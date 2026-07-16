Sony präsentiert die neue RX10 V, die All-in-One-Superzoom-Kamera für Alltag, Natur- und Sportfotografie

KI-gestützter Autofokus mit Motiverkennung und hohe Serienbildgeschwindigkeit kombiniert mit einem 24-600mm Zoomobjektiv1 für jeden entscheidenden Moment

Berlin, 9. Juli 2026 – Sony stellt heute die RX10 V vor, die fünfte Generation der RX10-Serie von All-in-One-Kameras. Die vielseitige Kamera richtet sich an ambitionierte Hobbyfotograf*innen und deckt mit ihrem integrierten ZEISS Vario-Sonnar T 24-600 mm1 F2.4–4.0 Objektiv (25-facher optischer Zoom) den Bereich vom Weitwinkel bis zum Superteleobjektiv ab. Dank der Kombination aus großem Zoombereich und hoher Lichtstärke eignet sich die RX10 V für nahezu jede Aufnahmesituation.

Die RX10 V baut auf den Stärken der RX10-Serie auf – hohe Bildqualität, große Tele-Reichweite und fest integriertes Objektiv – und ergänzt diese um einen KI-gestützten Echtzeit-Autofokus mit Motiverkennung (Real-time Recognition AF). In Verbindung mit Blackout-freien Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde2 inklusive AF-/AE-Nachführung lassen sich selbst schnelle und unvorhersehbare Motive zuverlässig festhalten.

Ausgestattet mit einem 1,0-Zoll Exmor RS Stacked CMOS-Sensor mit ca. 20,1 Megapixeln und dem BIONZ XR Bildprozessor liefert die Kamera hochwertige Foto- und Videoaufnahmen. Im Videobereich unterstützt sie 4K-Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde3. Die Kombination aus großem Sensor und lichtstarkem Objektiv ermöglicht zudem ein attraktives Bokeh mit weicher Hintergrundunschärfe.

Für eine intuitive Bedienung orientiert sich die RX10 V an der Designphilosophie der spiegellosen α (Alpha) Kameras. Die optimierte Tastenanordnung und der ergonomisch gestaltete Griff sorgen für eine zuverlässige und komfortable Handhabung. Der neue, größere4 Quad-VGA OLED-Sucher unterstützt eine präzise Bildkomposition – sowohl bei hellem Sonnenlicht als auch in Innenräumen.

Der eingesetzte NP-FZ100 Akku der Z-Serie ermöglicht Aufnahmen von bis zu 630 Bildern5 pro Akkuladung und bietet damit eine um mehr als 50 Prozent längere Laufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell4.

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​Yoshioka Naoto, Head of Marketing, Imaging Products and Solutions, Sony Europe, sagt:

„Die RX10-Serie ist weiterhin eine überzeugende Wahl für alle, die großartige Bilder aufnehmen möchten, ohne mehrere Kamerasysteme mit sich führen zu müssen. Mit dem neuen KI-gestützten Real-time Recognition AF bietet die RX10 V eine besonders präzise Motiverkennung und kombiniert herausragende Bildqualität, vielseitigen Zoom und ein All-in-One-Design. So erhalten Fotograf*innen die Freiheit, alles festzuhalten – von weitläufigen Landschaften und Tieraufnahmen bis hin zu Familienmomenten und Reiseerlebnissen. Sie ist der ideale Begleiter für alle, die überall dort hervorragende Ergebnisse erzielen möchten, wohin ihre Kreativität sie führt.“

Die wichtigsten Merkmale der RX10 V im Überblick: Hohe Bildqualität und kreative Freiheit vom Weitwinkel bis zum Supertele Das integrierte ZEISS Vario-Sonnar T Objektiv mit 24–600 mm1 Brennweite und optischer Bildstabilisierung deckt ein breites Spektrum von Alltagsaufnahmen bis hin zu anspruchsvoller Natur- und Sportfotografie ab. Makroaufnahmen sind bereits ab einem Abstand von ca. 3 cm bei 24 mm1 möglich. Im Telebereich sind Nahaufnahmen ab ca. 72 cm bei 600 mm1 realisierbar. Der BIONZ XR Bildprozessor sorgt auch bei höheren ISO-Werten für detailreiche Aufnahmen mit reduziertem Bildrauschen. Hauttöne, Himmel, Vegetation und andere natürliche Motive werden mit hoher Detailtreue sowie präziser Farb- und Strukturwiedergabe dargestellt. Mit 12 Creative Look Presets können individuelle Farb- und Bildstile direkt in der Kamera umgesetzt und zusätzlich personalisiert werden. Der überarbeitete D-Range Optimizer (DRO) gleicht helle und dunkle Bildbereiche aus und bietet nun einen erweiterten Einstellbereich bis Level 8. Dies verbessert insbesondere Porträtaufnahmen in starken Gegenlichtsituationen. KI-gestützte Motiverkennung und schnelle Performance Der Real-time Recognition AF nutzt eine spezielle KI-Verarbeitungseinheit zur Erkennung von: Menschen

