien, Animationstechniken und Sounddesign im Fokus. Das Programm bietet eine einzigartige Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu Branchenexpert*innen und Kreativschaffenden aus aller Welt zu knüpfen, Teil eines internationalen Netzwerks zu werden und das eigene Fachwissen weiterzuentwickeln. Mit diesem außergewöhnlichen Förderansatz inspirieren, unterstützen und stärken die Awards die nächste Generation von Filmemacher*innen.

Für die Ausgabe 2027 führen die Sony Future Filmmaker Awards die neue Kategorie Immersive, präsentiert von Meta, ein. Sie richtet sich an Kurzfilme, die das Publikum mithilfe immersiver Formate wie 3D-, 180°- oder 360°-Videos unmittelbar ins Geschehen einbinden. Da diese Technologien die zeitgenössische Filmproduktion zunehmend prägen, würdigt die neue Kategorie innovative, erlebnisorientierte Erzählformen – unabhängig von Genre oder Produktionsart, ob Fiktion oder Dokumentation, Realfilm oder Animation.

Sechs Wettbewerbskategorien

​Fiction

Die Kategorie Fiction zeichnet erzählerische Kurzfilme aus, die eine originelle fiktive Geschichte oder ein Ereignis erzählen. Eingereichte Filme müssen zwischen fünf und zwanzig Minuten lang sein.

Aus einer Shortlist von zehn Filmemacher*innen wird ein/e Gewinner*in ausgewählt. Der Preis umfasst Sony Digital Imaging Equipment, ein Meta VR-Headset sowie ein Preisgeld in Höhe von 5.000 US-Dollar.

Non Fiction

Die Kategorie Non-Fiction richtet sich an Filme mit überwiegend dokumentarischem oder faktenbasiertem Inhalt und einer Länge von fünf bis zwanzig Minuten.

Aus einer Shortlist von zehn Filmemacher*innen wird ein/e Gewinner*in ausgewählt. Der Preis umfasst Sony Digital Imaging Equipment, ein Meta VR-Headset sowie ein Preisgeld in Höhe von 5.000 US-Dollar.

Immersive

Die neue Kategorie Immersive würdigt Kurzfilme, die das Publikum mithilfe immersiver Videoformate direkt in die Geschichte eintauchen lassen. Die Beiträge müssen eines oder mehrere der Formate 3D, 180° oder 360° Video nutzen und zwischen fünf und zwanzig Minuten lang sein.

Die Einreichungen können aus allen Genres stammen – von Spielfilm bis Dokumentation sowie von Realfilm bis Animation. Ein/e Gewinner*in sowie bis zu zwei weitere Filmschaffende werden für die Shortlist ausgewählt. Der/die Gewinnerin erhält ein Meta VR-Headset sowie ein Preisgeld in Höhe von 5.000 US-Dollar.

Animation

Die Kategorie Animation steht animierten Kurzfilmen mit einer Länge von zwei bis zwanzig Minuten offen. Zugelassen sind sämtliche Animationstechniken, darunter Stop-Motion, Motion Graphics, Computeranimation, gezeichnete Animation, Rotoskopie und experimentelle Animationsformen.

Aus einer Shortlist von fünf Filmemacher*innen wird ein/e Gewinner*in ausgewählt. Der Preis umfasst Sony Digital Imaging Equipment, ein Meta VR-Headset sowie ein Preisgeld in Höhe von 5.000 US-Dollar.

Student

Die Kategorie Student richtet sich an Studierende eines Filmstudiengangs an einer anerkannten Hochschule oder Bildungseinrichtung weltweit. Die Einrichtungen auf der Shortlist werden nach Kontinenten ausgewählt, um eine möglichst vielfältige internationale Repräsentation sicherzustellen.

Die eingereichten Filme müssen zwischen fünf und zwanzig Minuten lang sein und können jedem Genre angehören. Aus einer Shortlist von fünf Filmemacher*innen wird ein/e Gewinner*in ausgewählt. Sowohl derdie Gewinnerin als auch die jeweilige Bildungseinrichtung erhalten Sony Digital Imaging Equipment. Zusätzlich erhält der/die Gewinner*in ein Meta VR-Headset.

Future Format

Die Kategorie Future Format fordert Filmschaffende dazu auf, die kreativen Möglichkeiten innovativer Erzählformen auszuloten. Für die Ausgabe 2027 sind Beiträge gefragt, die speziell für das vertikale Format (9:16) entwickelt wurden.

Die Filme müssen zwischen zwei und fünf Minuten lang sein, können jedem Genre angehören und mit jedem Aufnahmegerät erstellt werden. Aus bis zu fünf besonders ausgezeichneten Beiträgen wird ein/e Gewinner*in ausgewählt. Der Preis umfasst die Teilnahme am viertägigen Workshop-Programm in Los Angeles im Juni 2027, Sony Digital Imaging Equipment sowie ein Preisgeld in Höhe von 2.500 US-Dollar.

Preisverleihung

Die Gewinner*innen der Kategorien Fiction, Non-Fiction, Immersive, Animation und Student werden am 10. Juni 2027 bei der Preisverleihung in Los Angeles bekannt gegeben.

Der/die Gewinner*in der Kategorie Future Format sowie die ausgezeichneten Filmschaffenden werden bereits im April 2027 bekannt gegeben.

Sustainability Prize

Ebenfalls zurück ist der Sustainability Prize, der von Creo und Sony ins Leben gerufen wurde. Ausgezeichnet wird ein Kurzfilm, der auf kreative Weise vermittelt, wie Themen wie Umwelt, Barrierefreiheit, Diversität, Gleichstellung und Inklusion dazu beitragen können, gemeinsam eine positive Zukunft für unseren Planeten zu gestalten.

Der/die Gewinner*in erhält ein Preisgeld in Höhe von 5.000 US-Dollar, Sony Digital Imaging Equipment sowie zusätzliche Sichtbarkeit über die Kommunikationskanäle und die Website der Sony Future Filmmaker Awards.

Einreichungsfrist

Die Einreichungsfrist für die Sony Future Filmmaker Awards 2027 endet am 15. Dezember 2026 um 07:00 Uhr (CEST).

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Teilnahme finden sich unter: sonyfuturefilmmakerawards.com