Schon beim ersten Ansetzen an die Kamera macht sich das geringere Gewicht des Nikkor Z 70–200 mm f/2,8 VR S II positiv bemerkbar. Wer mehrere Stunden mit dem Zoom unterwegs ist, wird sich über die Entlastung freuen.

Trotz der kompakteren Bauweise bleibt ein entscheidender Vorteil erhalten. Das Objektiv fokussiert und zoomt weiterhin intern. Die Baulänge verändert sich beim Scharfstellen und Zoomen also nicht, wodurch der Schwerpunkt konstant bleibt. Das sorgt für eine sehr gute Balance – egal, ob bei 70 oder 200 mm – und zahlt sich besonders bei Freihandaufnahmen oder beim Videodreh mit einem Gimbal aus.

Auch die Verarbeitung kann überzeugen. Das Gehäuse wirkt robust und hochwertig, wie man es von der S-Line von Nikon kennt. Zoom- und Fokusring laufen gleichmäßig mit einem gut abgestimmten Widerstand und ermöglichen eine präzise Steuerung. Zudem ist das Objektiv gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet, sodass auch Einsätze bei schwierigen Wetterbedingungen oder in staubiger Umgebung kein Problem sind.

Nikon hat zudem bei der Ergonomie sinnvoll nachgelegt. Während sich beim Stativadapterring des Vorgängermodells lediglich der Fuß unten entfernen ließ, wenn er nicht gebraucht wurde, und der restliche Adapterring inklusive der dazugehörigen Feststellschraube am Objektiv verblieb, kann die Stativschelle beim neuen Nikkor Z 70–200 mm f/2,8 VR S II komplett abgenommen werden. Das gelingt in der Praxis schnell und unkompliziert. So spart man zusätzlich Gewicht, was vor allem bei längeren Einsätzen ohne Stativ ein erfreulicher Pluspunkt ist. Nach dem Entfernen des Stativadapters lässt sich die freigelegte Stelle mit einem mitgelieferten Abdeckring abdecken. Die Stativschelle ist zudem Arca-Swiss-kompatibel. Eine zusätzliche Schnellwechselplatte ist damit in vielen Fällen nicht notwendig, was den Aufbau beschleunigt und die Handhabung vereinfacht.