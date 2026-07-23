YASHICA erweitert sein Kamerasortiment um die kompakte Digitalkamera YASHICA Tank. Das Modell kombiniert ein Retro-Design mit einem klappbaren Display und richtet sich laut Hersteller an Nutzer, die unkompliziert fotografieren möchten.

Mit der YASHICA Tank bringt der Hersteller eine kompakte Digitalkamera auf den Markt, die sich laut Hersteller vor allem für spontane Aufnahmen im Alltag, auf Reisen oder bei Street Photography eignen soll. Das Gehäuse misst 12 × 2 × 5,5 Zentimeter und wiegt 125 Gramm, wodurch sich die Kamera problemlos in einer Jacken- oder Handtasche verstauen lässt.

Optisch orientiert sich das Modell an klassischen Kameras und ist mit einer Kunstleder-Oberfläche ausgestattet. Erhältlich ist die YASHICA Tank in den Farbvarianten Pink Marshmallow, Sky Blue, Black und Brown.

Zur Ausstattung gehört ein 3,0 Zoll großes LCD im 16:9-Format, das sich um 180 Grad nach oben klappen lässt. Nach Angaben des Herstellers soll dies Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven sowie Selfies und kurze Videos erleichtern.

Im Inneren arbeitet ein 12-MP-CMOS-Sensor. Außerdem verfügt die Kamera über einen 8-fachen Digitalzoom. Fotos werden im JPEG-Format gespeichert, Videos im MP4-Format.

Die YASHICA Tank ist ab August für 99,99 Euro erhältlich.

Pressemitteilung YASHICA: