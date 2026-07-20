Tamron erweitert sein Objektivportfolio um das 12-20mm F2.8 (Modell A084) für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E- und Nikon Z-Bajonett. Das Ultraweitwinkelzoom kombiniert eine durchgängige Lichtstärke von F2.8 mit einem kompakten Gehäuse und richtet sich unter anderem an Landschafts-, Architektur- und Astrofotografen.
Für eine hohe Bildqualität setzt Tamron auf einen optischen Aufbau mit 17 Linsen in 12 Gruppen. Dazu gehören ein XGM-Element, drei GM-Elemente sowie weitere Speziallinsen. Nach Angaben des Herstellers sollen dadurch Abbildungsfehler wie Farbsäume, Randunschärfen und sagittale Koma reduziert werden, um eine gleichmäßige Schärfe bis in die Bildecken zu erzielen.
Trotz des großen Bildwinkels fällt das Objektiv vergleichsweise kompakt aus. Die Version für Sony E-Mount misst 119,3 mm in der Länge und wiegt 570 g. Für Nikon Z-Mount beträgt die Länge 121,3 mm bei einem Gewicht von 585 g.
Der Autofokus arbeitet mit Tamrons VXD-Linearmotor (Voice-coil eXtreme-torque Drive), der laut Hersteller eine schnelle, präzise und leise Fokussierung ermöglichen soll. Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,18 m im Weitwinkelbereich beziehungsweise 0,28 m bei 20 mm.
Zur Ausstattung gehören mehrere Bedienelemente am Objektiv, eine wettergeschützte Konstruktion mit Fluorvergütung sowie die Unterstützung der Software Tamron Lens Utility. Außerdem verfügt das Objektiv über eine fest integrierte tulpenförmige Gegenlichtblende mit arretierbarem Frontdeckel, einen rückseitigen Filterhalter und eine kreisrunde Blende mit zwölf Lamellen.
Zum Lieferumfang zählen Front- und Rückdeckel sowie ein weiches Einschlagtuch zum Schutz des Objektivs.
Das Tamron 12-20mm F2.8 (Modell A084) erscheint für Sony E-Mount am 30. Juli 2026. Die Version für Nikon Z-Mount folgt am 27. August 2026.
Pressemitteilung Tamron:
TAMRON 12-20mm F2.8 (Modell A084)
12-mm-Ultraweitwinkelzoom in erstaunlich kompakter Form
Für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E- und Nikon Z Mount
Köln, 15. Juli 2026 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Herstellung hochwertiger optischer Produkte für unterschiedlichste Anwendungen, gibt die Markteinführung des 12-20mm F2.8 (Modell A084) bekannt, eines lichtstarken Ultraweitwinkelzoom-Objektivs für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Bajonett und Nikon Z-Bajonett.
- Produktname: 12-20mm F2.8 (Modell A084) für Sony E-Bajonett, Nikon Z Mount
- Marktstart: 30. Juli 2026 (Sony E-Mount), 27. August 2026 (Nikon Z Mount)
Das herausragende Merkmal des 12-20mm F2.8 (Modell A084) ist sein UltraweitwinkelBrennweitenbereich von 12 mm bis 20 mm. Die überwältigende Weite der 12-mm-Perspektive ermöglicht eine dynamische Bildwirkung, die den Eindruck vermittelt, „die gesamte Weite einer Szene einzufangen“. Mit der durchgängigen Lichtstärke von F2.8 über den gesamten Zoombereich hat dieses Objektiv das Potenzial, zum „neuen Protagonisten“ für Astrofotografie und Innenaufnahmen zu werden. Das optische System umfasst ein XGM-Element (eXpanded Glass Molded Aspherical), drei GM-Elemente (Glass Molded Aspherical) sowie mehrere Speziallinsenelemente. Dieses Design unterdrückt wirksam Randunschärfen und Farbsäume und korrigiert zugleich sagittale Koma, eine typische Herausforderung in der Astrofotografie. So wird eine hohe Schärfe von der Bildmitte bis in die äußersten Ecken sichergestellt.
