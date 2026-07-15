Neue Publikation der Sigma Foundation: „Trevor Key“

Kanagawa, Japan – Die Sigma Foundation (Sitz: Kawasaki-shi, Kanagawa; Vorsitzender: Kazuto Yamaki) freut sich, die Veröffentlichung ihres dritten Buches mit dem Titel „Trevor Key“ bekannt zu geben. Die Publikation erscheint voraussichtlich im August. Weitere Informationen zum genauen Erscheinungstermin und zum Verkaufspreis werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Trevor Keys kollaborative und experimentelle fotografische Arbeit erstreckte sich über mehr als zwanzig Jahre (1972–1995). Dieses Buch würdigt erstmals seine Arbeitsweise, seinen visionären Blick und und ist ein zeitloser visueller Liebesbrief an die Zukunft der Bildgestaltung. Zugleich erinnert „Trevor Key“ an die proto-digitale, handwerkliche Magie der Fotografie, die Keys Arbeiten bis heute auszeichnet.

Im Laufe seiner kreativen Laufbahn wählte Trevor Key gleichgesinnte, anspruchsvolle konzeptionelle Denker aus – darunter die Art-Direktoren Jamie Reid, David James und Peter Saville. Gemeinsam entwickelten sie Bildideen, lösten gestalterische Herausforderungen und wagten kreative Experimente.

Im Mittelpunkt des Buches steht insbesondere die experimentelle Zusammenarbeit von Trevor Key und Peter Saville. Sie ging weit über die Gestaltung von Auftragsarbeiten wie Albumcovern hinaus und entwickelte sich zu einer gemeinsamen persönlichen Suche nach neuen Formen der Bildgestaltung sowie einem unabhängigen und experimentellen kreativen Prozess. In dem im Buch enthaltenen Gespräch zwischen Keys Mitstreiter und renommierten Art Director Peter Saville sowie der Autorin und Kuratorin Charlotte Cotton schildert Saville detailliert und sehr persönlich den Kontext, die Arbeitsweisen und die radikalen Veränderungen in der visuellen Kultur, die er und Key gemeinsam geschaffen haben.

Mitte der 1980er Jahre stellte Key die Konventionen der analogen Dunkelkammer auf den Kopf und schuf lebendige, abstrakte Bilder, die heute noch genauso zeitgemäß wirken wie 1987. Seine Arbeiten stehen bis heute für die kreative Freiheit menschlich geprägter, kollaborativer Prozesse und sind ein Wegweiser für die Bildsprache unserer Zeit.

“Trevor Key”

Erschienen: Juli 2026 durch die Sigma Foundation

Auflage: 1500 Exemplare

Fotografien: Trevor Key

Essay: Charlotte Cotton

Interview mit Peter Saville and Charlotte Cotton

Redaktion und Bildauswahl: Björn Kusoffsky

Design: Stockholm Design Lab

Ausführende Produktion: Stockholm Design Lab

Mit Dank an Peter Saville

Seiten: 244

Druck: Hakko Bijutsu

ISBN: 978-4-911681-02-2

Maße: 213 x 285 x 24,5mm

Cover: Cherub, 2026

Trevor Key und Peter Saville

Originalfotografie © Trevor Key 1988

Bilder aus New Order ‘Technique’ 1989

Mit freundlicher Genehmigung von New Order