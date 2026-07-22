9. Marta Hoepffner-Preis für Fotografie

Sonderausstellung „Hinter dem Spiegel“ und begleitende Kabinettausstellung der Preistragenden 2002-2023 anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Marta Hoepffner-Gesellschaft für Fotografie e.V.

Laufzeit: 12.07. – 30.08.2026

12.07. – 30.08.2026 Adresse: Stadtmuseum Hofheim am Taunus

Burgstraße 11, 65719 Hofheim am Taunus

Stadtmuseum Hofheim am Taunus Telefon: 06192 202-540

Mail: stadtmuseum@hofheim.de

Website: www.hofheim.de

Öffnungszeiten: Dienstag 10–13 Uhr, Dienstag bis Freitag 14–17 Uhr, Samstag und Sonntag 11–18 Uhr

Eintritt: 9 € / ermäßigt 7 €, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei

Öffentliche Führung inkl. Eintritt: 10 € / ermäßigt 8 €

Führungen für Schulklassen: 1 € pro Person

Ausstellungskatalog: 18 € ISBN: 978-3-00-087431-4

Eröffnung: Sonntag, 12.07.2026 um 11.15 Uhr

Begrüßung

Daniel Philipp, Erster Stadtrat, in Vertretung von Bürgermeister Wilhelm Schultze

Grußworte

Dr. Susanne Völker, Geschäftsführerin Kulturfonds Frankfurt RheinMain

Ingrid Jureit, stv. Vorsitzende des Förderkreises Stadtmuseum Hofheim am Taunus e.V.

Dr. Inga Remmers, Museumsleiterin Stadtmuseum Hofheim am Taunus

Einfürhung

Ralf Dingeldein, Vorsitzender Marta Hoepffner-Gesellschaft für Fotografie e.V.

Preisverleihung an die Preisträgerin und den Preisträger

Daniela Duckwitz

Zexuan Zeng

Musikalische Begleitung

Michael Gottmann, Akkordeon

Helmut Vogt, Saxophon

Wegen des begrenzten Platzkontingents ist eine Anmeldung im Stadtmuseum erforderlich.

Sponsoren und Fördernde

Förderkreis Stadtmuseum Hofheim am Taunus e.V.

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur

Kulturfonds Frankfurt RheinMain

Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus

Stiftung der Frankfurter Sparkasse 1822

The Gingko Foundation

Veranstalter

Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus – Stadtmuseum in Kooperation mit der Marta Hoepffner-Gesellschaft für Fotografie e.V.

Hinter dem Spiegel. 9. Marta Hoepffner-Preis für Fotografie

12.07. – 30.08.2026

Seit 2002 vergibt die Marta Hoepffner Gesellschaft für Fotografie e.V. alle drei Jahre den „Marta Hoepffner Preis für Fotografie“ für zeitgenössische Schwarz-Weiß-Fotografie. Das Thema für den 9. Preis lautet: „Hinter dem Spiegel“. In diesem Jahr ist der Preis zum ersten Mal zweimal vergeben worden: an Daniela Duckwitz und Zexuan Zeng.

Die Eigenschaft des Spiegels scheint darin zu bestehen, ein Bild zu reflektieren und zugleich das Dahinterliegende zu verbergen. Doch was passiert, wenn wir die Oberfläche durchbrechen? Oft liegen tiefere Wirklichkeiten und verdrängte Bilder im Verborgenen. Die Fotografie – insbesondere die Schwarzweißfotografie – besitzt die Kraft, genau diese unsichtbaren Schichten an die Oberfläche zu holen. Sie wird selbst zu einer Spiegelung der Welt, die das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verbindet. Die Einsendungen zum 9. Marta Hoepffner-Preis zeichnen sich durch eine beeindruckende Vielfalt individueller und zugleich gesellschaftlicher Themen aus. Sie befassen sich u. a. mit Fluchterfahrung, Krieg und Migrationsgeschichte. Neben persönlichen Erinnerungen und Aspekten der eigenen Familiengeschichte spielt aber auch die Auseinandersetzung mit Natur, Mystik und Spiritualität eine Rolle.

Die Preisträgerin Daniela Duckwitz untersucht das Wesen von Erinnerung. Sie interessiert, wie Vergangenheit in der Gegenwart sichtbar wird. Ihre Serie „frur“ thematisiert das Einfrieren von Erinnerungen im Bild. Auch der Preisträger Zexuan Zeng setzt sich mit der Vergangenheit auseinander. Er versteht die Fotografie bzw. die Kamera nicht als Werkzeug zur Abbildung von Wirklichkeit, sondern verweist auf die Konstruktion von Realität. Erinnerung und Identität, Verlust und Traumata sind zentrale Themen der in der Ausstellung präsentierten fotografischen Arbeiten.

In der Ausstellung werden die Arbeiten der beiden Preistragenden Daniela Duckwitz und Zexuan Zeng zusammen mit Fotografien von Jule Ehlenz, Alime Ertürk, Jette Held, Cenney Höhn, Reyhan Kolosoglu, Alexander Meyer und Anika Spereiter präsentiert.

Fotografien von Marta Hoepffner

Im Rahmen der Ausstellung werden auch Werke der Namensgeberin gezeigt. Im räumlichen Gegenüber treten ihre Arbeiten in einen Dialog mit zeitgenössischen Positionen in der Schwarzweißfotografie.

Kabinettausstellung – Preistragende der Jahre 2002-2023

12.07. – 30.08.2026

Erstmals werden aus der Sammlung des Stadtmuseums Hofheim auch die acht bisherigen Preistragenden des Marta Hoepffner-Preises für Fotografie gemeinsam in einer zusätzlichen Ausstellung gezeigt. Die Arbeiten wurden dem Stadtmuseum Hofheim durch den Initiator des Preises, dem Damen Lions Club Hofheim Rhein-Main als Schenkung überlassen oder als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

Präsentiert werden ausgezeichnete Arbeiten von Martin Brockhoff (2002), Marcin Nowicki (2005), Stephanie Tiedemann (2008), Christian Werner (2011), Christian Retschlag (2014), Chris Becher (2017), Nikolaus Stein (2020) und Iden Sungyoung Kim (2023).

Die Ausstellungen finden in Kooperation mit der Marta Hoepffner-Gesellschaft für Fotografie e.V. statt.

Rahmenprogramm

Öffentliche Führungen

Führungen am Sonntag

mit Ralf Dingeldein oder Herbert Fischer, Marta Hoepffner-Gesellschaft für Fotografie e.V.

am 26.07., 09.08. und am 23.08.2026, jeweils um 11.15 Uhr

Künstlergespräch

Gespräche zur Fotografie

Fotografen und Fotografinnen der Ausstellung widmen sich Fragen zu ihren Arbeiten und zur Rolle der zeitgenössischen Fotografie: Diskutiert werden inhaltliche und technische Ansätze der künstlerischen Fotografie.

Freitag, 14.08.2026, 20 Uhr

Stadtmuseum Hofheim, Burgstr. 11

Eintritt: regulär 10 €, ermäßigt 8 €

Film

Sentimental Value

Der Film erzählt die Geschichte zweier Schwestern, die nach dem Tod der Mutter gezwungen sind, sich mit dem ihnen fremd gewordenen Vater auseinanderzusetzen, einem einst erfolgreichen Filmregisseur, der sein Comeback plant. Das vielschichtige Familiendrama feierte seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes 2025 und gewann dort den Großen Preis der Jury.

Freitag, 21.08.2026, 19.30 Uhr

Filmpalast Hofheim, Kinosaal 1

Eintritt: 12 €, ermäßigt 10 €*

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Filmpalast Hofheim statt.

*Karten für die Filmvorführung sind ab dem 13.07.2026 direkt im Kino Filmpalast, Chinonplatz 6, zu den Öffnungszeiten oder online über www.filmpalast-hofheim.de erhältlich. Die Eintrittskarte für die Filmvorführung berechtigt auch zum Besuch der Ausstellungen zum 9. Marta Hoepffner-Preis an diesem Tag. Bitte die Karte zum Ausstellungsbesuch mitbringen.

Konzert

Wenn Klang Bilder öffnet – Seherlebnisse durch Hören

Für den Musiker, Komponisten und Performer Willem Schulz kann alles zur Inspiration für eine Partitur werden: Räume, Landschaften, berührende Themen, soziale Situationen und Kunst anderer Sparten – wie hier die Fotografie.

Freitag, 28.08.2026, 20 Uhr

Stadtmuseum Hofheim, Burgstr. 11

VVK 14 €/12 € (Mitglieder) AK 16 €/ 14 €*

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kunstverein Hofheim e.V. statt.

*Karten für die Veranstaltung sind im Vorverkauf über www.kunstvereinhofheim.de oder ab 14 Tage vor der Veranstaltung in der Buchhandlung Tolksdorf erhältlich. Jugendliche bis 18 Jahre erhalten bei vorheriger Onlineanmeldung freien Eintritt. Die Eintrittskarte für die Veranstaltung berechtigt auch zum Besuch der Ausstellungen zum 9. Marta Hoepffner-Preis an diesem Tag.

Angebote für Schul- und Betreuungseinrichtungen

Führungen für unterschiedliche Altersgruppen

Altersgerechte dialogische Führungen bieten wir auf Anfrage an. Auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse gehen wir dabei gerne ein.

Dauer: ca. 1 h; Preis: 1 €

Für den Besuch von Führungen und Veranstaltungen bittet das Stadtmuseum um Anmeldung unter Telefon 06192 202-540 oder per Mail an stadtmuseum@hofheim.de.

Mit der Teilnahme erklären sich Besucherinnen und Besucher mit einer möglichen Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen einverstanden.