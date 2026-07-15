Die Galerie im Stammelbach-Speicher in Hildesheim zeigt vom 2. bis 30. August 2026 die Ausstellung „Waiting for Something“ des Künstlerduos Feli & Pepita. Im Mittelpunkt stehen Fotografien, Videoarbeiten, Objekte und Installationen, die sich mit Jugend, Übergängen und gesellschaftlichen Erwartungen beschäftigen.
Mit „Waiting for Something“ präsentieren Feli & Pepita neue fotografische Arbeiten, Videoarbeiten sowie Objekte, Soundelemente und Installationen. Nach Angaben der Künstler basiert die Ausstellung auf einer erneuten Sichtung ihres umfangreichen Archivs. Kindheit, Jugend und der Weg ins Erwachsenenleben zählen seit Jahren zu den wiederkehrenden Themen des Duos. Die Bildserien und Filme richten den Blick auf Fragen, Hoffnungen und Unsicherheiten junger Menschen und greifen zugleich Motive des kollektiven visuellen Gedächtnisses auf.
Für ihre Projekte reisen Feli & Pepita durch Amerika, Asien, Afrika und Europa. Dabei verbinden sie analoge und digitale Fotografie und setzen auf klassische fotografische Techniken. Die daraus entstehenden Arbeiten sollen kulturelle Unterschiede ebenso wie gemeinsame Erfahrungen sichtbar machen. Im Mittelpunkt vieler Porträts stehen junge Menschen. Laut den Künstlern sollen diese nicht über festgelegte Rollenbilder definiert werden, sondern als eigenständige Persönlichkeiten in Erscheinung treten. Die Arbeiten beschäftigen sich zugleich mit gesellschaftlichen Erwartungen und Formen der Selbstinszenierung.
Neben Fotografien und Filmen umfasst die Ausstellung auch Landschaftsaufnahmen, Stillleben, abstrakte Kompositionen sowie Objekte und Installationen. Zwei neu entwickelte Installationen werden erstmals öffentlich gezeigt. Sie sollen den Ausstellungsraum mit visuellen Brüchen und Klangelementen erweitern und den Themen der Ausstellung eine zusätzliche räumliche Ebene verleihen.
Begleitend erscheint die Publikation „Waiting for Something“ mit einer Einführung der Kuratorin Judith Behmer.
Die Ausstellung ist vom 2. bis 30. August 2026 in der Galerie im Stammelbach-Speicher in Hildesheim zu sehen. Die Eröffnung findet am Sonntag, 2. August, um 11:15 Uhr mit einer Einführung von Peter Brunnert sowie einem Künstlergespräch statt. Geöffnet ist die Galerie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung.
Pressemitteilung Feli & Pepita:
Waiting for something – Feli & Pepita
Fotografie, Video, Objekt, Sound
Für die Ausstellung WAITING FOR SOMETHING haben die Künstler Feli & Pepita ihr umfangreiches Archiv neu gesichtet und zeigen neue Bildwelten und Installationen der Phasen des Übergangs und der Verletzlichkeit der Jugend.
Die Arbeiten ordnen das alltägliche Leben neu und versuchen das Jetzt, die Erwartung und die Vergänglichkeit in einen Dialog zu setzen.
Kindheit, Jugend und der Übergang zum Erwachsensein sind wiederkehrende Themen in den Arbeiten von Feli & Pepita. Die fotografischen und filmischen Arbeiten fordern Aufmerksamkeit für die Jugend und ihre Fragen, ihre Freuden und Ängste und appellieren zugleich an unser allgemeines visuelles Gedächtnis.
Auf ihren Reisen durch Amerika, Asien, Afrika und Europa erkunden die Künstler mit einer Mischung aus analoger und digitaler Fotografie kulturelle Besonderheiten und die komplexe Schönheit der Welt mit all ihren Widersprüchen.
Feli & Pepita bedienen sich dabei traditioneller fotografischer Techniken wie natürlichem Licht, oder Formen des klassischen Studioporträts, um ihre Geschichten zu erzählen. Die entstandenen Bilder besitzen eine eigene visuelle Dynamik und Kraft, die jugendliche Emotionen authentisch widerspiegeln.
In ihren Arbeiten gehen die beiden sensibel vor, um die Persönlichkeit der jungen Menschen einzufangen und sie als starke, autonome Wesen darzustellen und reflektieren zugleich gesellschaftliche Zuschreibungen und Erwartungen.
Die erlernten Posen der Selbstinszenierung verschwinden, und die Künstler geben den Porträtierten einen Raum, in dem sie ihre individuelle Stärke entfalten können – jenseits standartisierter Bildcodes.
Ergänzt werden die Foto- und Videoarbeiten durch Landschaften, Stillleben und abstrakte Kompositionen, sowie sich in die Bildwelten einfügenden Objekten und Installationen.
Zwei neue Installationen feiern in dieser Ausstellung Premiere. Der transzendente Ausstellungsraum wird erfüllt durch visuelle Störungen und Inkongruenzen.
Der junge Mensch, die Stimme der Zukunft erfüllt den Raum.
Begleitend zur Ausstellung erscheint die Publikation WAITING FOR SOMETHING mit einer Einführung von Judith Behmer, Kuratorin.
Die Ausstellung ist vom 2. bis 30. August in der Galerie Stammelbach-Speicher in Hildesheim zu sehen.
Unterstützt wird die Ausstellung durch die Kleinbusvermietung CarlundCarla.de und das Hotel Hey Lou Hildesheim.
Zu den Künstlern
Die Künstler und Fotografen Feli & Pepita sind bekannt für ihre unverwechselbare und innovative Fotografie und ihr starkes Gespür für Erzählungen. Ihre künstlerische Bandbreite erstreckt sich von Fotografie über Objekte und Installationen bis hin zu Musik und Performances.
Sie veröffentlichen ihre Arbeiten in internationalen Magazinen wie Harper ́s Bazaar, Marie Claire, VOGUE Italia, VOGUE Germany, i-D, Die Zeit, ZEITmagazin, Annabelle, Milk, French Fries und weiteren.
Ihre Arbeiten werden weltweit ausgestellt, zuletzt in Solo-Ausstellungen in New York, Paris, Oslo, Tokio, Vancouver, Bukarest, Berlin und Köln.
Ein Hauptthema ihrer fotografischen Arbeit ist Kindheit und Jugend und der Übergang zum Erwachsensein.
Ihre Arbeit IN MY ROOM wurde von UNICEF-Photo Of The Year 2021 mit der Ehrenvollen Erwähnung ausgezeichnet und hat weltweite Beachtung gefunden.
Feli & Pepita leben und arbeiten in Köln, Deutschland.
Über die Ausstellung
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Eröffnung
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Sonntag – 2. August 2026
|Ausstellung
|2. bis 30. August 2026
|Ort
|Galerie im Stammelbach-Speicher
Wachsmuthstr. 20/21
31134 Hildesheim
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Öffnungszeiten
|Samstags/Sonntags 11- 18 Uhr und nach Vereinbarung
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Kontakt Galerie
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presse@galerieimstammelbachspeicher.de
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Kontakt Künstler
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