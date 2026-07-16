CEWE bringt neue Fotokalender in neuen Formaten sowie ein individuell gestaltbares Foto-Lesezeichen. Die Neuheiten richten sich an Nutzer, die persönliche Fotos mit Kalender- oder Geschenkprodukten kombinieren möchten.

Mit dem Familienkalender XL ergänzt CEWE sein Kalenderangebot um ein größeres Format. Der Kalender misst rund 29 × 48 Zentimeter und bietet laut Hersteller mehr Platz für Termine, Notizen und persönliche Fotos. Das beschreibbare Papier soll handschriftliche Einträge erleichtern, während eine silberfarbene Spiralbindung das Design abrundet.

Neu im Sortiment sind außerdem zwei Wochenkalender: ein Wochen-Tischkalender im quadratischen Format sowie ein Wochenkalender im A4-Format. Beide Varianten bieten für jede Kalenderwoche Platz für individuell ausgewählte Fotos. So sollen sich persönliche Erinnerungen über das gesamte Jahr hinweg präsentieren lassen.

Ergänzt wird das Angebot durch ein Foto-Lesezeichen. Vorder- und Rückseite lassen sich laut Hersteller mit eigenen Fotos, Namen oder kurzen Botschaften gestalten. Das abgerundete Kopfteil ragt aus dem Buch heraus und soll das Lesezeichen leichter auffindbar machen.

Der Familienkalender XL kostet ab 29,99 Euro.

Der Wochen-Tischkalender Quadratisch kostet ab 24,99 Euro.

Der Wochenkalender A4 kostet ab 26,99 Euro.

Das CEWE Foto-Lesezeichen kostet ab 3,99 Euro.