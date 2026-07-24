​C alumet Photo Video schenkt Fotoausrüstungen ein zweites Leben

Kostengünstig, umweltfreundlich, risikofrei: Mit seinem großen Second-Hand-Bereich will Calumet bewussten Konsum fördern

Hamburg im Juli 2026 – Interessierte, die hochwertige Kameras oder Zubehör zum günstigen Kurs suchen, finden im Second-Hand-Bereich von Calumet eine umfangreiche Auswahl an gut erhaltenen Gebrauchtmodellen – deutschlandweit in allen Stores und online. So sind im Webshop aktuell über 5.000 Produkte erhältlich. Alle Geräte wurden von Experten überprüft, sind voll funktionsfähig und entsprechend ihres Zustands in fünf Kategorien von „wie neu“ bis „stark gebraucht“ transparent klassifiziert. Wer seine gebrauchten Schätze verkaufen möchte, kann sich ebenfalls direkt vor Ort beraten lassen.

„Wir erleben eine steigende Nachfrage nach geprüfter Second-Hand-Ausrüstung, da man auch mit älteren Modellen großartige Fotos machen kann“, konstatiert Casimir von Borcke, Head of Re-Commerce bei Calumet. „Viele haben funktionsfähige Kameras oder Objektive ungenutzt im Schrank liegen. Bei uns wird daraus in wenigen Minuten ein faires Angebot. Zugleich wird auf diese Weise die Kreislaufwirtschaft angekurbelt, Elektroschrott wird reduziert und Ressourcen werden geschont.“

Der Ankaufs- und Prüfprozess erfolgt in den Filialen und online standardisiert. Produktexperten kontrollieren in einem detaillierten technischen Check u.a. Sensoren, Optiken, die Mechanik und auch typische Schwachstellen einzelner Modelle. Defekte Geräte werden gar nicht erst angenommen, nur voll funktionsfähige Second-Hand-Produkte kommen in den Verkauf. Dabei wird ihr Zustand transparent dargestellt. Anhand der genau beschriebenen fünf Kategorien von „wie neu“ bis „stark gebraucht“ können Interessierte gut einschätzen, was sie erwartet.

Alle Geräte bietet Calumet mit zwölf Monaten Gewährleistung an, davon sind sechs Monate Garantie.

„Dank unserer genauen Prüfung und der Klassifizierung können wir die Sicherheit eines Neukaufs zum fairen Preis eines Gebrauchtgeräts bieten“, erklärt Casimir von Borcke. „Wir wollen auch künfitg vermehrt dazu beitragen, den wachsenden Anspruch an bewusstem Konsum zu unterstützen. Und wer seine bisherige Ausrüstung an uns verkauft und direkt wieder in neues oder gebrauchtes Equipment investiert, bekommt sogar noch einen Extra-Bonus*.“

Weitere Informationen zum Second Hand Bereich von Calumet sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.calumet.de/category/second-hand

* Der Trade-In-Bonus beträgt standardmäßig 5% beim Kauf von Kameras und Objektiven, wenn Kunden ihre gebrauchte Ausrüstung in Zahlung geben.