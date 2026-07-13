Mit der Zone T1 FF Cine Series erweitert Zhongyi Optics sein Angebot um eine neue Serie lichtstarker Cine-Objektive. Die erste Ausbaustufe umfasst die Brennweiten 35 mm, 50 mm und 75 mm. Alle drei Modelle besitzen eine maximale Lichtstärke von T1.0 und sind für Vollformat- sowie VistaVision-Kameras ausgelegt. Der Verkaufsstart erfolgt zunächst über eine Indiegogo-Kampagne.

Fokus auf geringe Schärfentiefe

Nach Angaben von Zhongyi richtet sich die Serie an professionelle Filmemacher, die auch bei wenig Licht arbeiten und gezielt mit geringer Schärfentiefe gestalten möchten. Die hohe Lichtstärke soll Aufnahmen unter schwierigen Lichtbedingungen erleichtern und eine ausgeprägte Freistellung des Motivs ermöglichen. Ein Irismechanismus mit 16 Blendenlamellen soll zudem für runde Unschärfekreise sorgen.

Für Vollformat und VistaVision ausgelegt

Die Objektive decken laut Hersteller einen Bildkreis von 46 mm ab und sollen damit die meisten aktuellen Vollformatkameras sowie VistaVision-Systeme unterstützen. Zhongyi gibt an, dass selbst beim Einsatz an einer RED V-Raptor X 8K VV im Open-Gate-Modus lediglich eine geringe Randabschattung auftreten soll. Gleichzeitig soll die Serie Fokusatmung weitgehend reduzieren, um gleichmäßige Fokusfahrten zu ermöglichen.

Einheitliches Gehäuse für den Set-Einsatz

Alle drei Objektive besitzen ein identisches Gehäusedesign mit 114 mm Frontdurchmesser, 110-mm-Filtergewinde sowie einer 0,8-MOD-Verzahnung für Follow-Focus-Systeme. Einheitliche Abmessungen sollen den Objektivwechsel erleichtern, da Zubehör wie Mattebox oder Follow Focus nicht neu positioniert werden muss. Die Objektive verfügen außerdem über beidseitige Entfernungsskalen und werden mit einer Objektivstütze ausgeliefert.

Wechsel zwischen PL- und EF-Mount

Die Zone-T1-Serie wird standardmäßig mit PL-Bajonett ausgeliefert und lässt sich laut Hersteller auf EF-Mount umrüsten. Die Objektive wiegen jeweils rund 3 kg und bieten einen Fokusweg von 270 Grad. Die Naheinstellgrenze liegt je nach Brennweite zwischen 0,52 und 0,7 Metern.

Der Zhongyi Zone T1 FF Cine Lens kostet 2.499 US-Dollar pro Objektiv, das Set mit drei Objektiven 6.999 US-Dollar. Während der Indiegogo-Kampagne werden zeitlich begrenzte Rabatte angeboten.