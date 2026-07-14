GÖTEBORG, Schweden, und KOPENHAGEN, Dänemark – 2. Juli 2026 – Hasselblad und Capture One gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die native Unterstützung für Hasselblad-Mittelformatkameras in Capture One ermöglicht. Fotografierende können ihre Hasselblad RAW-Dateien (.3FR) jetzt direkt in Capture One importieren, organisieren und entwickeln – mit dem vollständigen Werkzeugsatz aus Ebenen, Masken, Farbbearbeitung und präzisen Anpassungen. Die Unterstützung umfasst ab dem ersten Tag drei der 100-Megapixel-Modelle von Hasselblad: die X2D II 100C, die X2D 100C und das digitale Rückteil CFV 100C. Die Unterstützung für Tethered Capture wird später im Jahr 2026 eingeführt.

In nativer Workflow, seit Jahren gewünscht

Die native Unterstützung für Hasselblad war über Jahre hinweg eine der am häufigsten gewünschten Erweiterungen für Capture One und wurde von Fotografierenden in Community-Foren, auf Feature-Request-Seiten und in sozialen Netzwerken immer wieder angesprochen.

Bislang bedeutete das Einbinden dieser Dateien in Capture One Konvertierungen und Umgehungslösungen, die Fotografierende Farbtreue und Spielraum bei der Bearbeitung kosteten. Dieser Schritt entfällt – Hasselblad Bilder werden jetzt nativ geöffnet und können mit denselben Werkzeugen entwickelt werden, die Fotografierende auch für ihre übrigen Arbeiten verwenden.

„Seit jeher wird Hasselblad von der Leidenschaft für die Fotografie und dem Anspruch angetrieben, Fotografierenden die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre kreative Vision zu verwirklichen. Wir freuen uns, die Hasselblad Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Gemeinsam ermöglichen wir mehr Kreativschaffenden, ihre Vision mit erstklassigen Werkzeugen zum Leben zu erwecken und außergewöhnliche Fotografie zu schaffen.“

Bronius Rudnickas, Globaler Marketingmanager, Hasselblad

Speziell für Hasselblad entwickelt

Hasselblad Kameras sind für ihre Bildqualität bekannt, und die Integration wurde entwickelt, um diese zu bewahren.

Die Unterstützung wurde speziell auf Hasselblad zugeschnitten und ist nicht generisch: Für jedes Modell wurden eigene Farbprofile erstellt, sodass Hasselblad Dateien mit derselben naturgetreuen Farbwiedergabe dargestellt werden, die Capture One Nutzerinnen und Nutzer kennen und schätzen. Gleichzeitig korrigieren spezielle Objektivprofile für Hasselblad XCD Objektive Verzeichnung, chromatische Aberrationen und Lichtabfall.

„Fotografierende haben uns seit Jahren darum gebeten, die Bildqualität von Hasselblad in die Plattform von Capture One zu integrieren. Diese Partnerschaft macht genau das möglich und gibt noch mehr Fotografierenden alles an die Hand, was sie benötigen – von der ersten Inspiration bis zum fertigen Bild. Es ist eine Zusammenarbeit, die sich die Fotografie-Community schon lange gewünscht hat, und wir freuen uns, dass sie nun endlich Wirklichkeit geworden ist.“

Rafael Orta, CEO, Capture One

Tethered Capture folgt später im Jahr 2026

Zum Start umfasst die Partnerschaft die native Unterstützung von RAW-Dateien, sodass Fotografierende sowohl vorhandene als auch neue Hasselblad Bilder in Capture One entwickeln können. Tethered Capture, das eine Hasselblad Kamera direkt mit Capture One verbindet und Aufnahmen in Echtzeit direkt am Set ermöglicht, ist für einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2026 geplant.

Ein Schritt für beide Unternehmen

Für Capture One setzt die Partnerschaft das langjährige Engagement fort, die professionellen Kamerasysteme zu unterstützen, auf die Fotografierende vertrauen, und Hasselblad reiht sich nun neben den zahlreichen Marken ein, die bereits von der Software unterstützt werden. Sie spiegelt eine gemeinsame Priorität wider: Fotografierenden die Freiheit zu geben, die Kameras, die sie lieben, mit der Software zu kombinieren, der sie vertrauen.

Verfügbarkeit

Die native Unterstützung für Hasselblad RAW-Dateien ist ab heute in Capture One ab Version 16.8.3 und der Mobile-Version 3.3.4 für die drei unterstützten Modelle verfügbar. Tethered Capture ist für einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2026 geplant. Eine kostenlose 7-Tage-Testversion von Capture One ist hier verfügbar.