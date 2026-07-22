Ultrakompaktes Pancake-Design und Autofokus als Teil der EVO-Serie

Viltrox AF 26 mm F/2.8 EVO für Sony E- und Nikon Z-Mount

Norderstedt, 15.07.2026. Mit dem AF 26 mm F/2.8 EVO bringt Viltrox ein ultrakompaktes Modell der EVO-Reihe an den Start: Das Pancake-Format macht es zur ersten Wahl für alle, die ihr Equipment möglichst leicht halten wollen. Die 26-Millimeter-Brennweite eröffnet einen natürlichen, leicht weitwinkligen Blick, der sich für Street-Fotografie, Reisen und alltägliche Motive gleichermaßen eignet, während eine Naheinstellgrenze von 0,2 Meter auch Close-ups aus nächster Nähe möglich macht.

Optisch setzt das Objektiv auf 8 Elemente in 6 Gruppen, darunter HR- und asphärische Linsen, die für eine durchgehend hohe Detailtreue sorgen. Das HD-Nano-Multi-Coating reduziert störende Reflexionen und bringt Kontraste und Farben klarer zur Geltung. Die Blende von F/2.8 gibt dabei genug Spielraum, um auch bei wechselnden Lichtverhältnissen flexibel zu bleiben. Der Autofokus sorgt für gleichmäßige und schnelle Ergebnisse – egal ob beim Fotografieren oder Filmen.

Die robuste Metallkonstruktion macht das Objektiv zu einem verlässlichen Begleiter im Alltag. Praktisch ist außerdem der magnetische Metall-Objektivdeckel, der sich mit und ohne aufgesetzte Gegenlichtblende sicher anbringen lässt – ein kleines Detail mit großem Effekt im täglichen Umgang.

Das Viltrox AF 26 mm F/2.8 EVO kommt in zwei Varianten für Sony E-Mount und Nikon Z-Mount Vollformatkameras.

Beide Versionen sind ab sofort unter www.rollei.de/collections/evo- objektive zu je 329 Euro (UVP) erhältlich.