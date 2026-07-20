Tamron erweitert sein Objektivportfolio um das 12-20mm F2.8 (Modell A084) für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E- und Nikon Z-Bajonett. Das Ultraweitwinkelzoom kombiniert eine durchgängige Lichtstärke von F2.8 mit einem kompakten Gehäuse und richtet sich unter anderem an Landschafts-, Architektur- und Astrofotografen.

Für eine hohe Bildqualität setzt Tamron auf einen optischen Aufbau mit 17 Linsen in 12 Gruppen. Dazu gehören ein XGM-Element, drei GM-Elemente sowie weitere Speziallinsen. Nach Angaben des Herstellers sollen dadurch Abbildungsfehler wie Farbsäume, Randunschärfen und sagittale Koma reduziert werden, um eine gleichmäßige Schärfe bis in die Bildecken zu erzielen.

Trotz des großen Bildwinkels fällt das Objektiv vergleichsweise kompakt aus. Die Version für Sony E-Mount misst 119,3 mm in der Länge und wiegt 570 g. Für Nikon Z-Mount beträgt die Länge 121,3 mm bei einem Gewicht von 585 g.

Der Autofokus arbeitet mit Tamrons VXD-Linearmotor (Voice-coil eXtreme-torque Drive), der laut Hersteller eine schnelle, präzise und leise Fokussierung ermöglichen soll. Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,18 m im Weitwinkelbereich beziehungsweise 0,28 m bei 20 mm.

Zur Ausstattung gehören mehrere Bedienelemente am Objektiv, eine wettergeschützte Konstruktion mit Fluorvergütung sowie die Unterstützung der Software Tamron Lens Utility. Außerdem verfügt das Objektiv über eine fest integrierte tulpenförmige Gegenlichtblende mit arretierbarem Frontdeckel, einen rückseitigen Filterhalter und eine kreisrunde Blende mit zwölf Lamellen.

Zum Lieferumfang zählen Front- und Rückdeckel sowie ein weiches Einschlagtuch zum Schutz des Objektivs.

Das Tamron 12-20mm F2.8 (Modell A084) erscheint für Sony E-Mount am 30. Juli 2026. Die Version für Nikon Z-Mount folgt am 27. August 2026.

Pressemitteilung Tamron: