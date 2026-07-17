Hasselblad erweitert seine mobile Foto-Software um eine Android-Version. Die App Phocus Mobile unterstützt ausgewählte Mittelformatkameras des Herstellers und soll Bildverwaltung, RAW-Entwicklung sowie HDR- und KI-gestützte Rauschreduzierung direkt auf kompatiblen Android-Geräten ermöglichen.

Hasselblad hat Phocus Mobile in Version 1.0.0 für Android veröffentlicht. Die App steht für die Kameramodelle Hasselblad X2D II 100C, Hasselblad X2D 100C sowie Hasselblad 907X & CFV 100C zur Verfügung. Mit der Anwendung können Nutzer Bilder direkt auf einem Android-Smartphone oder -Tablet sichten, bearbeiten, organisieren und exportieren.

Die App unterstützt den kompletten mobilen Workflow und setzt dabei auf die Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS). Laut Hersteller sollen Farbtreue, Tonwertabstufungen und Zeichnung in hellen Bildbereichen von der Vorschau bis zum Export erhalten bleiben.

Auf HDR-fähigen Android-Geräten soll die App auch HDR-Aufnahmen der Hasselblad X2D II 100C darstellen und bearbeiten können. Nach Angaben von Hasselblad lassen sich dabei unter anderem Lichter gezielt anpassen. HDR-Bilder können als Ultra HDR JPG exportiert werden, während RAW-Dateien wahlweise als Ultra HDR JPG oder HDR TIFF ausgegeben werden.

KI-gestützte Rauschreduzierung für RAW-Dateien

Neu in der Android-Version ist außerdem die Funktion Hasselblad Natural Noise Reduction (HNNR). Die KI-gestützte Rauschreduzierung soll insbesondere bei Aufnahmen mit hohen ISO-Werten Bildrauschen reduzieren und gleichzeitig feine Details erhalten. Laut Hersteller verarbeitet die Software 100-Megapixel-RAW-Dateien innerhalb von etwa 15 bis 20 Sekunden.

Zur Auswahl stehen zwei Modi: Purity Mode mit Fokus auf maximale Rauschreduzierung sowie Detail Mode, der mehr feine Strukturen erhalten soll. Die Funktion richtet sich unter anderem an Nutzer der Hasselblad 907X & CFV 100C, deren Kameras nicht über eine integrierte Bildstabilisierung verfügen.

Umfangreiche Werkzeuge für Bildbearbeitung

Neben Belichtungs- und Weißabgleichskorrekturen bietet Phocus Mobile laut Hersteller Werkzeuge für Gradationskurven, Objektivkorrekturen, Schärfung, Rauschreduzierung, Zuschneiden, Drehen sowie Perspektivkorrekturen. Bearbeitungseinstellungen lassen sich zudem auf mehrere Bilder gleichzeitig übertragen.

Fotos können per WLAN oder – bei der Hasselblad X2D II 100C mit aktueller Firmware – auch über USB-C importiert werden. Für die Bildverwaltung stehen Sternebewertungen und Favoriten zur Verfügung. Exportiert werden können Bilder in den Formaten JPG, TIFF, HEIF oder 3FR RAW.

Phocus Mobile für Android setzt ein Gerät mit mindestens 12 GB RAM und Android 12 oder neuer voraus. Für die beste Leistung empfiehlt Hasselblad Android 16 oder neuer sowie Geräte mit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oder einer neueren Plattform. Die KI-Rauschreduzierung HNNR wird derzeit ebenfalls nur auf Geräten mit Snapdragon 8 Gen 3 oder neuer unterstützt.