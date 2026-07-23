YASHICA erweitert sein Kamerasortiment um die kompakte Digitalkamera YASHICA Tank. Das Modell kombiniert ein Retro-Design mit einem klappbaren Display und richtet sich laut Hersteller an Nutzer, die unkompliziert fotografieren möchten.
Mit der YASHICA Tank bringt der Hersteller eine kompakte Digitalkamera auf den Markt, die sich laut Hersteller vor allem für spontane Aufnahmen im Alltag, auf Reisen oder bei Street Photography eignen soll. Das Gehäuse misst 12 × 2 × 5,5 Zentimeter und wiegt 125 Gramm, wodurch sich die Kamera problemlos in einer Jacken- oder Handtasche verstauen lässt.
Optisch orientiert sich das Modell an klassischen Kameras und ist mit einer Kunstleder-Oberfläche ausgestattet. Erhältlich ist die YASHICA Tank in den Farbvarianten Pink Marshmallow, Sky Blue, Black und Brown.
Zur Ausstattung gehört ein 3,0 Zoll großes LCD im 16:9-Format, das sich um 180 Grad nach oben klappen lässt. Nach Angaben des Herstellers soll dies Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven sowie Selfies und kurze Videos erleichtern.
Im Inneren arbeitet ein 12-MP-CMOS-Sensor. Außerdem verfügt die Kamera über einen 8-fachen Digitalzoom. Fotos werden im JPEG-Format gespeichert, Videos im MP4-Format.
Die YASHICA Tank ist ab August für 99,99 Euro erhältlich.
Pressemitteilung YASHICA:
YASHICA Tank Kamera: Kompakte Neuheit für kreative Alltagsfotos
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für YASHICA in Deutschland und Österreich stellt die YASHICA Tank Kamera vor und erweitert damit das Sortiment um eine kompakte digitale Kamera, die Retro-Design, einfache Bedienung und kreative Einsatzmöglichkeiten miteinander verbindet.
Die Kamera richtet sich an Anwender, die bewusst unkompliziert fotografieren möchten und dabei Wert auf ein eigenständiges Design, Mobilität und spontane Bildgestaltung legen. Die YASHICA Tank Kamera spricht sowohl Einsteiger als auch designaffine Nutzer an, die eine leichte Kamera für Reisen, Alltag, Street Photography, Selfies und kreative Dokumentation suchen.
Kompaktes Design mit hohem Alltagsnutzen
Mit einem Gewicht von nur 125 g und kompakten Abmessungen von 12 × 2 × 5,5 cm lässt sich die YASHICA Tank Kamera problemlos in Tasche, Rucksack oder Jacke mitführen. Damit eignet sie sich besonders für Kunden, die eine Kamera für unterwegs suchen, ohne zusätzliches Gewicht oder aufwendige Vorbereitung in Kauf nehmen zu müssen.
Das klassische Gehäusedesign mit Retro-Anmutung und hochwertig wirkender Kunstleder-Oberfläche sorgt für eine klare Differenzierung im Verkaufsraum. Die Kamera ist in vier Farbvarianten erhältlich: Pink Marshmallow, Sky Blue, Black und Brown. Dadurch lässt sie sich gezielt für unterschiedliche Kundengruppen positionieren, von verspielten Farbwelten bis zu einer schlichten, klassischen Optik.
Kreative Bildgestaltung durch 180° Flip-Screen
Ein zentrales Ausstattungsmerkmal der YASHICA Tank Kamera ist der 3,0-Zoll-LCD-Bildschirm im 16:9-Format mit 180° Klappfunktion. Dieser unterstützt flexible Perspektiven und erleichtert die Bildkomposition bei Aufnahmen aus hohen, niedrigen oder ungewöhnlichen Blickwinkeln. Auch Selfies, kurze Videosequenzen und kreative Alltagsaufnahmen lassen sich damit intuitiv umsetzen.
Technisch verfügt die Kamera über einen 12-MP-CMOS-Sensor, einen 8-fachen Digitalzoom sowie die Dateiformate JPEG und MP4. Die Stromversorgung und Datenverbindung erfolgen über USB Type-C. Als Speichermedium wird eine Micro-SD-Karte von 8 GB bis 256 GB benötigt, Class 10, U1 oder höher. Die Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die wichtigsten Merkmale
- Kompakte Digitalkamera mit nur 125 g Gewicht und taschenfreundlichem Format
- 3,0-Zoll-Flip-Screen mit 180° Klappfunktion für flexible Perspektiven und Selfies
- 12-MP-CMOS-Sensor für alltagstaugliche Fotoaufnahmen mit nostalgischem Bildcharakter
- Retro-inspiriertes Gehäusedesign in vier Farbvarianten: Pink Marshmallow, Sky Blue, Black und Brown
- JPEG- und MP4-Unterstützung sowie USB Type-C-Anschluss für zeitgemäße Nutzung
Preis und Verfügbarkeit
Die YASHICA Tank Kamera ist ab August zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 Euro im Fachhandel erhältlich.
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