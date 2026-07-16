Doch auch bei Tageslicht macht sich der Preis von 6.750 Euro bemerkbar. Man hält immer noch eine Leica in den Händen. Die Lederummantelung und die fein gearbeiteten Knöpfe, Rädchen und Schalter sowie die präzise Linse harmonieren in den 746 Gramm Wertschätzung der Fotokunst. Außer auf Farbe verzichtet man auf nichts. Die Q3 Monochrom ist mit denselben Videofunktionen ausgestattet wie die Q3 oder die Q3 43. Wer auf seiner SD-Karte Platz sparen möchte, kann die 60 MP auf 36 oder 18,5 drosseln. Eine deutlich charmantere Lösung ist die Verbindung der Kamera mit der „Leica-Fotos“-App. Die Verbindung erfolgt via WLAN oder Bluetooth. Der USB-C-Anschluss lässt sich für Tethering, also die direkte Verbindung der Kamera mit einem Computer, verwenden oder externe Mikrofone anschließen. Eine ganz besondere Premiere darf die Q3 Monochrom noch feiern. Da sie als jüngstes Mitglied der Leica-Familie natürlich die aktuelle Firmware nutzt, ist sie die erste Q, die mit Content Credentials versehen werden kann, also einer fälschungssicheren digitalen Signatur, die sowohl Herkunft als auch Bearbeitungshistorie der Bilder aufzeichnet und ihre Echtheit nachweist.

So ganz monoton ist die Kamera dann doch nicht. Obwohl die typische Leica-Farblooks im Menü natürlich fehlen, ist die ganze Palette der Einheitsfarben vorhanden. So gibt es mit Sepia, Selenium und Blue vier Farbstiche, die der kreativen Freiheit zunutze gemacht werden können.

Aber warum sollte man diese Kamera nun in seine Sammlung aufnehmen? Mit Sicherheit gibt es viele Gründe, eine moderne Systemkamera mit Wechselobjektiv UND Farben einer Monochrom-Edelkompakt vorzuziehen. Aber das ist Logik. Das spiegelt nicht das tiefe Einatmen, das leichte Zittern der Fingerspitzen und das sanfte Lächeln wider, wenn man die Kamera das zweite oder dritte Mal einschaltet und weiß, welche Verwandlung die Welt gleich vollzieht. Mit der Q3 Monochrom führt Leica eine erfolgreiche Serie fort, die mit der Q begann und über die vielen Varianten der Q2 bis zur Q3 43 ihren bisherigen Zenit erreicht hat. Und mit der Version 3 in Monochrom wird es nicht enden – nur so ein Gefühl.