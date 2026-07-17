CyberLink hat seine Videobearbeitungssoftware PowerDirector 365 um drei neue KI-Funktionen ergänzt. Die Erweiterungen sollen die Erstellung und Anpassung von Videos vereinfachen und richten sich nach Angaben des Herstellers sowohl an Content-Creator als auch an Unternehmen und Privatanwender.

CyberLink erweitert PowerDirector 365 um die Funktionen „KI Storytelling“, „Edit by Chat“ und „Auto Reframe“. Laut Hersteller sollen die neuen Werkzeuge Arbeitsabläufe bei der Videobearbeitung beschleunigen und die Produktion von Inhalten für unterschiedliche Zielgruppen vereinfachen.

Mit „KI Storytelling“ führt CyberLink erstmals eine agentenbasierte KI in PowerDirector ein. Nutzer beschreiben in eigenen Worten den gewünschten Ablauf eines Videos, während die Software die ausgewählten Fotos und Videoclips analysiert und daraus ein Storyboard erstellt.

Mit „Edit by Chat“ setzt CyberLink auf einen dialogbasierten Bearbeitungsansatz. Änderungen am Video lassen sich per Texteingabe vornehmen, ohne einzelne Bearbeitungsschritte manuell auszuführen. Der Hersteller gibt an, dass sich unter anderem störende Objekte oder Personen entfernen, Lichtstimmungen verändern oder verschiedene Bildstile – beispielsweise ein Ghibli-Look – per Texteingabe anwenden lassen.

Die Funktion „Auto Reframe“ soll Videos automatisch an unterschiedliche Seitenverhältnisse wie 1:1, 9:16 oder 16:9 anpassen. Laut CyberLink erkennt die Software das Hauptmotiv und positioniert dieses beim Zuschneiden selbstständig im Bildausschnitt.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, mehrere Clips gleichzeitig umzuwandeln. Die automatisch erzeugten Bildausschnitte können anschließend bei Bedarf über Keyframes manuell angepasst werden.

Die Funktionen „KI Storytelling“, „Edit by Chat“ und „Auto Reframe“ sind ab sofort Bestandteil von PowerDirector 365 für Windows sowie der Director Suite 365.

PowerDirector 365 kostet 79,99 Euro pro Jahr. Die Director Suite 365 ist für 139,99 Euro pro Jahr erhältlich.

Pressemitteilung CyberLink: