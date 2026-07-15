Die Galerie im Stammelbach-Speicher in Hildesheim zeigt vom 2. bis 30. August 2026 die Ausstellung „Waiting for Something“ des Künstlerduos Feli & Pepita. Im Mittelpunkt stehen Fotografien, Videoarbeiten, Objekte und Installationen, die sich mit Jugend, Übergängen und gesellschaftlichen Erwartungen beschäftigen.

Mit „Waiting for Something“ präsentieren Feli & Pepita neue fotografische Arbeiten, Videoarbeiten sowie Objekte, Soundelemente und Installationen. Nach Angaben der Künstler basiert die Ausstellung auf einer erneuten Sichtung ihres umfangreichen Archivs. Kindheit, Jugend und der Weg ins Erwachsenenleben zählen seit Jahren zu den wiederkehrenden Themen des Duos. Die Bildserien und Filme richten den Blick auf Fragen, Hoffnungen und Unsicherheiten junger Menschen und greifen zugleich Motive des kollektiven visuellen Gedächtnisses auf.

Für ihre Projekte reisen Feli & Pepita durch Amerika, Asien, Afrika und Europa. Dabei verbinden sie analoge und digitale Fotografie und setzen auf klassische fotografische Techniken. Die daraus entstehenden Arbeiten sollen kulturelle Unterschiede ebenso wie gemeinsame Erfahrungen sichtbar machen. Im Mittelpunkt vieler Porträts stehen junge Menschen. Laut den Künstlern sollen diese nicht über festgelegte Rollenbilder definiert werden, sondern als eigenständige Persönlichkeiten in Erscheinung treten. Die Arbeiten beschäftigen sich zugleich mit gesellschaftlichen Erwartungen und Formen der Selbstinszenierung.

Neben Fotografien und Filmen umfasst die Ausstellung auch Landschaftsaufnahmen, Stillleben, abstrakte Kompositionen sowie Objekte und Installationen. Zwei neu entwickelte Installationen werden erstmals öffentlich gezeigt. Sie sollen den Ausstellungsraum mit visuellen Brüchen und Klangelementen erweitern und den Themen der Ausstellung eine zusätzliche räumliche Ebene verleihen.

Begleitend erscheint die Publikation „Waiting for Something“ mit einer Einführung der Kuratorin Judith Behmer.

Die Ausstellung ist vom 2. bis 30. August 2026 in der Galerie im Stammelbach-Speicher in Hildesheim zu sehen. Die Eröffnung findet am Sonntag, 2. August, um 11:15 Uhr mit einer Einführung von Peter Brunnert sowie einem Künstlergespräch statt. Geöffnet ist die Galerie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Pressemitteilung Feli & Pepita: