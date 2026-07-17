CyberLink hat seine Videobearbeitungssoftware PowerDirector 365 um drei neue KI-Funktionen ergänzt. Die Erweiterungen sollen die Erstellung und Anpassung von Videos vereinfachen und richten sich nach Angaben des Herstellers sowohl an Content-Creator als auch an Unternehmen und Privatanwender.
CyberLink erweitert PowerDirector 365 um die Funktionen „KI Storytelling“, „Edit by Chat“ und „Auto Reframe“. Laut Hersteller sollen die neuen Werkzeuge Arbeitsabläufe bei der Videobearbeitung beschleunigen und die Produktion von Inhalten für unterschiedliche Zielgruppen vereinfachen.
Mit „KI Storytelling“ führt CyberLink erstmals eine agentenbasierte KI in PowerDirector ein. Nutzer beschreiben in eigenen Worten den gewünschten Ablauf eines Videos, während die Software die ausgewählten Fotos und Videoclips analysiert und daraus ein Storyboard erstellt.
Mit „Edit by Chat“ setzt CyberLink auf einen dialogbasierten Bearbeitungsansatz. Änderungen am Video lassen sich per Texteingabe vornehmen, ohne einzelne Bearbeitungsschritte manuell auszuführen. Der Hersteller gibt an, dass sich unter anderem störende Objekte oder Personen entfernen, Lichtstimmungen verändern oder verschiedene Bildstile – beispielsweise ein Ghibli-Look – per Texteingabe anwenden lassen.
Die Funktion „Auto Reframe“ soll Videos automatisch an unterschiedliche Seitenverhältnisse wie 1:1, 9:16 oder 16:9 anpassen. Laut CyberLink erkennt die Software das Hauptmotiv und positioniert dieses beim Zuschneiden selbstständig im Bildausschnitt.
Neu ist außerdem die Möglichkeit, mehrere Clips gleichzeitig umzuwandeln. Die automatisch erzeugten Bildausschnitte können anschließend bei Bedarf über Keyframes manuell angepasst werden.
Die Funktionen „KI Storytelling“, „Edit by Chat“ und „Auto Reframe“ sind ab sofort Bestandteil von PowerDirector 365 für Windows sowie der Director Suite 365.
PowerDirector 365 kostet 79,99 Euro pro Jahr. Die Director Suite 365 ist für 139,99 Euro pro Jahr erhältlich.
Pressemitteilung CyberLink:
CyberLink PowerDirector: Drei neue KI-Funktionen für effiziente Videoproduktion
Taipeh, Taiwan — 02. Juli 2026 — CyberLink erweitert seine Videobearbeitungssoftware PowerDirector um drei spannende KI-gestützte Funktionen: „KI Storytelling”, „Edit by Chat” und „Auto Reframe”. Mit diesen Neuerungen optimiert CyberLink zahlreiche Workflows und adressiert die steigenden Anforderungen an eine schnelle und skalierbare Content-Produktion, sowohl für private User und Video-Content-Creator als auch für Unternehmen.
KI Storytelling: automatisierte Videoproduktion per Agentic Editing
Mit „KI Storytelling” hält erstmals agentische KI in PowerDirector Einzug. Nutzer führen in eigenen Worten Regie und legen fest, wie sich die Story entwickelt, der KI-Agent übernimmt den Schnitt. Die Funktion analysiert die ausgewählten Videos und Fotos, erkennt Schlüsselmomente und erstellt automatisch ein vollständiges Storyboard inklusive strukturierter Szenen, passender Bildabfolgen, Vertonung und Untertiteln.
Struktur, Szenenwechsel und Aufbau lassen sich jederzeit durch das Anpassen der Szenenbeschreibung in eigenen Worten steuern. Die Vertonung erfolgt ebenfalls KI-gestützt mit vordefinierten Stimmen oder der eigenen, geklonten Stimme sowie passender Hintergrundmusik. Die Funktion unterstützt zudem die deutsche Sprache, sowohl bei der Erstellung der Inhalte als auch bei der Sprachsynthese. Das generierte Storyboard bleibt vollständig editierbar und kann direkt als fertiges Video exportiert oder als weiter zu bearbeitendes Projekt in die Zeitachse übernommen werden.
Edit by Chat: Videobearbeitung per Texteingabe
Die Funktion ist ein neuer dialogbasierter Ansatz zur Videobearbeitung. Per Chat lassen sich Videos gezielt verändern, ohne dass komplexe manuelle Schritte erforderlich sind. Störende Objekte oder Personen können aus dem Bewegtbild entfernt werden, Lichtstimmungen angepasst – zum Beispiel der Himmel sonniger gestaltet – oder visuelle Stile wie der Ghibli-Look angewendet werden. All das ist über einen einfachen Prompt möglich.
Auto Reframe: automatische Anpassung an Plattformformate
Verschiedene Kanäle wie Instagram, TikTok oder YouTube erfordern unterschiedliche Seitenverhältnisse. Die neue Funktion „Auto Reframe” nutzt KI, um Videos automatisch in Formate wie 1:1, 9:16 oder 16:9 umzuwandeln. Dabei erkennt die Software das Hauptmotiv und positioniert es beim Zuschneiden automatisch im optimalen Bildausschnitt. Neu ist darüber hinaus, dass mehrere Clips gleichzeitig so angepasst werden können. Jedes umgewandelte Video lässt sich zudem individuell über Keyframes manuell nachbearbeiten.
Verfügbarkeit und Preise
Die neuen Funktionen „KI Storytelling”, „Edit by Chat” und „Auto Reframe” sind ab sofort in der Videobearbeitungssoftware PowerDirector 365 für Windows zum UVP von 79,99 € im Jahresabo sowie in der Director Suite 365 zum UVP von 139,99 € im Jahresabo enthalten.
Weitere Informationen unter: https://de.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/overview_de_DE.html
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