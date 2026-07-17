DESIGNER 3 von Fotobuch.de gewinnt TIPA World Award 2026

Die internationale TIPA-Jury aus Fachjournalisten von über 20 Fotomagazinen begründet die Auszeichnung so:

„Professionelle Fotobuch-Gestaltungssoftware — kostenlos für alle Betriebssysteme: DESIGNER 3 von fotobuch.de vereint eine intuitive Oberfläche mit einer leistungsstarken Suite aus KI-gestützten und kollaborativen Funktionen. Die integrierte Funktion ‚KI Upscale & Enhance‘ verwandelt schlecht aufgelöste Aufnahmen automatisch in druckfertige Fotos. Kostenlose Smart- und PRO Vorlagen sowie Tausende frei anpassbare Sticker, Hintergründe und Artwork-Elemente machen Ergebnisse auf dem Niveau professioneller Agenturen zum Kinderspiel. Einzigartig in dieser Kategorie: DESIGNER 3 unterstützt kollaborative Projekte für bis zu 200 Personen und bietet für jede Seite im Projekt eine Funktion zum externen Anfordern von Inhalten mit einem Klick. Video im Projekt (kostenlos, inkl. Hosting & Streaming) eröffnet Anwendern eine ganz neue, kreative Dimension. Dazu laufen sämtliche KI-Prozesse und der verschlüsselte Datenaustausch ausschließlich über Server im eigenen Rechenzentrum. Ein klares Bekenntnis zu maximalem Datenschutz und Datensicherheit, das fotobuch.de in seiner Kategorie klar heraushebt.“