Fotografiska Berlin widmet sich im zweiten Halbjahr 2026 den Themen Erinnerung, digitale Lebenswelten und experimentelle Fotografie. Nach Angaben des Museums sollen die Ausstellungen unterschiedliche Perspektiven auf gesellschaftliche Entwicklungen eröffnen und den Austausch über zeitgenössische Bildkultur fördern. Ergänzt wird das Programm durch die Nachwuchsinitiative „Emerging Berlin“.

Thomas Billhardt blickt auf DDR und Zeitgeschichte

Den Auftakt macht „Die Augen weit offen“ von Thomas Billhardt, die vom 28. August 2026 bis 7. Februar 2027 zu sehen ist. Die Ausstellung versammelt Fotografien aus mehreren Jahrzehnten, darunter Aufnahmen aus der DDR, dem Vietnamkrieg sowie Reisen nach Kuba und in die damalige Sowjetunion. Laut Fotografiska dokumentieren die Bilder politische und gesellschaftliche Entwicklungen aus der Perspektive des Fotografen. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Camera Work Gallery.

Lauren Greenfield untersucht den Einfluss sozialer Medien

Vom 26. September 2026 bis 12. Januar 2027 präsentiert Fotografiska Berlin „Social Studies“ von Lauren Greenfield. Die Ausstellung basiert auf einem Langzeitprojekt, für das die Fotografin Jugendliche aus Los Angeles über einen längeren Zeitraum begleitet hat. Nach Angaben des Museums verbindet die Präsentation Fotografien, raumgreifende Installationen sowie einen Bereich zur begleitenden Serienproduktion und soll zeigen, wie soziale Medien Identität, Beziehungen und Selbstbild beeinflussen können. Begleitend sind Workshops für Berliner Schulklassen und eine digitale Lernplattform geplant.

Roger Ballen verbindet Fotografie und Zeichnung

Mit „roger ballen.! drawing meets photography“ folgt vom 6. November 2026 bis 14. März 2027 eine Ausstellung des südafrikanischen Künstlers Roger Ballen. Gezeigt werden Schwarz-Weiß- und Farbfotografien, Polaroids, Zeichnungen, Radierungen sowie Installationen. Laut Veranstalter soll die Schau die Entwicklung von Ballens Werk hin zu einer medienübergreifenden künstlerischen Praxis nachzeichnen. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit dem museum gugging.

Nachwuchsförderung mit „Emerging Berlin“

Parallel dazu setzt Fotografiska Berlin das Programm „Emerging Berlin“ fort. Über einen Open Call ausgewählte Künstlerinnen und Künstler erhalten Einzelausstellungen sowie Unterstützung durch Mentoring und Medienpräsenz. Im zweiten Halbjahr 2026 sind Arbeiten von Carola Lampe (14. August bis 20. Oktober 2026) und Miji Ih (23. Oktober 2026 bis 13. Januar 2027) vorgesehen.

Instagram: @fotografiska.berlin

Fotografiska Berlin

Oranienburger Str. 54

10117 Berlin

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 23 Uhr