Trotz seiner außergewöhnlichen Abbildungsleistung bietet das Objektiv eine ausgeklügelte Balance aus Größe und Gewicht: Es misst nur 119,3 mm in der Länge und wiegt lediglich 570 g.¹ Trotz seiner kompakten Bauweise ist es ein professionelles Werkzeug mit verschiedenen Schaltern und Ringen für eine besonders komfortable Bedienung.
Für den Autofokus ist das Objektiv mit dem VXD ausgestattet (Voice-coil eXtreme-torque Drive), einem schnellen und hochpräzisen linearen Fokusmotor. Darüber hinaus bietet das Objektiv mit einer Naheinstellgrenze von 0,18 m bei 12 mm eine beeindruckende Nahaufnahmeleistung und eröffnet damit zusätzliche kreative Möglichkeiten.
Produktmerkmale:
- Jenseits des menschlichen Sichtfelds – eine überwältigende Perspektive, die nur ein 12 mm Weitwinkel erfassen kann.
- Beeindruckende Schärfe bis in die Bildecken für Astroaufnahmen und Nachtlandschaften.
- Mehr Mobilität in der Landschaftsfotografie – kompaktes und leichtes Design.
- Zahlreiche Bedienelemente für professionelle Ansprüche.
- Schnell, hochpräzise und leise – ausgestattet mit dem linearen VXD-Fokusmotor.
- Beeindruckende Nahaufnahmeleistung – für die ganze Dynamik des Ultraweitwinkels.
- Kompatibel mit TAMRON Lens Utility – nahtlose Unterstützung für Video und Foto.
- Beherrschung des Lichts – die Ausdruckskraft einer kreisrunden 12-Lamellen-Blende.
- Weiterentwicklung der Form – Einführung des Objektivdesigns „Toned Profile Next“.
- Fest integrierte tulpenförmige Gegenlichtblende mit arretierbarem Frontdeckel.
- Integrierter rückseitiger Filterhalter.
- Inklusive weichem Einschlagtuch zum Schutz vor Kratzern.
- Schutzfunktionen (wetterfeste Gehäusekonstruktion und Fluorvergütung).
Hinweis: Länge und Gewicht beziehen sich auf die Version mit Sony E-Bajonett.
Technische Daten
- Modell: A084
- Brennweite: 12-20 mm
- Lichtstärke: F2.8
- Bildwinkel (diagonal): 121°58′- 94°30′(für spiegelloses Vollformat)
- Optischer Aufbau: 17 Elemente in 12 Gruppen
- Kürzeste Einstellentfernung: 0,18 m (Weitwinkel) / 0,28 m (Tele)
- Größter Abbildungsmaßstab: 1:5,8 (Weitwinkel) / 1:9,1 (Tele)
- Filtergröße: – (integrierter rückseitiger Filterhalter)
- Größter Durchmesser: Ø 90 mm
- Länge: 119,3 mm für Sony E-Bajonett, 121,3 mm für Nikon Z-Bajonett
- Gewicht: 570 g für Sony E-Bajonett, 585 g für Nikon Z-Bajonett
- Blendenlamellen: 12 (kreisrunde Blende)
- Kleinste Blende: F16
- Serienmäßiges Zubehör: Frontdeckel, Rückdeckel, Einschlagtuch
- Anschluss: Sony E-Bajonett, Nikon Z-Bajonett
Die Länge ist der Abstand von der vorderen Spitze des Objektivs bis zur Bajonettauflage.
Die kreisrunde Blende bleibt bis zu zwei Stufen Abblendung nahezu perfekt kreisförmig
Integrierte tulpenförmige Streulichtblende (nicht abnehmbar)
Technische Daten, Design, Funktionen und Ausstattung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Dieses Produkt wurde auf Basis der Spezifikationen des E-Bajonetts entwickelt, hergestellt und vertrieben, die von der Sony
Corporation offengelegt wurden, und erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation.
Dieses Produkt wurde im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Nikon Corporation entwickelt, hergestellt und vertrieben.
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