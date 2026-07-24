Godox iM30Pro: kompakter iFlash Kamerablitz

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, stellt den Godox iM30Pro iFlash Camera Flash vor und erweitert das Sortiment um einen kompakten Kamerablitz mit klassischer Gestaltung, moderner Bedienlogik und breiter Kameraunterstützung.

Das Modell richtet sich an Anwender im Bereich Street Photography, analoge Fotografie und alltägliche kreative Aufnahmen. Der iM30Pro ist eine kompakte Produktneuheit für alle, die einen mobilen, unkomplizierten und vielseitigen Blitz suchen.

Kompakte Lichtlösung mit flexibler Ausrichtung

Der iM30Pro kombiniert ein geringes Gehäuse mit einem neigbaren Blitzkopf. Dieser lässt sich auf 45°, 60°, 75° und 90° einstellen. Dadurch sind sowohl direktes Blitzen als auch indirektes Blitzen über Decke oder Wand möglich. Gerade bei kompakten Kamera Setups, analogen Kameras und spiegellosen Systemen entsteht damit ein deutlicher Mehrwert gegenüber einfachen Aufsteckblitzen ohne verstellbaren Kopf.

Mit einer Leitzahl von 15 bei ISO 100 deckt der iM30Pro typische Anforderungen der Alltagsfotografie ab. Die Blitzleistung ist manuell von 1/128 bis 1/1 in Drittelstufen regelbar. Ergänzend unterstützt der Blitz einen AUTO Modus, bei dem ISO Wert und Blende an der Kamera eingestellt werden. Der Blitz berechnet daraufhin die passende Belichtung innerhalb des unterstützten Bereichs von ISO 25 bis 1600 und Blende 1,4 bis 45.

Einfache Bedienung und praxisgerechte Ausstattung

Der integrierte Lithium Akku mit 7,4 V und 700 mAh sorgt für einen zuverlässigen Betrieb ohne separate Batterien. Mit bis zu etwa 550 Auslösungen bei voller Leistung und einer Recyclingzeit von etwa 0,1 bis 1,5 Sekunden ist der iM30Pro auf mobile Einsätze und spontane Aufnahmesituationen ausgelegt. Eine automatische Energiesparfunktion unterstützt den effizienten Betrieb im Alltag.

Für die kreative Lichtgestaltung unterstützt der iM30Pro die magnetischen Godox MA01 Farbfilter. Diese lassen sich direkt am Blitz befestigen und ermöglichen eine schnelle Anpassung der Lichtfarbe. Die Bedienung erfolgt über ein farbiges Display auf der Rückseite, das Einstellungen und Parameter übersichtlich darstellt.

Die Kompatibilität ist besonders relevant. Der iM30Pro verfügt über einen universellen Mittenkontakt Blitzschuh sowie einen 2,5 mm Synchronanschluss. Dadurch lässt sich das Modell mit vielen aktuellen Digitalkameras sowie klassischen analogen Kameras einsetzen. Mit Abmessungen von 62 × 64 × 48 mm und einem Gewicht von etwa 121 g eignet sich der Blitz als kompakte Ergänzung für kleine Kamera Set-ups.

Die wichtigsten Merkmale

Neigbarer Blitzkopf mit 45°, 60°, 75° und 90° für direktes und indirektes Blitzen

AUTO Modus zur vereinfachten Belichtungseinstellung über ISO und Blende

Integrierter Lithium Akku mit bis zu etwa 550 Blitzen bei voller Leistung

Universeller Mittenkontakt Blitzschuh und 2,5 mm Synchronanschluss

Kompaktes Gehäuse mit farbigem Bildschirm und Unterstützung magnetischer Godox MA01 Farbfilter

Preis und Verfügbarkeit

Der Godox iM30Pro ist in Kürze im Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 49,99 €.