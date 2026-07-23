Mit dem RF 45 mm f/1,2 STM für nur 480 Euro (zum Zeitpunkt des Testberichts) eröffnet Canon auch Hobbyfotografen mit kleinem Budget die Möglichkeit, die kreativen Gestaltungsspielräume voll auszuschöpfen, die sich durch die große Blendenöffnung f/1,2 ergeben. Dazu gehören beispielsweise Aufnahmen mit sehr geringer Schärfentiefe, bei denen Vorder- und Hintergrund in der Unschärfe liegen. Das ist eine gute Möglichkeit, um das Auge des Betrachters auf ein bestimmtes Objekt oder eine Szene zu lenken. Die Unschärfe kann aber auch dazu genutzt werden, eventuell unruhige Vorder- und Hintergründe zu „beruhigen“, da Details in der Unschärfe verschwimmen. Darüber hinaus bietet die große Offenblende Vorteile bei schwach beleuchteten Umgebungen. Bei Blende f/1,2 kann auch in Innenräumen oder zur Dämmerung am Abend länger aus der freien Hand fotografiert werden, ohne dass die ISO-Einstellung der Kamera für eine noch aus der Hand umsetzbare Belichtungszeit allzu stark erhöht werden muss.

Abgesehen davon lässt sich das Objektiv mit einer festen Kleinbild-Brennweite von 45 Millimetern vielseitig einsetzen. Von Streetlife-Aufnahmen über Events bis hin zu kreativen Produktaufnahmen und Porträts sind alle Möglichkeiten offen. Hinzu kommt ein wesentlicher Vorteil gegenüber den eingangs erwähnten Canon-Festbrennweiten mit Blende f/1,2: Das RF 45 mm f/1,2 STM ist mit Abmessungen von 78 x 75 Millimetern und einem Gewicht von 346 Gramm deutlich kompakter und leichter als die Schwestermodelle. Das RF 50 mm f/1,2 L USM misst im Vergleich 90 x 108 Millimeter und wiegt 950 Gramm. Das RF 85 mm f/1,2 L USM mit längerer Brennweite ist 103 Millimeter breit, 117 Millimeter lang und wiegt 1,2 Kilogramm. Damit ist das RF 45 mm f/1,2 STM deutlich platzsparender und mobiler.

Selbstverständlich geht diese Größen- und Gewichtsersparnis nicht ohne Kompromisse einher. Im nächsten Schritt schauen wir uns deshalb an, welche Ausstattung enthalten ist und worauf Fotografen für den günstigen Preis verzichten müssen.