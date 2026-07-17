DESIGNER 3 von Fotobuch.de gewinnt TIPA World Award 2026

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fotobuch.de gewinnt TIPA World Photo Award 2026: DESIGNER 3 ist beste Fotobuch-Software
Die Technical Image Press Association (TIPA) hat die Sieger der TIPA World Awards 2026 bekannt gegeben und damit die besten Foto- und Imaging-Produkte des Jahres gekürt. Auch der Fotobuch-Anbieter fotobuch.de sichert sich eine der begehrten Auszeichnungen: Die kostenlose Gestaltungssoftware DESIGNER 3 gewinnt in der Kategorie „Beste Fotobuch-Software“. Ausgewählt hat sie die internationale TIPA-Jury aus Fachjournalisten von über 20 Fotomagazinen weltweit.
DESIGNER 3 auf einen Blick
- Auszeichnung: TIPA World Photo Award 2026, Kategorie „Beste Fotobuch-Software“
- Anbieter: fotobuch.de (Fomanu AG)
- Plattform: Windows, macOS, Linux
- Preis: kostenlos, ohne Anmeldung
- Zusammenarbeit: bis zu 200 Personen pro Projekt
- Video im Projekt: mindestens 3 HD-Videos gratis, je nach Auflage bis zu 100, inklusive Hosting und Streaming
- Datenschutz: alle KI-Prozesse auf eigenen Servern in Deutschland
- Download: fotobuch.de/software
Das sagt die Jury der TIPA
Die internationale TIPA-Jury aus Fachjournalisten von über 20 Fotomagazinen begründet die Auszeichnung so:
„Professionelle Fotobuch-Gestaltungssoftware — kostenlos für alle Betriebssysteme: DESIGNER 3 von fotobuch.de vereint eine intuitive Oberfläche mit einer leistungsstarken Suite aus KI-gestützten und kollaborativen Funktionen. Die integrierte Funktion ‚KI Upscale & Enhance‘ verwandelt schlecht aufgelöste Aufnahmen automatisch in druckfertige Fotos. Kostenlose Smart- und PRO Vorlagen sowie Tausende frei anpassbare Sticker, Hintergründe und Artwork-Elemente machen Ergebnisse auf dem Niveau professioneller Agenturen zum Kinderspiel. Einzigartig in dieser Kategorie: DESIGNER 3 unterstützt kollaborative Projekte für bis zu 200 Personen und bietet für jede Seite im Projekt eine Funktion zum externen Anfordern von Inhalten mit einem Klick. Video im Projekt (kostenlos, inkl. Hosting & Streaming) eröffnet Anwendern eine ganz neue, kreative Dimension. Dazu laufen sämtliche KI-Prozesse und der verschlüsselte Datenaustausch ausschließlich über Server im eigenen Rechenzentrum. Ein klares Bekenntnis zu maximalem Datenschutz und Datensicherheit, das fotobuch.de in seiner Kategorie klar heraushebt.“
Video im Projekt: bewegte Erinnerungen im Fotobuch
Praktisch jeder trägt heute eine gute Videokamera in der Hosentasche. Da sich Videos nicht drucken lassen, hat fotobuch.de mit Video im Projekt eine smarte Lösung entwickelt: Videoclip oder Audiodatei ins Projekt ziehen, Abschnitt auswählen, fertig. DESIGNER 3 erzeugt beim Upload automatisch einen QR-Code. Im fertigen Fotobuch lässt er sich mit jedem Smartphone scannen, das Video startet sofort, ohne App und ohne Anmeldung. Pro Projekt sind mindestens drei HD-Videos kostenlos enthalten, je nach Auflage bis zu 100, inklusive Hosting und Streaming.
Video im Projekt: Ein per QR-Code im Fotobuch hinterlegter Clip startet direkt auf dem Smartphone.
Das sagt Photoscala
Fotobuch-Software ist ein gesättigtes Segment, die meisten Anbieter liefern ähnliche Basisfunktionen. DESIGNER 3 hebt sich durch drei Merkmale ab: die konsequente Integration von künstlicher Intelligenz, die Breite der unterstützten Formate und den Datenschutz. Dass die Software kostenlos für Windows, macOS und Linux bereitsteht, senkt die Einstiegshürde, für ambitionierte Amateure ebenso wie für Profis. Die KI-Werkzeuge sparen im Alltag Zeit: Hintergrund per Klick entfernen, zu kleine Bilder für den Druck hochrechnen, Texte verfassen und übersetzen. Mit Video im Projekt wandert außerdem Bewegtbild ins gedruckte Buch, ein kreativer Zusatz, den in dieser Form kaum ein Wettbewerber bietet. Dass alle KI-Prozesse ausschließlich auf eigenen Servern in Deutschland laufen und Kundendaten nach der Bearbeitung gelöscht werden, ist in dieser Kategorie ein echtes Unterscheidungsmerkmal. Für professionelle Fotografen, die ihren Kunden fertige Abgabebücher übergeben, kommt der Zeitvorteil durch SmartLayout hinzu. Unterm Strich eine ausgereifte, praxistaugliche Lösung, deren Auszeichnung nachvollziehbar ist.
Mehr zur ausgezeichneten Software und der Download stehen auf der DESIGNER 3 Seite von fotobuch.de. Die vollständige Gewinnerliste findet sich auf der offiziellen TIPA-Website.
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