Tieren

Vögeln

Insekten

Autos

Zügen

Flugzeugen Zusätzlich steht ein Automatikmodus für die Motiverkennung6 zur Verfügung. Die KI unterstützt zudem die Erkennung menschlicher Körperhaltungen. Dadurch lassen sich Personen auch dann verfolgen, wenn sie von hinten aufgenommen werden oder das Gesicht durch Helm oder Sonnenbrille verdeckt ist. Durch Antippen des gewünschten Motivs wird Real-time Tracking aktiviert, das das Motiv zuverlässig verfolgt, sodass sich Fotograf*innen ganz auf die Bildgestaltung konzentrieren können. Für schnelle Motive berechnet die Kamera Fokus und Belichtung bis zu 60-mal pro Sekunde7. Gleichzeitig ermöglicht die Blackout-freie Darstellung Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde2 inklusive AF-/AE-Tracking. Die Funktion Continuous Shooting Speed Boost2 erlaubt zudem die Anpassung der Serienbildgeschwindigkeit während der Aufnahme.

Erweiterte Videofunktionen

Die RX10 V unterstützt 4K-Videoaufnahmen mit 120p3 und ermöglicht dadurch hochwertige Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 5-facher Verlangsamung8.

Die Bildstabilisierung im Active Mode sorgt für ruhige Freihandaufnahmen.

Über den Multi Interface (MI) Shoe können kompatible Mikrofone angeschlossen werden. Die digitale Audioübertragung ermöglicht dabei eine hochwertige Tonaufzeichnung.

Dank KI-Motiverkennung steht außerdem die Funktion Auto Framing9 zur Verfügung, die das Hauptmotiv automatisch optimal im Bild hält.

Weitere Videofunktionen:

S-Cinetone für einen cineastischen Look

S-Log3 für maximale Flexibilität bei der Farbkorrektur

Import von bis zu 16 LUTs 10

Zeitrafferaufnahmen

Bildextraktion aus Videos mittels Shot Mark

Komfortable Bedienung und hohe Zuverlässigkeit

Der elektronische Sucher wurde umfassend aufgewertet und bietet:

0,5-Zoll Quad-VGA OLED-Panel

ca. 3,68 Millionen Bildpunkte

ca. 0,78-fache Vergrößerung11

Der 3,0-Zoll-LCD-Monitor löst mit ca. 1,62 Millionen Bildpunkten auf und ermöglicht eine präzise Motivkontrolle.

Der leistungsstarke NP-FZ100 Akku sorgt für bis zu 630 Aufnahmen5 bei Nutzung des Monitors beziehungsweise bis zu 570 Aufnahmen bei Verwendung des Suchers.

Die Bedienung orientiert sich an der α-Serie und umfasst:

einen ergonomischen Griff

optimierte Tastenanordnung

reaktionsschnellen Multifunktions-Selektor mit Acht-Wege-Steuerung

Für den Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen verfügt die Kamera über ein staub- und feuchtigkeitsresistentes Gehäuse12.

Zusätzlich bietet die RX10 V:

WLAN (2,4 GHz / 5 GHz) 13

USB Type-C

4K-Livestreaming mit bis zu 30p

Neu ist die Unterstützung der Creators’ App von Sony. Damit lassen sich Dateien direkt auf Smartphones oder in die Cloud übertragen, die Kamera fernsteuern sowie Software- und Funktionsupdates durchführen.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit:

Die RX10 V kann ab dem 9. Juli 2026 vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.500 EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sony.de.

1 Bildwinkel entsprechend Kleinbildformat (35-mm-Äquivalent).

2 Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses. Interne Messung von Sony. Die Serienbildgeschwindigkeit kann je nach Aufnahmebedingungen reduziert werden.

3 Bei 4K-Aufnahmen (QFHD 3.840 x 2.160) mit 120p wird ein leicht eingeschränkter Bildwinkel verwendet.

4 Im Vergleich zur RX10 IV.

5 Nach CIPA-Standard. Bei Fotoaufnahmen mit dem LCD-Monitor. Bei Verwendung des Suchers sind bis zu ca. 570 Aufnahmen möglich.

6 In bestimmten Situationen wird das gewünschte Motiv möglicherweise nicht erkannt. In diesem Fall kann die manuelle Auswahl des Motivs unter [Erkennungsziel] Abhilfe schaffen.

7 Die tatsächliche Leistung kann je nach Aufnahmebedingungen variieren.

8 Nachträgliche Bearbeitung und Aufzeichnung im S&Q-Modus sind erforderlich. Im S&Q-Modus ist keine Tonaufzeichnung möglich.

9 Nur im Videomodus verfügbar. Durch den Beschnitt eines 4K-Bildbereichs wird der Bildwinkel eingeschränkt.

10 LUT (Look Up Table): Datei mit vordefinierten Kontrast- und Farbinformationen. Unterstützte Dateiformate sind 17-Punkt- oder 33-Punkt-CUBE-Dateien (.cube).

11 Entsprechend Kleinbildformat (35 mm), mit einem auf unendlich fokussierten 50-mm-Objektiv und einer Dioptrieneinstellung von -1 m¹.

12 Die Kamera verfügt über ein staub- und feuchtigkeitsresistentes Design, ist jedoch nicht vollständig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt.

13 Unterstützte Frequenzbänder variieren je nach Land und Region.