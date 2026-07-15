Die Sigma Foundation mit Sitz im japanischen Kawasaki hat die Veröffentlichung ihres dritten Buches angekündigt. Die Publikation mit dem Titel „Trevor Key“ soll im August 2026 erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstermin sowie der Verkaufspreis stehen nach Angaben der Stiftung noch aus.
Der 244 Seiten starke Band erscheint in einer Auflage von 1.500 Exemplaren. Die Fotografien stammen von Trevor Key, den begleitenden Essay verfasste Charlotte Cotton. Ergänzt wird das Buch durch ein Interview mit Peter Saville und Charlotte Cotton. Für Redaktion und Bildauswahl zeichnet Björn Kusoffsky verantwortlich, das Design übernahm Stockholm Design Lab.
Das Buch dokumentiert Trevor Keys fotografisches Schaffen aus den Jahren 1972 bis 1995. Im Mittelpunkt steht insbesondere die Zusammenarbeit mit Kreativen wie Jamie Reid, David James und Peter Saville, mit denen Key über viele Jahre konzeptionelle Projekte entwickelte.
Trevor Key arbeitete Mitte der 1980er Jahre mit experimentellen Verfahren in der analogen Dunkelkammer. Dabei entstanden abstrakte Bildwelten, die bis heute als prägend für seinen fotografischen Stil gelten. Das Buch soll diese Arbeiten in ihren gestalterischen und historischen Kontext einordnen.
Pressemitteilung Sigma Foundation:
Neue Publikation der Sigma Foundation: „Trevor Key“
Kanagawa, Japan – Die Sigma Foundation (Sitz: Kawasaki-shi, Kanagawa; Vorsitzender: Kazuto Yamaki) freut sich, die Veröffentlichung ihres dritten Buches mit dem Titel „Trevor Key“ bekannt zu geben. Die Publikation erscheint voraussichtlich im August. Weitere Informationen zum genauen Erscheinungstermin und zum Verkaufspreis werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Trevor Keys kollaborative und experimentelle fotografische Arbeit erstreckte sich über mehr als zwanzig Jahre (1972–1995). Dieses Buch würdigt erstmals seine Arbeitsweise, seinen visionären Blick und und ist ein zeitloser visueller Liebesbrief an die Zukunft der Bildgestaltung. Zugleich erinnert „Trevor Key“ an die proto-digitale, handwerkliche Magie der Fotografie, die Keys Arbeiten bis heute auszeichnet.
Im Laufe seiner kreativen Laufbahn wählte Trevor Key gleichgesinnte, anspruchsvolle konzeptionelle Denker aus – darunter die Art-Direktoren Jamie Reid, David James und Peter Saville. Gemeinsam entwickelten sie Bildideen, lösten gestalterische Herausforderungen und wagten kreative Experimente.
Im Mittelpunkt des Buches steht insbesondere die experimentelle Zusammenarbeit von Trevor Key und Peter Saville. Sie ging weit über die Gestaltung von Auftragsarbeiten wie Albumcovern hinaus und entwickelte sich zu einer gemeinsamen persönlichen Suche nach neuen Formen der Bildgestaltung sowie einem unabhängigen und experimentellen kreativen Prozess. In dem im Buch enthaltenen Gespräch zwischen Keys Mitstreiter und renommierten Art Director Peter Saville sowie der Autorin und Kuratorin Charlotte Cotton schildert Saville detailliert und sehr persönlich den Kontext, die Arbeitsweisen und die radikalen Veränderungen in der visuellen Kultur, die er und Key gemeinsam geschaffen haben.
Mitte der 1980er Jahre stellte Key die Konventionen der analogen Dunkelkammer auf den Kopf und schuf lebendige, abstrakte Bilder, die heute noch genauso zeitgemäß wirken wie 1987. Seine Arbeiten stehen bis heute für die kreative Freiheit menschlich geprägter, kollaborativer Prozesse und sind ein Wegweiser für die Bildsprache unserer Zeit.
“Trevor Key”
Erschienen: Juli 2026 durch die Sigma Foundation
Auflage: 1500 Exemplare
Fotografien: Trevor Key
Essay: Charlotte Cotton
Interview mit Peter Saville and Charlotte Cotton
Redaktion und Bildauswahl: Björn Kusoffsky
Design: Stockholm Design Lab
Ausführende Produktion: Stockholm Design Lab
Mit Dank an Peter Saville
Seiten: 244
Druck: Hakko Bijutsu
ISBN: 978-4-911681-02-2
Maße: 213 x 285 x 24,5mm
Cover: Cherub, 2026
Trevor Key und Peter Saville
Originalfotografie © Trevor Key 1988
Bilder aus New Order ‘Technique’ 1989
Mit freundlicher Genehmigung von New Order
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